EntornoInteligente | Coronavirus en España y el mundo | Última hora y noticias en DIRECTO

14:03 Noruega cancela su amistoso de este miércoles ante Israel Noruega confirmó este miércoles que no disputará su amistoso de este miércoles ante Israel

Una ambulancia del SEM atiende en Santa Coloma durante la segunda ola de coronavirus. / FERRAN NADEU

El coronavirus originado en China supera los 52 millones de contagios en todo el mundo, con EEUU a la cabeza en número de infectados. En España el foco está puesto en los rebrotes y los toques de queda.

EL PERIÓDICO sigue al minuto las últimas noticias relacionadas con el covid y sus repercusiones:

09:26

Estas son las restricciones en Catalunya por el covid Se mantiene hasta el 23 de noviembre el cierre de bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, centros comerciales y extraescolares. Municipios confinados el fin de semana y prohibición de salir de Catalunya, las medidas que más afectan a la movilidad. Consúltalas aquí.

09:25

Una niña de 12 años supera el covid tras ingresar en estado crítico en Vall d’Hebron El Hospital de Vall d’Hebron ha conseguido tratar con éxito a una niña de 12 años que se encontraba en estado crítico por una miocarditis causada por el covid-19. La joven, de Mallorca, estuvo ingresada en el hospital Son Espases de Palma y después fue trasladada a Barcelona, donde ha permanecido hospitalizada casi 45 días, 17 de los cuales a la uci pediátrica.

09:23

Nueva Zelanda paraliza la ciudad de Auckland por un solo caso de covid-19 Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda instaron a 100.000 trabajadores de Auckland , ciudad en la que vive un tercio de la población del país, a quedarse en sus casas este viernes como consecuencia de un solo contagio local de covid-19.

08:12

Biden está “muy interesado” en éxito de Australia El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está “muy interesado” en el éxito de Australia en la lucha contra la covid-19, declaró este viernes el primer ministro del país oceánico, el liberal Scott Morrison. El mandatario australiano habló por teléfono el jueves con Biden por primera vez desde su victoria electoral y comentó que el demócrata estadounidense, que hará de la lucha contra la covid-19 una de las prioridades de su gobierno , le pidió que compartiera las experiencias de su país en la contención del virus.

08:11

Mejora la situación en la India Las autoridades sanitarias de la India han confirmado 44.879 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord al registrar menos de 50.000 casos diarios durante seis jornadas consecutivas , así como 547 fallecimientos a causa de la enfermedad.

07:53

Disneyland no abrirá en California hasta el 2021 Disneyland, el parque que la compañía de Mickey Mouse tiene en California (EEUU), permanecerá cerrado al menos hasta enero del 2021, casi 10 meses después de que cerrase sus puertas esta primavera al inicio de la pandemia del coronavirus. En un informe de resultados, el consejero delegado de Disney, Bob Chapek, aseguró estar “extremadamente decepcionado” con las autoridades de California por impedir la apertura, algo que si ha podido hacer en otros parques de Florida, Francia y China , aunque para volver a cerrarlos semanas después en algunos casos.

07:52

Australia prevé vacunar a su población contra covid-19 para finales del 2021 El gobierno de Australia prevé inmunizar contra la covid-19 a los 25 millones de habitantes del país para finales de 2021, según dijo este viernes el ministro de Salud, Greg Hunt. El político recordó que la vacunación no será obligatoria, pero sí recomendada por las autoridades. Hunt hizo las declaraciones durante su visita a los laboratorios de la Universidad de Queensland, en la ciudad nororiental de Brisbane, para concocer los avances de la vacuna australiana V451 , que se produce en los laboratorios de la empresa biotecnológica CSL, con sede en Melbourne.

07:50

Buenos días, retomamos la información diaria.

jueves, 12 de noviembre

23:31

Grecia rompe todos sus récord de contagios, fallecidos e intubados Grecia registró este jueves sus peores cifras desde que comenzó la pandemia, al traspasar la barrera de los 3.000 contagiados, 50 fallecidos y 300 intubados en un día, a pesar del confinamiento al que está sometido el país. El avance de las infecciones se produce un día después de que el Gobierno griego anunciara el endurecimiento del segundo confinamiento, con la entrada en vigor este viernes de un toque de queda entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana Entre los más de 3.000 casos registrados en la última jornada, 828 se localizaron en Salónica, la segunda mayor ciudad de Grecia, en el norte del país, y 756 procedieron de Atenas.

23:30

El Gobierno rechaza confinar Burgos El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha denegado este jueves a la Junta de Castilla y León la posibilidad de contar con una herramienta jurídica que permita el confinamiento domiciliario de los habitantes de Burgos capital, sobre la que se aplicarán nuevas medidas restrictivas a partir del sábado, como mayores restricciones de aforos, con reuniones limitadas a tres personas no convivientes y rastreos masivos a la población. Además se reducen también los aforos en las celebraciones religiosas y civiles a no más de quince personas.

21:28

La pandemia de covid-19 interfiere en la lucha mundial contra el sarampión Los esfuerzos para combatir la pandemia de covid-19 bloquearon las campañas de vacunación contra el sarampión en dos docenas de naciones, afectando a 94 millones de personas, advirtieron el jueves la OMS y las autoridades sanitarias de EEUU. La gravedad de la situación se aprecia frente a las estadísticas según las cuales en el 2019 el sarampión mató a 207.500 personas, un balance 50% superior al de cuatro años antes.

