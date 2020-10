EntornoInteligente | Dolarización de facto se acelera en Venezuela

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Venezuela está muy lejos de formalizar la dolarización de su economía, aunque surjan empresas como AKB Fintech que han anunciado que el 7 de noviembre se instalarán tres cajeros automáticos, en Caracas, Valencia y Barquisimeto, que dispensarán hasta 200 dólares en efectivo por cliente diariamente. La información ha causado escepticismo entre economistas y trabajadores de la banca, pues aseguran que esta compañía no ha sido contratada por ningún banco nacional, ni es una entidad financiera internacional. Esperan que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) emita más información y oficialice la medida. “Esto no lo podemos considerar como un plan piloto del gobierno para formalizar la economía porque Venezuela sigue sancionada internacionalmente, además el oficialismo no mantiene relaciones con Estados Unidos, por lo tanto no es viable dolarizar como lo han hecho países como Panamá, El Salvador o Ecuador”, comentó Alejandro Castro, gerente de Operaciones de Econométrica

Entornointeligente.com /

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Venezuela está muy lejos de formalizar la dolarización de su economía, aunque surjan empresas como AKB Fintech que han anunciado que el 7 de noviembre se instalarán tres cajeros automáticos, en Caracas, Valencia y Barquisimeto, que dispensarán hasta 200 dólares en efectivo por cliente diariamente. La información ha causado escepticismo entre economistas y trabajadores de la banca, pues aseguran que esta compañía no ha sido contratada por ningún banco nacional, ni es una entidad financiera internacional. Esperan que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) emita más información y oficialice la medida.

“Esto no lo podemos considerar como un plan piloto del gobierno para formalizar la economía porque Venezuela sigue sancionada internacionalmente, además el oficialismo no mantiene relaciones con Estados Unidos, por lo tanto no es viable dolarizar como lo han hecho países como Panamá, El Salvador o Ecuador”, comentó Alejandro Castro, gerente de Operaciones de Econométrica.

El anuncio que hizo el pasado viernes 16 de octubr e Guillermo Scarpantonio, presidente de AKB Fintech, es contradictorio a la información que una semana antes emitió el Banco Central de Venezuela (BCV), donde prohíbe cualquier transacción en dólares realizada por la banca nacional. “A través del Convenio Cambiario 20 las personas naturales tenían la opción a abrir cuentas en divisas en algunos bancos como Mercantil, Banesco, Bancaribe, que estaban aplicando un plan piloto para resguardar divisas y en un futuro realizar transacciones en dólares con otros bancos, o incluso emitir una tarjeta de débito. Sin embargo a raíz del comunicado del BCV esas operaciones se frenaron”, afirmó Castro.

Para el economista Édgar Urbáez, la medida en nada permitirá resolver la crisis hiperinflacionaria del país, porque argumenta que permitir cajeros que emitan dólares es una violación al artículo 318 de la Constitución que establece que la única moneda de circulación legal en el país es el bolívar. “Cerca del 70% de la actividad comercial en Venezuela se está desarrollando en dólares o euros . Dolarizar la economía no es la solución, si eso fuera así todos los países en Latinoamérica estarían trabajando con el dólar. La solución es reforzar la moneda local a través del propio comercio interno, produciendo cada vez más bienes y servicios para satisfacer la demanda de manera creciente”, apuntó.

Sin respaldo Claudio Rivas, presidente de la Federación de Trabajadores Bancarios (Fetrabanca) , exhortó al gobierno a que se pronuncie sobre la información que circula en torno a los cajeros que emitirán divisas y a que explique si ese dinero será respaldado por el Estado, tal como sucede con los bolívares que emiten los bancos internos. “Es importante que aclaren si estas divisas van a tener un fondo de garantía, particularmente no lo creo, porque el gobierno no va a sacar sus dólares para eso ya que no están haciendo nada para mejorar la economía”, mencionó.

Su opinión es compartida por Liuba Malpica, economista, al indicar que Venezuela está en el ojo del huracán porque naciones como Estados Unidos han responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro de estar presuntamente implicado en crimen organizado trasnacional.

“A nivel internacional están haciendo un seguimiento porque hay un marco legal duro sobre el lavado de dólares. La dolarización la están asumiendo los ciudadanos porque hay hiperinflación y la gente perdió la confianza en el bolívar, pero para comenzar a formalizarla debe haber condiciones legales”, refirió.

Entornointeligente.com