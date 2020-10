La cámara es una lluvia de imágenes e imaginación: Graciela Iturbide

Entornointeligente.com /

Ciudad de México. “Yo siempre digo que nuestra cámara es el pretexto para conocer el mundo y la cultura del mundo, es la fantasía la que opera en nosotros y de ahí llueven las imágenes, sentenció la célebre fotógrafa Graciela Iturbide, durante la conferencia que impartió este fin de semana en la Cátedra de Artes UDLAP.

Posterior a esto, explicó cómo inició su trabajo dentro de la fotografía y dio gracias a la espiritualidad, el misticismo de Manuel Álvarez Bravo su maestro, quien además de abrirle sus puertas le dejó conocer un México al que no había tenido acceso.

Estudiantes de diversas licenciaturas de la Universidad de las Américas Puebla fueron parte de la quinta sesión de la Cátedra de Artes, la cual en esta ocasión recibió a Graciela Iturbide, una de las fotógrafas más importantes de México y América Latina, quien durante cinco décadas ha plasmado en su trabajo las distintas culturas, tradiciones y contrastes de México y el mundo.

Con la frase de Dante Alighieri: “La fantasía es el lugar en el que llueven las imágenes”, Graciela Iturbide inició su charla compartiendo que sin fantasía en la fotografía y en otras disciplinas no hay un resultado creativo. De manera virtual, la fotógrafa curó una presentación de su trabajo a lo largo de diversas etapas de su vida fotográfica, en bloques con diversos títulos Graciela Iturbide presentó icónicas imágenes que fueron acompañadas de descripciones excepcionales e historias únicas.

Por su parte, el doctor Moisés Rosas Silva, director de Enlace Cultural y convocante de los artistas icónicos que conforman la cátedra, explicó que la fotógrafa además de ser una de las grandes creadoras del México contemporáneo, sin duda alguna es una poetiza de la imagen, de la fotografía: “Graciela Iturbide además de toda su obra nos ha legado imágenes icónicas para el imaginario colectivo mexicano, citaría solo tres: Magnolia, Mujer Ángel y La Señora de las Iguanas” argumentó

Arrancando con “Los que viven en la arena”, uno de sus primeros libros y trabajos fotográficos. Moisés Rosas recordó una de sus estampas representativas, “Mujer Ángel”. Por otra parte, explicó, que su gran trabajo realizado en Oaxaca se dio gracias a la invitación del artista Francisco Toledo, de ahí surgieron otras de sus obras icónicas, “Magnolia” y “La señora de las Iguanas”, esta última conocida por los juchitecos como “La medusa juchiteca”, la cual ha sido plasmada en murales de San Francisco y Los Ángeles en Estados Unidos, carteles, esculturas, huipiles, barro y botellas, “ella ha querido viajar, tomó su camino y recorrió el mundo”, afirmó respecto a esta fotografía

“Para mí, sin imaginación ni sueño no hay fotografía” explicó Graciela Iturbide cuando en la conferencia presentó sus trabajos respecto a “Rituales de fiesta y muerte”, momento durante el cual resaltó que generalmente todo lo hace de manera intuitiva, con la sorpresa y el azar. Chalma es uno de sus escenarios predilectos para retratar esta temática, Ocumicho, Michoacán, Oaxaca y Nuevo León, también son escenarios presentes en esta serie. Finalmente, su sesión concluyó con una serie de preguntas realizadas por jóvenes de licenciaturas como Danza, Diseño y Animación Digital, Música, Arquitectura, Artes Plásticas, Teatro y del artista y académico Carlos Arias. Estos jóvenes buscaron acercase a la fotógrafa Graciela y resolver algunas cuestiones sobre la fotografía en blanco y negro, el acercamiento a comunidades indígenas, la técnica análoga y digital. Entre estas preguntas, la fotógrafa recordó que la cámara para ella es un filtro, “cuando tengo la cámara estoy en estado de gracia y la vida me da algo que no sé de dónde sale que puedo captar, pero yo veo de una manera con cámara y otra sin cámara” explicó

Como cada sesión, el doctor Lozano, director académico del Departamento de Artes, dio la bienvenida al artista invitado, afirmando que “las imágenes de la fotógrafa arden por su audacia, por el dolor del que provienen que a veces contagia a todo aquel que se toma la molestia de abrazarlo, arde por la memoria que como diría Didi-Huberman, la memoria que no deja de arder cuando ya no es más que ceniza, que honor tener con nosotros a una de las más grandes fotógrafas de nuestros tiempos”

La quinta sesión de la Cátedra de Artes del recinto universitario se llevará a cabo el jueves 29 de octubre a las 18 horas y contará con la presencia de Claudia Lavista, artista escénica, creadora, maestra y promotora, quien a lo largo de treinta años ha recibido múltiples apoyos y premios nacionales e internacionales. Su trabajo se ha presentado en Latinoamérica, Europa, Asia y África. Imparte cursos de manera continua en múltiples facultades de danza de México y el extranjero. La transmisión será en vivo en la página de Facebook: Universidad de las Américas Puebla, Cultura UDLAP, Capilla del Arte y TVUDLAP