21:09

Costa Rica anuncia un acuerdo con AstraZeneca para la vacuna Costa Rica firmó un acuerdo con AstraZeneca para el suministro de un millón de dosis de su vacuna contra el covid-19, desarrollada con la Universidad de Oxford, informó este jueves el gobierno. Se trata del tercer convenio de Costa Rica para contar con la vacuna para hacerle frente al nuevo coronavirus, dijo el presidente Carlos Alvarado al dar a conocer el acuerdo en conferencia de prensa.

20:41

Los hospitales de Belgrado, sin camas libres Belgrado carecía el jueves de camas de hospital para los pacientes de covid-19, advirtió el ministro de Salud serbio, cuando el país enfrenta un aluvión de contagios. “Nadie quedó sin atención, pero una parte de los pacientes fueron hospitalizados” en otras localidades, dijo el ministro de Salud, Zlatibor Loncar. Un total de 3.343 personas están hospitalizadas por covid-19 en Serbia, incluyendo los nosocomios de la capital. Sin embargo, el ministro no especificó si la falta de camas incluía las de un gran hospital de campaña, reabierto el mes pasado para pacientes con síntomas más leves.

20:29

Aumentan a 10 los positivos en el entorno de Trump El número de positivos por covid-19 en el entorno del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, subió este jueves a diez tras confirmarse que uno de los principales asesores de su campaña electoral, Corey Lewandowski, ha contraído también la enfermedad. Lewandowski confirmó a la cadena CNN y a otros medios que dio positivo por coronavirus este miércoles, y cree que se contagió en Filadelfia, donde llevaba días trabajando en la estrategia legal de la campaña de Trump para cuestionar la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales.

20:17

Medicago y GSK comenzarán ensayos de fase 2 y 3 de su vacuna El laboratorio canadiense Medicago y el británico GlaxoSmithKline (GSK) anunciaron el jueves la puesta en marcha de los ensayos clínicos de fase 2 y 3 de su vacuna contra el covid-19, una de las candidatas que se están desarrollando en todo el mundo. Los ensayos finales de la fase 3 de esta vacuna candidata de origen vegetal comenzarán a finales de año y se probarán en 30.000 voluntarios en América del Norte, América Latina y Europa, según un comunicado conjunto.

20:02

Canarias restringe aforos en comercio, hostelería y reuniones en Tenerife El Gobierno canario ha decretado medidas más restrictivas en Tenerife para intentar contener en los próximos 14 días el avance del virus en esa isla: 50% de aforo en el comercio, un tercio de aforo en la hostelería y prohibidas las reuniones públicas o privadas de más de 6 personas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido también que se limite la movilidad “todo lo posible”, de momento a modo de recomendación, y ha apelado a los ciudadanos para que cumplan las restricciones adoptadas para poder revertir las cifras de la isla.

19:44

Rossi aclara que no dio positivo, sino que “no estaba claro” El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) aclaró sobre su “positivo” del pasado martes que “en realidad” no es que diera “otra vez positivo”, “sino que en el test del martes algo no estaba claro”. “Los doctores me dijeron que es algo más o menos normal con las personas que han pasado la covid-19, pero es verdad que estuve muy preocupado porque llevo un jodido mes de ‘sí’, ‘no’, y esto es cansado. Es normal, los doctores me tranquilizaron, me hice el test el miércoles y el jueves y fueron negativos, así que estoy feliz, estoy aquí, haré un fin de semana normal, trabajando ya desde hoy y subiéndome a la moto el viernes”, señaló Rossi.

19:30

El Reino Unido levanta la cuarentena para Chile y mantiene las puertas cerradas a Dinamarca Los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de Chile ya no tendrán que respetar la cuarentena de 14 días por el coronavirus, informó el jueves el Gobierno británico que prolongó dos semanas la prohibición de entrar al país desde Dinamarca. Desde el 7 de noviembre, los viajeros procedentes de Dinamarca, excepto británicos o residentes permanentes, no pueden ingresar en territorio británico a raíz del descubrimiento en ese país de una mutación del coronavirus en sus granjas de visones .

19:21

Simón hace un llamamiento a donar sangre El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho este jueves un llamamiento a donar sangre, dado que los hospitales mantienen su actividad quirúrgica al margen de la covid, y ha dicho a los posibles donantes que el coronavirus “no implica ningún riesgo”. Simón recuerda la importancia de donar sangre por la necesidad “permanente” en la asistencia sanitaria.

19:14

Francia tiene menos contagios pero mantiene el confinamiento El número de contagios de coronavirus en Francia bajó en la última semana, pero el Gobierno mantendrá actual confinamiento durante al menos otras dos semanas para confirmar la tendencia, anunció este jueves el primer ministro, Jean Castex. El nivel de nuevos contagios bajó un 16% durante la última semana, señaló Castex en una conferencia de prensa, en la que recalcó que “nuestra estrategia de confinamiento parece producir los primeros efectos esperados”. A pesar de ello, sería “irresponsable levantar o aligerar” el actual confinamiento impuesto hace dos semanas, ya que el país sufre “una segunda oleada extremadamente fuerte”, recalcó el jefe del Gobierno francés.

