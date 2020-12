Entornointeligente.com /

GM faz arrecadaóo para o Natal Solidário Corporaóo refora o pedido de doaes de fraldas geriátricas, já que o foco este ano sóo os idosos, por conta do isolamento Publicado 13/12/2020 – 11h13 – Atualizado 13/12/2020 – 11h14

Por Alenita Ramirez

Matheus Pereira/AAN

Apesar da preocupaóo maior com a terceira idade, a crianada continua tendo vez e, por isso, nóo pode faltar a figura simpática do Bom Velhinho

A Guarda Municipal (GM) de Paulínia, está arrecadando cestas básicas e fraldas geriátricas para a campanha do Natal Solidário em prol das famílias carentes da cidade. A campanha teve início em novembro deste ano e se encerra no próximo dia 21. O objetivo é atender ao menos 100 famílias. Esta será a quarta edição da campanha. “Neste ano, o tema foi focado em idosos, por conta da pandemia. Essas pessoas ficaram muito isoladas e atendemos muitos casos envolvendo idosos”, comentou o secretário de Segurança Pública de Paulínia, Maick Lucizano. Todas as doações devem ser entregues na sede da Guarda Municipal, localizada à Avenida dos Expedicionários, nº 1432, no Jardim Vista Alegre, ao lado do Parque Zeca Malavazzi, em Paulínia. A entrega será realizada no próximo dia 23. As famílias foram identificadas através das Organizações Não-Governamentais (ONGs), Associação de Pessoa com Deficiência e das ocorrências envolvendo idosos, registradas no dia a dia. “Em todos os anos, recebemos o apoio dos empresários, comerciantes e da população. Essa campanha só acontece porquê há integração da polícia com a população”, frisou Lucizano. De acordo com o secretário, diversas cestas já foram doadas, mas ainda faltam para completar o montante de famílias. Também há necessidade de fraldas geriátricas. Integração Na edição de 2019, o evento foi focado na integração da população com a polícia, com o tema Portas Abertas da GM, na qual ao menos 600 crianças visitaram a sede da corporação e conheceram o funcionamento da unidade e até entraram nas viaturas. Foram doados brinquedos. Nas duas primeiras edições, foram doadas cestas básicas, brinquedos e roupas. “Queremos mudar esse conceito que as pessoas têm em relação à polícia. Acha que ela só prende. A polícia tem um compromisso social para com a população”, disse o secretário de Segurança Pública de Paulínia, Maick Lucizano. De acordo com a GM, esta e outras ações sociais das quais a Guarda Municipal de Paulínia participa ao longo do ano aumentam a aproximação da população paulinense com a polícia e “esta união traz cada vez mais benefícios à segurança pública do município. Além disso a atuação social da GM de Paulínia atende às diretrizes de atuação das Guardas Municipais do Brasil conforme a lei 13.022 de 8 de agosto de 2014, que enfatiza a importância da atuação das guardas na proteção dos direitos humanos e exercício da cidadania, bem como do compromisso com a evolução social da comunidade.”

