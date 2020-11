Entornointeligente.com /

Soy un hombre divorciado de 42 años. Soy de los que cuando se acaba una relación, sea por lo que fuere, nunca me he sentido afectado. Tenía casi un año de salir con una muchacha, pero se dio cuenta de que andaba con otras, y “me mandó al carajo”. No me logro recuperar, me hace mucha falta, paso pensando en ella y ni gracia me hacen las otras mujeres. Esto me recordó aquello de “arrieros somos y en el camino andamos”

Hay muchas formas de vivir la sexualidad y para todos es claro que hoy es muy común que las personas tengan relaciones sexuales con fines eminentemente gratificantes, sin que exista un nexo emocional o el componente sentimental ocupa un segundo plano, es decir, es una relación sin compromisos, una relación de momento. De igual manera es común que estas parejas no se guarden fidelidad, es decir, ambos pueden tener vida sexual con otras personas. Desde luego, en una sociedad pluralista, estas relaciones son totalmente válidas bajo el entendido que ambos tienen claro “las reglas del juego”. Sin embargo, también es común que algunos juren amor eterno, hablen de sentimientos y pasión, pero en el fondo lo único que los motiva es el aspecto sexual, de tal forma, que crea vínculos emocionales no correspondidos. Pero a veces, “se vuelve la tortilla” y aquel picaflor, se enamora intensamente de alguna de sus “conquistas”, y ahora es él quien se ve inmerso en una relación afectiva no correspondida. Así es el corazón, a veces toma la palabra y se involucra de la persona menos pensada. Situación que es muy dolorosa, que cuesta superar y que a veces requiere de ayuda profesional, pero que en el fondo deja muchas enseñanzas. Y tienes razón, recuerda a José Alfredo cuando cantaba “arrieros somos y en el camino estamos”.

Dr. Mauro Fernández

Viernes 27 Noviembre, 2020

