EntornoInteligente | Domaniczky propone un mix entre información y música

Desde este mes la frecuencia modulada suma una nueva figura, se trata de Guillermo Domaniczky, quien arriba al equipo de radio Aspen con “Gran Día Aspen“, programa que va desde las 07:00 hasta las 09:00 horas.

El periodista manifestó que informar en un nuevo formato era una materia pendiente que tenía, pese a haber empezado en FM hace más de 20 años.

“A mí me gusta mucho la música, creo que es una de las manifestaciones artísticas más sublimes del ser humano y que mejor que empezar el día con el sonido Aspen, que está caracterizado por estilos como el pop, rock y grandes clásicos por sobre todo y a eso agregarle un componente periodístico informativo de las principales noticias, con un poco de opinión”, señaló.

Mencionó que es un estilo diferente de comunicación, para un público que tiene un interés distinto, que quiere música y compañía para empezar bien el día.

PRIVILEGIO

“Creo que es un objetivo muy interesante el que nos propusimos y espero que podamos cumplir. Con los años, puedo decir que tengo el privilegio de que la gente escuche y no solo oiga, porque a veces una persona oye nada más y está el público que escucha la radio, que le presta atención a que lo decís. Para mi es fundamental el poder entrar en un contacto un poco más horizontal con la gente”, añadió.

Confesó que busca tratar bien la información, con precisión, rigor, con un toque de humor y por sobre todo compañía para empezar el día, tratando de describir la realidad siempre con la mejor energía.

“Creo que hay que hacer un buen mix entre información y música. Yo me siento muy identificado con el estilo de la emisora, así que puedo conocer o intuir lo que el oyente quiere escuchar, trato de explorar eso”, expresó.

NUEVA FACETA

Comentó que mucha gente está sorprendida porque no había hecho FM más que en sus inicios.

“Es una nueva faceta en la que puedo hablar también de lo que me gusta, de la música contemporánea, de bandas, de solistas o dúos y meter comentarios al respecto. Eso genera sorpresa para un grupo y confirma algo que veníamos hablando: que en algún momento volvería a la FM”, agregó.

VISIÓN

Acerca de su visión sobre los últimos hechos que se dieron en el país, remarcó que se vuelve a ser víctima del mal principal: la impunidad.

“En el caso de los insumos de los que tanto se habla, de otros procesos de compra que se dieron en Petropar o en la Dinac, esa sombra de impunidad o esa nube negra de vuelta se está paseando. Espero que no se consolide, pero soy realista. El problema no es la corrupción en el país, lo que tenemos es la falta de castigo. Para dirigir un ministerio de Salud durante una situación como la que estamos viviendo es bueno tener templanza, pero cuando te encontrás con casos de corrupción eso ya no sirve, solo funciona la intolerancia y la mano dura, eso no estamos viendo aún, al menos yo no”, concluyó Domaniczky.

DATO