18:57

El Reino Unido registra 33.470 nuevos contagios, récord durante la pandemia El Gobierno británico comunicó este jueves la detección de 33.470 nuevos casos de covid-19 en veinticuatro horas, por encima de los 22.950 de ayer y la mayor cifra diaria registrada hasta ahora durante la pandemia. En total, desde que comenzó a extenderse el coronavirus se han registrado 1,29 millones de infecciones en el país, que esta semana ha procesado más de 377.000 test al día.

18:36

Sanidad notifica 19.511 nuevos casos y 356 muertes más Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 19.511 nuevos casos de covid-19, 7.759 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra inferior con respecto a los 21.908 del mismo día de la semana anterior. La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.437.220 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 504, frente a 514 ayer y 527 el jueves pasado, con un total de 237.224 positivos en las pasadas dos semanas.

18:23

“Hay 13-14 comunidades en situación de estabilización o descenso” El director del Centro de Alertas y Emergencias Fernando Simón asegura que “la cifra de Incidencia Acumulada en 14 días es de 504 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer eran 514 y el día anterior 525″. Y añade que hay “una ocupación del 16,5% de las camas con pacientes de coronavirus y del 32% en las ucis”. A preguntas de los periodistas, Simón asegura que “en los últimos 7 días se han diagnosticado 2.200 casos en personal sanitario. Son cifras mucho mejores que las de marzo y abril”.

16:34

Reducción del precio de las mascarillas El Gobierno, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), órgano colegiado del Ministerio de Sanidad del que forman parte varios ministerios y las comunidades autónomas, ha acordado hoy bajar un 25% el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que no costarán más de 0,72 euros. Este precio, con IVA incluido (21%) y el impuesto de recargo equivalente, se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera, informa Patricia Martín .

14:45

Profesionales de la desinfección alertan de intrusismo La asociación de profesionales de desinfección y de control de plagas de Catalunya (ADEPAP) ha alertado que, desde hace meses, desinfecciones por covid-19 no se están haciendo de forma profesional y atribuyen este hecho al intrusismo profesional. Según ha informado este jueves Adepap en un comunicado, desde hace meses, se transmite de manera pública la necesidad de que estas actuaciones las hagan empresas profesionales especializadas, ante el aumento del intrusismo.

14:42

La pandemia ha hundido el valor de la banca española un 60% La crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que aún no ha terminado, tiene efectos devastadores en todos los sectores, entre ellos la banca, que ha visto caer sus expectativas de ingresos y empeorar la calidad de sus balances tras el incremento de los impagos, lo que se traduce en una pérdida de valor contable del 60 % entre 2019 y 2020.

14:36

Las últimas medidas, las de movilidad Volviendo a la rueda de prensa del Govern. Argimon explica que de las últimas medidas en levantarse serán las que tienen que ver con la movilidad. Las medidas de cambios de hábitos, las estructurales, vienen para quedarse, dice Sàmper. “Y hay otras muy relevantes relevantes con la ventilación”. “El cofinamiento nocturno en la medida en que afecta relativamente poco nos hemos de empezar a acostumbrar que estarán un tiempo con nosotros, vienen para quedar un tiempo”, continúa. “Se trata de medidas estructurales en el sentido en que cambian pautas y movilidad, es necesario interiorizar el cambio de hábitos de cómo nos relacionamos”, continñua Delgado.

14:32

El Gobierno no descarta que la EBAU 2021 pueda ser virtual Los ministerios de Educación y Universidades han consensuado las características de las pruebas de acceso a la Universidad de este curso y, si estuvieran en vigor medidas sanitarias excepcionales, se podría establecer que todo el alumnado o parte del mismo se examinara de forma virtual. Así se establece en el proyecto de orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021.

14:31

Burgos adoptará reuniones limitadas a 3 personas y rastreos masivos de covid La Junta de Castilla y León adoptará medidas más restrictivas en la capital burgalesa , como reuniones limitadas a tres personas no convivientes en todos los ámbitos, ante el aumento “muy preocupante” de casos, con una incidencia superior a los 900 casos por 100.000 habitantes. Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien también ha detallado que se desarrollará un rastreo masivo con test de antígenos de segunda generación en esta ciudad, como en San Andrés del Rabanedo (León)

14:17

Sobre la cabalgata: “Está claro que se han de evitar aglomeraciones” “No sabemos cómo estaremos el 5 de enero pero está claro que se han de evitar aglomeraciones, es una línea roja”, dice Delgado. “Actividad muy limitada, control de espacios… y aire libre”, eso es lo que nos da seguridad continúa. “Y eso serán las pautas que se fijarán, celebramos los ejercicios de adaptación del ámbito de la cultura para mantener la actividad pero con todas las medidas de seguridad posibles”.

14:14

“Vergés: La segunda ola nos ha dado un gran volumen de casos” “El impacto sobre la atención primaria y los servicios de vigilancia epidemiológica han sido muy grandes; la mejor manera para que el circuito vuelve a gestionase bien es reduciendo el volumen de casos”, relata la ‘consellera’.

14:09

Sobre el TSJC y la restauración “No entenderíamos que desde un juzgado nos pudieran tumbar unas medidas que consideramos imprescindibles”, apunta Vergés.

14:07

Vergés: “Continuaremos hablando con el sector de la restauración” “En la línea de lo que hacen otros países que han tenido que tomar medidas contundentes acompañamos a los sectores afectados. Apelo al Estado español a que también den respuesta”, dice. “Hemos intentado encontrar la mejor respuestas por eso nos vamos al día 23 para comenzar la reapertura de la actividad. Necesitamos estos 10 días”, insiste. “En 10 días comenzaremos la recuperación progresiva”, reitera.

