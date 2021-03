EntornoInteligente | Donación de vacunas a otros países: Parlamentarios y ex ministros valoran iniciativa mientras haya “garantía de stock”

“Ante una pandemia de la magnitud de la actual por covid-19, no cabe otra actitud que la solidaridad, al interior de los países y entre los países. Una de las lecciones que nos deja esta crisis, es que los países Suramericanos tendremos que unirnos para generar investigación y producción mancomunada de vacunas, drogas y dispositivos médicos. No podemos seguir dependientes de las imposiciones de países poderosos o de la caridad de ellos, tenemos que apoyarnos para tener más soberanía en salud”, analiza el ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza

Entornointeligente.com /

El acuerdo de colaboración internacional y solidaria discutida en los encuentros del Prosur, se ha materializado por estos días con mayor acento. Esto, luego que Chile confirmara la donación de 20 mil vacunas Sinovac -y medicamentos para intubar- a Ecuador , y otras 20 mil dosis de la misma inyección a Paraguay .

Estos gestos solidarios se suman a otros ejecutados por Chile, como el envío de 40 toneladas semanales de oxígeno medicinal hacia Perú, y el traslado de vacunas Sinovac hacia Urugay, en ese caso, adquiridas por ese país.

Pero el tema de la vacuna ha sido ampliamente comentado, en un contexto donde Chile se ha instalado como un país de gran liderazgo gracias a la rápida gestión para obtener los insumos y el avance de la inoculación, que ha dejado a más de 4 millones de personas vacunadas (y un 14% de ellos con segunda dosis), sumado a que el Ejecutivo enfatizó en que la donación no altera el stock para la población. ¿Cómo evalúan ex ministros y parlamentarios esta acción del Gobierno?

Valoran gesto solidario

El gesto de solidaridad que ha tenido el Gobierno con los otros países ha sido ampliamente valorado por los consultados, sin embargo, apuntaron a las tareas pendientes que este gesto ha dejado entrever, especialmente en materia de recursos y colaboración para enfrentar la pandemia .

“Ante una pandemia de la magnitud de la actual por covid-19, no cabe otra actitud que la solidaridad, al interior de los países y entre los países. Una de las lecciones que nos deja esta crisis, es que los países Suramericanos tendremos que unirnos para generar investigación y producción mancomunada de vacunas, drogas y dispositivos médicos. No podemos seguir dependientes de las imposiciones de países poderosos o de la caridad de ellos, tenemos que apoyarnos para tener más soberanía en salud”, analiza el ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza.

El integrante de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrés Celis (RN) , planteó que la medida le paree bien “porque si está la seguridad, la garantía del Gobierno, del Minsal, del Presidente, de que esto no va a afectar el proceso de vacunación y no pone en riesgo la primera y segunda dosis, me parece que sería egoísta señalar que no debemos preocuparnos de países vecinos, y sobre todo, porque se ha señalado que esto va a ir destinado al personal de salud”.

“Si está la seguridad, la garantía del Gobierno, del Minsal, del Presidente, de que esto no va a afectar el proceso de vacunación y no pone en riesgo la primera y segunda dosis, me parece que sería egoísta señalar que no debemos preocuparnos de países vecinos”. Andrés Celis, diputado RN En la misma línea opinó el senador Guido Girardi (PPD), intengrante de la comisión de Salud del Senado , quien planteó que “si el stock para garantizar la cobertura en Chile para lograr la inmunidad de rebaño, que es vacunar a un 85% de la población en dos dosis, a mí me parece que no hay ningún problema de tener también un principio de solidaridad, porque somos todos habitantes del planeta, y hay gobiernos que porque no tienen un sistema de salud pública no lo pueden hacer o no tomaron oportunamente la previsión para acceder a las vacunas”.

Más crítica fue la ex ministra de Salud, Helia Molina , quien planteó que “es bien complejo el tema, porque los principios de solidaridad entre países es muy valioso y necesario”, aunque enfatizó en que “hay países en la región mucho más pobres que Ecuador y Paraguay, como Haití, Honduras y otros”.

Garantización del stock para Chile

Lo dijo ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, y hoy lo reiteró el Presidente Sebastián Piñera: la donación ” no compromete en nada el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo en Chile “. “De hecho, lo digo una vez más, porque empezamos a negociar y firmar acuerdos muy temprano, en el mes de abril y mayo, hoy día podemos asegurar que tenemos 26 millones de dosis de vacunas aseguradas para Chile“, complementó el Mandatario.

