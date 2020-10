Chile solicita material del VAR a Conmebol tras polémica derrota ante Uruguay

Entornointeligente.com /

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, solicitó este viernes a la Conmebol los audios e imágenes del encuentro entre Chile y Uruguay para esclarecer una polémica jugada al final del partido en la que no se pitó un posible penalti a favor de La Roja.

“Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no vuelva a ocurrir este condicionamiento y tener todos los antecedentes para ver qué comunicación hubo entre el VAR y el árbitro, si hubo caso omiso de este último o no se tenían las imágenes correspondientes”, declaró en conferencia de prensa el presidente de la ANFP.

La polémica jugada de produjo en el minuto 87, cuando el volante chileno Víctor Dávila centro un balón que fue interceptado con una mano por el defensor Uruguayo Sebastián Coates

Los dirigidos por Reinaldo Rueda reclamaron penalti, pero el árbitro paraguayo Éber Aquino dejó seguir el juego. En el minuto 88, el árbitro recibió por intercomunicador el análisis del VAR y decidió no sancionar la jugada sin haber revisado las imágenes personalmente

“He tenido una conversación esta mañana con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que mostró absoluta disposición para ayudar con nuestra petición del audio y las imágenes que fueron procesadas por el VAR en esta acción que fue muy conflictiva”, aseveró Milad

El dirigente chileno explicó que el objetivo de la federación es evitar que este tipo de situaciones se repitan y perjudiquen a otros países: “Enlodan al VAR como agente objetivo y de justicia en el fútbol, esa es la función que ha tenido en relación directa con los arbitrajes”

Si bien Milad descarta cualquier tipo de mala intención, insiste en la necesidad de esclarecer lo ocurrido

“La idea es transparentar, que el VAR sea un apoyo para el árbitro y no pensar que hubo intencionalidad de perjudicar a Chile. Si hubo algo, creemos que fue un error. Por eso queremos comprobar cuál fue el proceso de relación con el VAR en el análisis de las imágenes. Nos hubiésemos quedado mucho más tranquilos si las hubiésemos revisado”, afirmó.

EL RECAMBIO EN LA SELECCIÓN

Para esta primera fecha de eliminatorias camino a Catar 2022, el director técnico de La Roja convocó a 16 jugadores que debutaban en el seleccionado nacional

Se trata de un proceso de recambio generacional que fue valorado por el presidente de la ANFP: “La oportunidad hay que dársela a los jóvenes. Han demostrado la entrega y el carisma que tienen, acompañados por nuestros referentes como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y José Pedro Fuenzalida”

En la misma línea, a juicio del dirigente la experiencia de estos jugadores aporta confianza a los que recién integran, ayudándolos a consolidarse en la selección

Más allá del resultado, Milad aseguró estar “contento con lo mostrado por los más jóvenes, por sus ganas que venían desde el momento previo, su disposición y seguridad”

“Lamentablemente el resultado no reflejó lo que fue el partido, pero es un proceso de renovación donde tenemos que ver lo positivo, que fue que muchachos como Francisco Sierralta y Nicolás Díaz lo hicieron excelentemente y los chicos que vienen atrás lo hacen con energía y fuerza basados en la experiencia de nuestros jugadores consagrados”, añadió

El cuadro chileno se enfrentará a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago el próximo martes 13 de octubre a las 20:30 HB

