EntornoInteligente | Danilo Medina en la mira de operación anti-pulpo

SANTO DOMINGO .- Las revelaciones de la PEPCA de que Alexis Medina usó su fundación Tornado para triangular fondos del Estado para financiar campañas proselitistas colocan en la mira de la investigación judicial al PLD y al ex presidente Danilo Medina, así lo advirtieron este jueves políticos y representantes de la sociedad civil. Mientras peledeístas insistieron en el llamado a esperar los resultados del proceso judicial

Entornointeligente.com /

SANTO DOMINGO .- Las revelaciones de la PEPCA de que Alexis Medina usó su fundación Tornado para triangular fondos del Estado para financiar campañas proselitistas colocan en la mira de la investigación judicial al PLD y al ex presidente Danilo Medina, así lo advirtieron este jueves políticos y representantes de la sociedad civil.

Mientras peledeístas insistieron en el llamado a esperar los resultados del proceso judicial.

Al advertir que todavía faltan nombres en la denominada Operación Anti-Pulpo, que coloca al PLD y a la familia del ex presidente Medina en el dentro del debate, diversos sectores demandan del Ministerio Público a no tener vacas sagradas y no dejar a nadie fuera en la investigación.

Entornointeligente.com