Quien también reconoció y valoró las estrategias implementadas durante este proceso, fue el vicepresidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza , quien planteó a Emol que “nos parece bien que Chile, con el robusto plan de vacunación que está implementando, con el objetivo de aplicar 30 millones de dosis, pueda contribuir con 40 mil de ellas a Paraguay y Ecuador, sin alterar nuestra cobertura ni plazos de vacunación”.

En esa línea, enfatizó en que “la posibilidad de hacer esta colaboración es consecuencia de “las estrategias oportunas implementadas en nuestro país, lo que ha sido ampliamente reconocido por organismos internacionales”.

“Si hay seguridad de tener stock para Chile en las dos dosis y hubiera excedentes, estoy de acuerdo en donar, en caso contrario, atenta contra la seguridad y logro de inmunidad de rebaño en Chile. La caridad empieza por casa, señala el dicho”. Helia Molina, ex ministra de Salud Para la doctora Molina, “si hay seguridad de tener stock para Chile en las dos dosis y hubiera excedentes, estoy de acuerdo en donar, en caso contrario, atenta contra la seguridad y logro de inmunidad de rebaño en Chile. La caridad empieza por casa, señala el dicho”, puntualizó.

Por su parte, el doctor Artaza sostuvo que “sabemos que hay stock, de hecho, hay muchas y muchos en población de riesgo (mayores de 65 años) que aún no se han vacunado. Mientras eso sucede, hay países vecinos que aún no logran vacunar a sus trabajadores de la salud”.

Desafíos pendientes a nivel global

El ex ministro de Salud, Álvaro Erazo , pese a que valoró la iniciativa, consideró que el tema se debe abordar desde una mirada más global. “Creo que es una muy buena señal de cooperación, pero que indudablemente abre un desafío mayor para los países a nivel global. Este es un esfuerzo de un país que está haciendo un esfuerzo solidario, pero el llamado es a los países del primer mundo, los países OCDE y que a nivel de organismos como ONU puedan enfrentar la situación de países pobres y de América Latina, donde están viviendo la sitación más grave”.

“Creo que hay que dar señales políticas a nivel de Naciones Unidas, porque la impresión que me queda es que la OMS ha quedado sobrepasada, que no ha sido suficiente la iniciativa Covax (…) esto abre un debate, esto no es una solución, acá el tema central es la equidad en las vacunas”. Álvaro Erazo, ex ministro de Salud “Creo que hay que dar señales políticas a nivel de Naciones Unidas, porque la impresión que me queda es que la OMS ha quedado sobrepasada, que no ha sido suficiente la iniciativa Covax (…) esto abre un debate, esto no es una solución, acá el tema central es la equidad en las vacunas “, agregó.

Esta tarde, el Presidente Piñera también hizo el alcance respecto a la necesidad de avanzar en acuerdos internacionales de colaboración. “No es posible que en medio de la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años no haya habido ninguna colaboración, ustedes ven: las grandes potencias, China y Estados Unidos, en lugar de unirse para liderar, se han enfrentado permanentemente, y la OMS mostró que necesita fortalecerse, por eso Chile ha propuesto un tratado internacional para enfrentar futuras pandemias”.

Revive el debate sobre el cierre de fronteras

Otro de los debates que se reabre, a juicio del ex ministro Erazo, es que como parte de las responsabilidades en materia nacional e internacional , se reconsidere el cierre del aeropuerto.

“Esto obliga a los países, y a nuestro país, a ser mucho más estrictos con el control fronterizo y particularmente con los aeropuertos. Acá se ha demorado mucho tiempo en una medida de cierre del aeropuerto, de los vuelos de países que están con circulación de las nuevas variantes. Hasta ahora, no se ha hecho, desde el 23 de noviembre que se abrieron las fronteras, y hoy día estamos viendo la amenaza de la circulación de la nueva variante”, planteó.

Por eso, enfatizó en que ” hay que actuar en consecuencia, y los países también tienen que actuar en cooperación en esta línea. Es un tema integral, la señal debe ser solidaria, pero mi llamado, mi crítica, es que esto tiene que abordarse globalmente “.

Quien también se mostró partidario de un eventual cierre de fronteras fue el diputado Celis , especialmente en atención al aumento de los contagios, que en Chile ya alcanzan por tercer día consecutivo sobre los 5 mil. “Estamos muy cerca de las fechas de junio, aunque no el porcentaje de positividad. Pero si estas cifras se repiten la semana que viene, yo seria partidario de cerrar el acceso, tanto el ingreso como el egreso del aeropuerto”, sostuvo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

Entornointeligente.com