13:58

“Ha de haber un cambio de hábitos para evitar una tercera ola” Es necesario reforzar los elementos de distancia, ventilación, mascarilla y lavado de manos, insiste Delgado.

13:56

Confinamiento municipal en unas horas otra vez “Mañana a las 6.00 horas comienza esta ventana de confinamiento municipal que nos limita la movilidad”, recuerda Sergio Delgado, portavoz de Protecció Civil de la Generalitat, además de repasa otras medidas en vigor que restringen la movilidad. También insiste en el máximo de seis personas las reuniones para evitar contagios, y en la necesidad de una buena ventilación en los espacios cerrados.

13:51

La descompresión, a partir del 23 Como ya comentado la ‘consellera’ Vergés, a partir del 23 se espera comenzar la nueva desescalada.

13:50

Sàmper recuerda las restricciones de movilidad Las medidas de fondo que se matienen son el confinamiento perimetral d eCatalunya, el confinamiento nocturno y el perimetral municipal de fin de semana. Hasta el domingo 22 a las 00.00 horas dura la prórroga.

13:48

“Hemos de llegar a los 1000 casos por día” “Necesitamos esta complicidad, que es difícil de pedir, lo sé, pero esperamos que rápidamente en 10 días podamos ver” resultados, insiste.

13:47

Argimon: “Necesitamos estos días” “La cifra de ingresados en hospitales se está estabilizando, esperamos que en 10 días tengamos un balance positivo de las altas y las personas que dejarán las uics” . “600 camas de uci es lo que tenía Catalunya antes de iniciar esta pandemia que es una cifra correwcta para un país como catalunya”, cuenta y recuerda que ante la crisis sanitaria se amplió en 300 más. “Hemos incrementado estas camas pero no tenemos un 30% más de personas especializado”. E insiste en que si no de seaceleran los ingresos en la uci no se podrá atender a otras personas al margen del coronavirus.

13:43

Hasta el lunes 23 de noviembre Trabajaremos en el retorno a la actividad, entre ellas, dice, las terrazas, a aprtir del 23 de noviembre. “Pondremos horizonte a la flexibilización de medidas. No queremos desviarnos del camino correcto de bajada, y queremos seguir a nuestros objetivos”, y recuerda que es menos de mil contagios al día, la velocidad de retramisión a 0,8 y menos de 300 personas en ucis.

13:41

Prórroga de 10 días Como hemos avanzado, se prorrogan 10 días las restricciones, aunque las estéticas podrán abrir. También habrá limitación a 100 personas en los centros de culto . Consulta aquí las restricciones.

13:38

Empieza la rueda de prensa de Salut e Interior La ‘consellera’ Vergés dice que disminuyen los casos y la tendencia es buena y es el camino correcto, “pero aún no hay suficiente”.

13:01

La intubación en pacientes graves Los neumólogos son partidarios de evitar al máximo la intubación de los pacientes con insuficiencias respiratorias graves a causa del covid-19 porque, además de ser un tratamiento muy invasivo, sólo sobreviven la mitad, por lo que abogan por suministrar soporte ventilatorio no invasivo al 70% de los enfermos de coronavirus graves. Así lo ha expuesto el neumólogo Manuel Luján en el arranque del 53º Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirujía Torácica (SEPAR), que se celebra virtualmente y que durará hasta el próximo sábado.

12:53

Ligero optimismo en Alemania, aunque aumentan pacientes en ucis El presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, se mostró hoy “precavidamente optimista” con la evolución de la pandemia en Alemania, aunque advirtió de la capacidad cada vez más limitada de los hospitales de atender al número creciente de pacientes con covid-19 en las ucis. “Lo que me hace sentirme precavidamente optimista es el hecho de que los nuevos contagios desde hace algunos días aumentan con menos fuerza , la curva asciende de manera algo menos empinada, se aplana”, dijo Wieler en rueda de prensa, aunque matizó que no se sabe todavía si se trata de una “evolución estable”.

12:21

Catalunya prorroga el cierre de la restauración otros 10 días El Govern ha decidido prorrogar 10 días más el cierre de bares y restaurantes para seguir reduciendo las cifras de contagios de coronavirus. EL PERIÓDICO ya había avanzado ayer que esta era la inclinación del Govern y que la reapertura estaba supeditada a la mejora de las cifras. La prórroga de diez días también afecta a restricciones de otros sectores, como el cierre de teatros, cines y gimnasios, que aplicó el Govern hace dos semanas.

12:00

Cantabria adelanta el toque de queda a las 22.00 horas El Gobierno de Cantabria ha decidido adelantar la hora de inicio del toque de queda a las 22.00 horas a partir del sábado para frenar la expansión de coronavirus y reducir la presión hospitalaria y en las UCI. Así lo ha anunciado este jueves el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha explicado que la curva por el momento no está bajando en Cantabria y por ello es necesario tomar más medidas para no llegar a situaciones como las de otras comunidades autónomas. En este sentido, ha aclarado que Cantabria “no es que esté de las peores ni mucho menos”, pero si el ritmo de contagios sigue como en los últimos días puede llegarse a colapsar el sistema sanitario .

