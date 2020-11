EntornoInteligente | “Delegados” de Maduro aspiran al poder en Colombia, advirtió el ex presidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe concedió una entrevista a El Mundo , de España, en la que habló de varios asuntos. En entrevista con la periodista Silvia Román, el exmandatario dejó entrever sus preocupaciones a propósito del año electoral de 2022 en Colombia y habló de varios asuntos políticos en Venezuela, Bolivia y España.

“Dije: ojo con el 22, porque el régimen de Venezuela tiene muchos delegados en Colombia bregando para tomar el poder , lo que haría un daño enorme a nuestra democracia y posibilidades económicas y sociales. H ay un neocomunismo solapado que haría mucho daño , y hay otros liberales en el sentido filosófico de la palabra que son muy permisivos y también permiten el daño. Ojo con el 2022″, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.

“Ya que nos dirige la mirada a Venezuela, en España se encuentra el preso político más emblemático del chavismo, Leopoldo López, quien ha pedido a Bruselas más sanciones a Caracas, mientras el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, apuesta por el diálogo. ¿Cuál cree que debería ser la vía a seguir?”, le preguntó la citada periodista.

“¿Han servido las sanciones impuestas hasta ahora? Poco. El régimen venezolano parece estabilizado y lo ha hecho con lo poco que le queda de petróleo, con el oro, las remesas, el narcotráfico y la represión. ¿Sirve el diálogo? Lo han intentado muchas veces, pero estos regímenes en la historia siempre han demostrado que para ellos el diálogo es simplemente un camino para fortalecerse “, respondió el exmandatario colombiano, quien manifestó su respeto hacia el jefe de la diplomacia europea, pero su desacuerdo con las medidas tomadas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

