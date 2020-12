Rodrigo Maia diz que governo Bolsonaro faz 'interferência antidemocrática' na eleição da Câmara

SÃO PAULO — Sem ainda uma definição de quem será o candidato apoiado por seu grupo à presidência da Câmara, Rodrigo Maia criticou o que chamou de “interferência antidemocrática” do governo Bolsonaro na disputa pela sua sucessão. Maia participou nesta sexta-feira do 19º Fórum Empresarial do Grupo Lide em São Paulo

SÃO PAULO — Sem ainda uma definição de quem será o candidato apoiado por seu grupo à presidência da Câmara, Rodrigo Maia criticou o que chamou de “interferência antidemocrática” do governo Bolsonaro na disputa pela sua sucessão. Maia participou nesta sexta-feira do 19º Fórum Empresarial do Grupo Lide em São Paulo.

Em discurso, o presidente da Câmara criticava as disputas políticas que, segundo ele, travam a agenda de reformas na Casa. E aproveitou para falar da eleição ao seu cargo que será realizada no início de 2021, e que já tem o deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato de Bolsonaro, como concorrente.

— Todas essas disputas políticas, incluindo a sucessão da Câmara e do Senado, podem nos levar a uma dificuldade que nós não temos hoje. Porque o governo vem interferindo de forma antidemocrática no processo de eleição da Câmara.

Maia também afirmou que os parlamentares não vão “se colocar à venda por emenda ou cargo”.

— Os partidos de esquerda já entraram no TCU (Tribunal de Contas da União) e acredito que isso vai acabar no Judiciário brasileiro, porque achar que deputado vai se vender por emenda só um governo que não respeita a política, que não respeita a democracia, que fica recebendo no gabinete do secretário de governo deputados de esquerda achando que alguém está à venda.

A menos de dois meses de ser realizada, a eleição na Câmara dos Deputados foi pano de fundo para uma crise no alto escalão do governo federal nesta semana

PUBLICIDADE O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo , Marcelo Álvaro Antônio, depois que o subordinado discutiu num grupo de WhatsApp com o chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto

Álvaro Antônio acusou Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo junto a Bolsonaro, porque o militar estaria negociando cargos com o centrão do Congresso, entre eles o próprio Ministério do Turismo, no contexto da disputa pela sucessão de Rodrigo Maia