11:55

Una atención integral evita el deterioro en un 70% de los ancianos con covid Aplicar un modelo de atención integral y multidisciplinar a las personas mayores hospitalizadas por covid-19, que normalmente sufren un gran deterioro en sus funciones, evita este deterioro en el 70 % de estos enfermos más frágiles y reduce su mortalidad, según un estudio del Centro Doctor Emili Mira del Hospital del Mar de Barcelona . El estudio, que publica la revista ‘Geriatric Nursing’, ha analizado la evolución de los enfermos de edad avanzada ingresados en la Unidad covid-19 del Hospital del Mar durante la primera ola de la pandemia y ha validado la utilidad del modelo integral de atención ACE (Acute Care for Elders, por sus siglas en inglés).

11:54

El 30% de barceloneses ha cambiado su modo de transporte habitual El 30% de los ciudadanos de Barcelona ha cambiado su modo de transporte habitual debido a la pandemia y los modos individuales, como ir a pie, en bicicleta o en coche, son los que atraen a más usuarios, especialmente este último .Así se extrae del estudio del RACC ‘La movilidad en Barcelona en la nueva normalidad’, presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de la entidad, Josep Mateu, y el director de la Fundación RACC, Lluís Puerto.

11:52

La CE defiende que los contratos con fabricantes sean confidenciales La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, defendió este jueves que los contratos que la Unión Europea está firmando con fabricantes de vacunas sean confidenciales para proteger el desarrollo de estas negociaciones, y apuntó a que la Comisión Europea (CE) no puede publicarlos unilateralmente. En un debate en el Parlamento Europeo, Kyriakides señaló que ” reconoce la importancia de la transparencia en este proceso “, después de que varios grupos parlamentarios hayan demandado que Bruselas provea más información sobre el coste de producción de las inmunizaciones, dónde se producirán las vacunas o quién será responsable si generan algún perjuicio.

11:47

La pandemia marca récords con más de 12.000 muertos en 24 horas La pandemia acumula más de 52 millones de casos en todo el mundo tras batir los récords decesos y de contagios en 24 horas al contabilizar más de 12.000 muertos y más de 666.000 positivos en el último día, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. En concreto, en todo el mundo se han registrado en el último día 666.955 nuevos positivos, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.285.379. Más de 33,95 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo.

11:39

El sector del electrodoméstico pide ser considerado actividad esencial para abrir Las patronales representativas del sector comercial e industrial del equipamiento del hogar (Anged, FECE, FAPE y Anfel) han considerado imprescindible que tanto las tiendas de electrodomésticos de proximidad como las secciones de venta de estos productos de las grandes cadenas de distribución sean consideradas como actividad esencial y, en consecuencia, puedan permanecer abiertas para los consumidores.

11:28

Los infartos matan cinco veces más a los enfermos con covid Una investigación, que acaba de publicarse en EuroIntervention, afirma que los pacientes que sufren un i nfarto de miocardio y están infectados por covid presenta una mortalidad cinco veces superior a los no contagiados. Entre los que tenían una PCR positiva, el 10,9%, la tasa de mortalidad fue del 23,1% mientras que entre los enfermos sin covid fue del 5,7%.

11:25

Cada vez más españoles dicen sentir soledad por la pandemia El sentimiento de soledad en España ha doblado su incidencia en los últimos meses a consecuencia de la pandemia, pasando de un 5,2% de españoles que decían sentirse solos de un modo grave antes de la crisis a un 11% después, según el Informe España 2020, elaborado por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas.

11:21

El TSJC da dos días al Govern para justificar el cierre de la restauración El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado un plazo de dos días a la Generalitat para que justifique la prórroga del cierre de la restauración, la hostelería y las salas de juego y ha rechazado suspender cautelarmente las restricciones del Govern para atajar la pandemia.

11:10

Las estaciones de montaña de FGC, espacios seguros Las estaciones de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han obtenido el certificado Aenor como espacios seguros ante el covid-19, reconociendo que sus protocolos de seguridad ante el contexto actual pueden reducir el riesgo de contagio, ha informado el organismo público en un comunicado este jueves. Las estaciones han realizado cambios destacados en la limpieza o señalización de la zona para evitar el contacto, y ahora se unen a otros lugares gestionados por la entidad de transportes como son el Cremallera y los funiculares de Montserrat (Barcelona), el Tren del Ciment y el Parque Astronómico del Montsec (Lleida).

11:07

Madrid ofrece el hospital Zendal para almacenar vacunas La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que ofrecerán el nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal también como almacén de las vacunas que vengan a España.

10:57

Expertos avisan de que quienes rechacen la vacuna correrán mayor peligro El experto en vacunas del Instituto Catalán de Oncología (ICO) Xavier Bosch y la jefa de epidemiología de la Vall d’Hebron, Magda Campins, han explicado a Efe que quienes no se quieran vacunar contra la covid “serán los que corran mayor peligro”, y que se puede estar tranquilo sobre la seguridad y eficacia de estas vacunas. Bosch, que es experto en epidemiología del cáncer causado por infecciones y profesor de Ciencias de Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha advertido del riesgo de que el movimiento antivacunas siembre dudas sobre la futura vacuna de la covid-19 porque “cuando una vacuna recibe la licencia y se distribuye es que es segura y eficaz”.

10:41

Rueda de prensa del Govern La ‘consellera’ de Salut, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Sàmper, comparecerán hoy jueves en rueda de prensa para analizar la situación epidemiológica de Catalunya y la movilidad. Será a las 13.30 horas. Vergés estará acompañada del secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, mientras que Sàmper lo estará del subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.

