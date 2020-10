EntornoInteligente | Donald Trump en echtgenote besmet met Covid-19

Volgens de recentste cijfers van het Coronavirus Resource Center van Johns Hopkins University and Medicine telt de VS 7.278.385 besmettingen, veruit de meeste in de wereld. Brazilië staat derde met 4.847.092 gevallen. Wereldwijd zijn ruim 34 miljoen mensen besmet geraakt. Qua dodental (wereldwijd 1.022.957) staan de VS (207.808) en Brazilië (144.680) op de eerste en tweede plaats

WASHINGTON – De Amerikaanse president Donald Trump, 74 jaar, is besmet met het nieuwe coronavirus. Ook zijn vijftigjarige echtgenote Melania heeft Covid-19. Dat heeft het staatshoofd zelf bekendgemaakt.

“Vanavond zijn ‘Flotus’ (First Lady of the United States, … red. ) en ik positief getest op Covid-19. We gaan direct in quarantaine en starten gelijk aan ons herstel. We will get through this TOGETHER! ” tweette Trump. Tijdens zijn quarantaine verblijft het presidentieel echtpaar in het Witte Huis.

Op hetzelfde socialmediakanaal schreef Melania: “Zoals te veel Amerikanen dit jaar hebben gedaan, gaan potus (President of the United States, … red. ) en ik thuis in quarantaine nadat we positief zijn getest op Covid-19. We voelen ons goed. Ik heb al mijn komende activiteiten uitgesteld. Zorg er voor dat je veilig blijft. We will all get through this together .”

Eerder donderdag had Trump, eveneens op Twitter, bekendgemaakt dat Hope Hicks besmet was geraakt met het coronavirus. “Verschrikkelijk!” Hicks is één van zijn naaste medewerkers. De vrouw had hem vergezeld naar het eerste presidentieel debat van dinsdag in Cleveland. Trump had in dezelfde tweet gezegd dat hij en zijn echtgenote op hun testresultaat wachtten.

Dat de Amerikaanse president besmet raakt is ironisch. Eerder heeft hij de ziekte gebagatelliseerd ondanks het enorme aantal besmettingen en hoog sterftecijfer in zijn land. In beide categorieën bezet de Verenigde Staten (VS) de eerste plek. Hetzelfde overkwam het Braziliaanse staatshoofd Jair Bolsonaro in juli. Die had Covid-19 “slechts een griepje” genoemd.

Volgens de recentste cijfers van het Coronavirus Resource Center van Johns Hopkins University and Medicine telt de VS 7.278.385 besmettingen, veruit de meeste in de wereld. Brazilië staat derde met 4.847.092 gevallen. Wereldwijd zijn ruim 34 miljoen mensen besmet geraakt. Qua dodental (wereldwijd 1.022.957) staan de VS (207.808) en Brazilië (144.680) op de eerste en tweede plaats.

