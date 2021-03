EntornoInteligente | Dakota Tárraga: “En ‘Hermano Mayor’ me daban de consumir para ver mi actitud”

Arnau Vila, uno de los colaboradores de La Nova Normalitat , fue muy directo al preguntarle a Tárraga si lo que se veía en aquel programa “se lo hacías a tus padres a diario”

Entornointeligente.com /

Dakota Tárraga es una de las personas más recordadas por su paso por el programa Hermano Mayor donde mostraba su conflictividad y adquirió una fama que posteriormente la llevó a concursar en realities como Supervivientes .

Este viernes, Tárraga ha sido entrevistada en La Nova Normalitat , un magacín de la cadena catalana TeveCat, donde no dejó indiferente a los espectadores con sus contundentes afirmaciones sobre el programa que presentaba en Cuatro Pedro García Aguado .

Arnau Vila, uno de los colaboradores de La Nova Normalitat , fue muy directo al preguntarle a Tárraga si lo que se veía en aquel programa “se lo hacías a tus padres a diario” .

“Vamos a ver, control. A mí, cuando llegó El hermano mayor , mi problema era el consumo. Entonces me dieron de consumir para ver cómo era mi actitud verdadera, porque ese era mi problema”, respondió entonces Tárraga ante la cara incrédula del colaborador.

Ante esta situación, el presentador Miquel Valls trató de reconducir la entrevista para evitar que la exsuperviviente siguiera hablando de ese tema. “Vamos a bajar un poquito el tono de la vida. Me parece muy bien que se puedan hacer todas las preguntas, pero a mí me gusta más la Dakota cachonda, la Dakota divertida”, opinó Valls.

–Dakota: “Los del programa Hermano Mayor me hacían consumir para ver mi actitud”

Estoy flipando ? pic.twitter.com/4Mdsd35vOd

? GOSSIP Boy ??? (@JuanjoElCotilla) March 13, 2021 Posteriormente, tras el revuelo generado en las redes a raíz de esas declaraciones sobre Hermano Mayor, Dakota Tárraga ha querido aclarar la cuestión en Instagram. “Quiero decir y que quede claro, que quede constancia porque si a mí se me conoce no es por ser mentirosa, que en Hermano mayor, a mí los dos primeros días me pagaron la bebida “, ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que su problema “era el alcohol” , y que con la palabra “consumo” no se refería a “éxtasis y demás” drogas.

La joven ha defendido que si ella “tenía un problema con el alcohol, los dos primeros días vieron mi reacción hacia el alcohol , lo que suponía”. La participante de Hermano Mayor ha dicho además que “otros tenían problemas de obesidad y le pagaron la comida”, ha zanjado.

Dakota aclara la controversia sobre los pagos de ‘consumiciones’ en Hermano Mayor pic.twitter.com/wK9ILgNH8e

? ???????? ?????? (@coolturabasura) March 13, 2021

Entornointeligente.com