10:35

Catalunya tiene 4 escuelas cerradas y más de 48.000 alumnos confinados Catalunya tiene este jueves cuatro escuelas cerradas y 48.153 alumnos confinados, lo que representa que el 3,21% del total de alumnos catalanes están en cuarentena debido a positivos de covid-19. El Departamento de Educación ha actualizado los datos a través de la aplicación Traçacovid, desarrollada por la conselleria para informar sobre las cifras de contagios y confinamientos en las escuelas e institutos.

10:19

Los médicos piden al Govern que no se precipite en reabrir bares y restaurantes El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic, el epidemiólogo Antoni Trilla, han pedido hoy al Govern catalán que no se “precipite” en levantar restricciones , entre ellas el cierre de bares y restaurantes, porque “las uci siguen con cifras al límite”.

10:15

Los Reyes Magos no tendrán cabalgatas en Barcelona Los Reyes Magos se dejarán ver en Barcelona pero solo por televisión este complicado año, aunque aunque todos los niños tendrán ocasión de llevarles sus cartas y visitar el almacén de regalos en el montaje que esta edición se traslada al Fòrum, donde 10.000 metros cuadrados permitirán desplegar las medidas de seguridad que marcará la Navidad del coronavirus.

10:14

Los ingresos en ucis bajan muy ligeramente en Catalunya

Catalunya está a la espera de una mejora de datos , principalmente respecto a la cifra de personas ingresadas en ucis, para comenzar a rebajar las restricciones . Baja ligeramente, 14 menos ingresos en uci s, de 597 que había ayer a 583 reportados este jueves. Pero sigue sumando muchos contagios diarios, pese a la reducción de la velocidad de transmisión del virus (pasa a 0,87), contabilizando 3.775 más y situándose ya en 309.740.

09:46

Sudáfrica quitará las prohibiciones a la entrada de viajeros internacionales Sudáfrica levantará las restricciones a la entrada de viajeros internacionales en un intento de revitalizar de cara a la temporada alta del verano austral el turismo, que actualmente no permitía desde países de “riesgo” como la mayor parte de las naciones europeas. “Estamos también abriendo el viaje internacional para todos los países, sujeto a los protocolos sanitarios necesarios y a la presentación de un certificado negativo (de test PCR) de covid-19″, anunció el presidente del país, Cyril Ramaphosa, en un mensaje a la nación.

09:41

Nuevo récord de decesos en Rusia Rusia registró 439 fallecimientos por covid-19 en la última jornada, lo que supone un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia y un total de decesos que asciende a 32.032, informaron este jueves las autoridades sanitarias.

09:39

El alcalde de Sevilla vuelve a su despacho tras un confinamiento de 10 días El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se incorpora este jueves a su despacho tras estar diez días confinado por haber tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo en covid-19, aunque su prueba dio resultado negativo. Fuentes del Ayuntamiento de la capital andaluza han confirmado a Efe de que Espadas retoma su agenda presencial con normalidad, tras haber trabajado desde su casa durante estos días, manteniendo tanto reuniones como actos públicos por videoconferencia.

08:33

Netanyahu trata de garantizar suministro de la vacuna de Pfizer El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está involucrado personalmente en el intento de lograr suministros de la vacuna de Pfizer para el país, y para ello en las últimas horas ha hablado dos veces con el director de la compañía estadounidense, anoche y en la madrugada de hoy. “Otro logro en el camino para obtener vacunas para Israel. Hoy, a las 2 de la mañana hora local, he vuelto a hablar con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. He dado instrucciones a los funcionarios para que retiren todas las barreras y dificultades burocráticas, y firmemos un acuerdo”, informó esta mañana Netanyahu.

08:27

España exigirá una PCR negativa a viajeros internacionales de hasta 65 países España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de hasta un total de 65 países de riesgo que tengan una prueba de PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar en el país, incluyéndose en el listado Estados Unidos, Francia o Alemania. Así lo recoge la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desgranó este miércoles desde Moncloa. Esta medida se suma a los controles sanitarios que ya se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, entre lo que se encuentra el control de temperatura y el control visual.

08:20

La Bolsa de Seúl pierde un 0,41 % por temores ante el avance del covid La Bolsa de Seúl cerró hoy con un retroceso del 0,41% en su principal indicador, el Kospi, en medio de temores del mercado ante la posibilidad de que se aprueben nuevas restricciones sociales por la pandemia de coronavirus. El Kospi perdió este jueves 10,25 puntos, hasta 2.475,62 enteros, mientras que el índice tecnológico Kosdaq ganó un 0,02 % o 0,18 puntos, hasta 840,08 unidades.

08:19

Hospitalizado el presidente de Ucrania días después de contraer el covid-19 El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, quien anunció esta semana que había contraído la covid-19, ha sido hospitalizado, informaron los medios locales. Según el periódico Ukrainskaya Pravda, además de Zelenski ha sido ingresado en un hospital el jefe de su oficina, Andréi Yermak. Ambos se encuentran en habitaciones aisladas y continúan cumpliendo con sus funciones de forma remota, indicó al rotativo el asesor de Yermak, Mijaíl Podoliak.

