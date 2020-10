EntornoInteligente | Demi Lovato tiene un mensaje para Donald Trump

Lo que dice la canción de Demi Lovato La canción, coescrita por Lovato, dice: «¿Sabes la verdad? / Estamos en un estado de crisis / La gente se está muriendo / Mientras te llenas los bolsillos / comandante en jefe / ¿Cómo se siente? / ¿Aún puedes respirar?». La artista dice que no busca avivar la división con esta letra, pero espera alentar a sus seguidores a mantenerse involucrados en el proceso político y votar en las elecciones del próximo mes

(CNN) — Demi Lovato quiere usar su voz para mucho más que cantar. Por eso, su nueva canción «Commander in Chief» está dirigida al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En ella también critica la respuesta del mandatario ante la injusticia racial, la crisis del covid-19 y más.

Lovato, de 28 años, habló con CNN en una entrevista reciente sobre la canción y el mensaje que quiere dar.

«Muchas veces he querido escribirle una carta al presidente o sentarme con él y hacerle estas preguntas», le dijo a CNN. «Y luego pensé, realmente no quiero hacer eso… creo que una mejor forma de hacerlo es escribir una canción y publicarla para que todo el mundo la escuche y luego él tenga que responderles a todos y no solo a mí».

Lo que dice la canción de Demi Lovato La canción, coescrita por Lovato, dice: «¿Sabes la verdad? / Estamos en un estado de crisis / La gente se está muriendo / Mientras te llenas los bolsillos / comandante en jefe / ¿Cómo se siente? / ¿Aún puedes respirar?». La artista dice que no busca avivar la división con esta letra, pero espera alentar a sus seguidores a mantenerse involucrados en el proceso político y votar en las elecciones del próximo mes.

"Tenemos que presentarnos y votar, porque es muy importante que nuestras voces sean escuchadas. Y, honestamente, ya sea que seas republicano o demócrata, simplemente sal y vota", dice.

Demi Lovato da un consejo clave de salud mental durante esta pandemia Lovato interpretará la canción por primera vez en los premios Billboard Music este miércoles por la noche. Se sabe que el presidente responde en Twitter a figuras del entretenimiento que lo han criticado, pero a la cantante no le preocupa la posible controversia. «Adelante», sostiene. «Demuéstrales que eres exactamente quien dije que eres en la canción. Solo hazlo, adelante».

Denunciar la injusticia Lovato dice que tomó la decisión consciente de usar su voz en las redes sociales para denunciar la injusticia, parte de una creciente ola de artistas que son políticamente más abiertos.

«Estás condenada si lo haces, estás condenad si no lo haces. Podemos mencionar a Taylor Swift como un ejemplo perfecto de esa máxima… durante años fue destrozada porque no tomaba una postura, no defendía estos derechos y se quedó en un segundo plano… y ahora que tiene un perfil más político, hay gente que no está contenta con eso tampoco. Creo que hay que hacer lo que te parezca auténtico. Para mí, eso es usar mi plataforma, para hablar sobre las cosas que veo que están mal».

La artista también está abocada a «The Mental Health Fund» (El Fondo de la Salud Mental), que apoya a las organizaciones dedicadas a ofrecer asesoramiento en caso de crisis durante la pandemia.

El mes pasado lanzó un video musical con Marshmello de su canción «OK Not to Be OK» (Está bien no sentirse bien), con la esperanza de romper los estigmas que rodean la salud mental.

«Soy una persona muy sociable y a pesar de eso no poder ver a la gente, me he sentido muy aislada por momentos y mi ansiedad y depresión han vuelto en oleadas. Afortunadamente, he trabajado mucho y tengo herramientas para ayúdame con eso. Pero hay muchas personas que no tienen esas herramientas», dijo. Su consejo para quienes están pasando por un momento difícil en este momento es que traten de servir a los demás y no sean demasiado duros consigo mismos. «Solo ten compasión contigo mismo», dice. «Sepan que no están solos, que mucha gente está pasando por exactamente lo mismo”.