08:04

Los objetivos de Catalunya antes de la desescalada El pasado viernes, cuando se prorrogó en Catalunya el toque de queda al menos 15 días más, la ‘consellera’ de Salut, Alba Vergés, explicó los objetivos antes de iniciar una desescalada : que la Rt descienda a 0,8, bajar a los mil contagios diarios y tener un máximo de 300 pacientes covid en ucis.

08:00

Málaga suspende la cabalgata de Reyes Magos El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha decidido suspender la tradicional cabalgata de Reyes Magos. La decisión se ha tomado ante la evolución de la pandemia del covid-19.

07:55

Pendientes de los datos cataalnes Bares y restaurantes abrirán en siete días si caen los ingresos en ucis . Las restricciones en Catalunya podrían suavizarse la próxima semana si la pandemia sigue descendiendo. Empresa propone a Salut que hostelería y restauración abran terrazas de 13 a 16 horas desde este viernes.

07:54

China suma una quincena de casos de coronavirus importados El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de que se han contabilizado 15 casos de coronavirus, de los cuales 14 corresponden a contagios procedentes del extranjero. El único positivo de transmisión comunitaria ha sido diagnosticado en el municipio de Tianjin, en el noreste del país.

07:53

Buenos días, retomamos la información diaria.

miércoles, 11 de noviembre

22:45

Venezuela extiende a febrero el cierre de vuelos comerciales con excepciones Venezuela extendió este miércoles hasta el 11 de febrero deL 2021 el cierre de sus aeropuertos internacionales para vuelos comerciales, que comenzó en marzo debido a la pandemia por covid-19, con las excepciones de los desembarcos procedentes de Turquía, México, República Dominicana, Irán y Panamá. En un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó de que continúa el cierre de los aeropuertos “para los vuelos internacionales que ingresan por prevención del covid-19, a partir del 11 de noviembre deL 2020” y “hasta el 11 de febrero deL 2021”.

22:37

Otro caso de covid-19 en la Casa Blanca Un nuevo caso de coronavirus fue detectado entre el personal de la Casa Blanca, donde varios allegados de Donald Trump que asistieron a la noche de las elecciones el 3 de noviembre ya dieron positivo, dijeron este miércoles medios estadounidenses. El director político de la Casa Blanca, Brian Jack, dio positivo por covid-19 durante el fin de semana, según el ‘The New York Times’ y la cadena CNN. Jack había pasado la noche del martes siguiendo los resultados de las elecciones presidenciales para la Casa Blanca.

22:01

Turquía sobrepasa los 400.000 contagios y tiene más de 11.000 decesos El Gobierno de Turquía ha alertado este miércoles de que se han registrado 402.053 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales 3.095 se corresponden con pacientes que se encuentran en condición grave. El último balance del Ministerio de Sanidad indica que en la última jornada se han constatado otros 2.693 contagios y 86 muertos, lo que sitúa en 11.145 los fallecidos desde que comenzó la pandemia.

21:50

Francia registra cerca de 36.000 casos y 329 muertos en un solo día Las autoridades sanitarias de Francia han registrado este miércoles 35.879 casos nuevos de coronavirus y 329 muertos a causa de la enfermedad, lo que sitúa en más de 1,8 millones los contagios desde el inicio de la pandemia y en 42.536 los fallecidos. El Ministerio de Sanidad ha alertado de que la situación es cada vez más “tensa” en las unidades de cuidados intensivos del país. En la última jornada han ingresado en la UCI 351 personas en todo el país.

21:03

El covid ha reducido la esperanza de vida en España en 0,9 años La pandemia de covid-19 ha provocado una reducción de la esperanza de vida al nacer de 0,9 años -de diez a once meses-, con los retrocesos más importantes por comunidades autónomas en Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya, según un estudio que publica este miércoles la revista ‘Plos One’. El investigador Sergi Trias-Llimós del Centro de Estudios Demográficos y firmante del estudio estima que son “números muy grandes y preocupantes”.

20:35

Sanidad confía en que la estrategia de vacunación esté lista el 23 noviembre El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confiado este miércoles en que el grupo de expertos designado para diseñar la estrategia de vacunación frente a la covid-19, que delimitará los colectivos a los que se comenzará a suministrar las primeras dosis, hayan culminado sus trabajos el 23 de noviembre. Así lo ha avanzado en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que ha mostrado su deseo de que esos trabajos “intensos” y coordinados por su departamento puedan estar listos, en todo caso, en la última semana de este mes.

19:49

Un 70% de la humanidad deberá vacunarse para garantizar fin de pandemia Si las vacunas contra la COVID-19 que están en última fase de desarrollo son exitosas, aproximadamente un 70% de la población mundial debería inmunizarse para garantizar el fin de la pandemia, calculó hoy la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan. Aunque queda por ver cuán eficaces serán las futuras vacunas, Swaminathan y la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O’Brien, estiman que ese sería el porcentaje ideal, aunque el objetivo para el 2021 es alcanzar el 20%.

19:23

El circuito mundial de judo no volverá hasta EL 2021 El circuito mundial de judo no regresará hasta el año 2021, tras la decisión de la Federación Internacional (IJF) de suspender este miércoles las pruebas previstas hasta final de año como consecuencia de la pandemia de coronavirus. “Desafortunadamente, la crisis de salud global está empeorando en la mayor parte del mundo y cada vez más países se ven obligados a tomar medidas drásticas. En estas condiciones, la IJF ha decidido que no se organizarán más eventos del circuito mundial este año”, señaló la Federación Internacional a través de su página web.

19:02

Toda UE es zona de riesgo, salvo Finlandia y parte de Grecia Casi toda la Unión Europea, salvo Finlandia y parte de Grecia, entra en la clasificación de zona de riesgo, según el mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) por el que se rigen las medidas como las ahora adoptadas por España para los viajeros internacionales. La última versión de ese mapa -correspondiente al 5 de noviembre- muestra cómo prácticamente todo el bloque comunitario y el Reino Unido están en rojo. Solo Finlandia y algunas zonas griegas siguen en amarillo, al igual que Noruega (que pese a no ser territorio de la UE entra en la zona evaluada, como otros países del espacio Schengen).

18:55

Hosteleros andaluces convocan este jueves movilizaciones La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) ha convocado una movilización este jueves en todas las capitales andaluzas, a partir de las 11.00 horas, con el lema ‘Sin ayudas nos arruinan’, para protestar por la situación actual del sector tras las nuevas restricciones de horario y de actividad adoptadas para controlar la pandemia de coronavirus. Las ocho capitales de provincia acogen movilizaciones en defensa de la hostelería, en las que se entregarán manifiestos con apelaciones al Gobierno, a la Junta de Andalucía y a la administración local. El acto secunda la convocatoria nacional realizada por la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

18:39

Más de 19.000 contagios y casi 350 fallecidos El Ministerio de Sanidad notifica un total de 19.096 personas contagiadas por covid , de las que 8.943 corresponden a las últimas 24 horas. Con ello, la cifra total de personas contagiadas por el virus en España desde el comienzo de la pandemia es ya de 1.417.709. Las personas que han perdido la vida en España supera ya las 40.000, con un total de 40.105. Según Sanidad, en los últimos 7 días han muerto en nuestro país 1.241 personas. En las últimas 24 horas la cifra total de muertos se ha incrementado en 349 personas.

17:59

El CEO de Pfizer vendió el 62% de sus acciones el lunes El consejero delegado (CEO por sus siglas en inglés) de Pfizer, Albert Bourla, se desprendió del 61,8% de sus acciones en la compañía farmacéutica el pasado lunes, coincidiendo con el anuncio por parte del laboratorio sobre la eficacia de la vacuna del covid-19 que desarrolla junto a Biontech, según consta en los registros de la Comisión del Mercado de Valores (SEC). El máximo ejecutivo de Pfizer procedió el pasado lunes a la venta de un total de 132.508 acciones de la compañía a un precio unitario de 41,94 dólares, lo que equivale a 5.557 millones de dólares (4.727 millones de euros). El viernes anterior al anuncio por parte de Pfizer de los esperanzadores resultados de los ensayos de su vacuna, las acciones de Pfizer habían despedido la sesión en 36,40 dólares, más de un 13% por debajo del precio de venta de las acciones de Bourla.

17:41

Reino Unido suma 595 muertos El número de fallecidos por covid-19 en el Reino Unido desde el inicio de la pandemia ha superado los 50.000 y alcanza ya los 50.365, según los últimos datos oficiales difundidos este miércoles. El Ministerio británico de Sanidad reveló que en las últimas 24 horas se han registrado otros 595 decesos relacionados con el virus.

17:40

Eslovaquia prolonga la emergencia hasta después de Navidad El Gobierno de Eslovaquia decidió hoy prolongar en 45 días, hasta el 1 de enero, el estado de emergencia, que incluye medidas como el cierre de escuelas y el confinamiento de quien no tenga una prueba negativa de covid-19. Entre las medidas en vigor se cuentan el cierre de escuelas para alumnos mayores de 10 años, el confinamiento para todos aquellos sin test negativo, el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública y la prohibición de reuniones con más de 6 personas. También permanecen cerrados bares, restaurantes y todos los lugares de ocio, algo que el Ejecutivo no piensa de momento revisar, según confirmó el ministro de Defensa, Jaroslav Nad. El actual estado de emergencia, que entró en vigor el 1 de octubre y vencía el 14 de noviembre, se ha prorrogado ahora hasta el 1 de enero.

17:27

Italia supera el millón de casos Italia ha superado este miércoles el millón de casos de coronavirus desde febrero, cuando comenzó la emergencia nacional, tras sumar 32.961 nuevos infectados en las últimas veinticuatro horas y comunicar 623 fallecidos, el peor dato desde el 6 de abril cuando hubo 636 defunciones, informó el Ministerio de Sanidad. De los 32.961 nuevos contagiados con la covid-19, de la que este miércoles se han realizado casi 226.000 pruebas, la peor parte es para Lombardía, epicentro de la pandemia, que ha contabilizado 8.180.

17:26

Euskadi volverá a pedir al Gobierno central El Gobierno Vasco volverá a solicitar este miércoles al Ejecutivo central que habilite la posibilidad de que las comunidades autónomas decreten confinamientos domiciliarios “si fuera necesario”. Además, y según ha anunciado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, el aumento de la presión hospitalaria por el coronavirus ha obligado a elevar del segundo al tercer nivel –sobre un total de cuatro– el plan de contingencia de las UCI, lo que llevará a aplazar intervenciones no urgentes y a incrementar el número de camas. Sagardui ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar sobre situación epidemiológica de Euskadi y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para hacer frente a la pandemia.

17:25

Madrid duplica sus nuevos contagios La Comunidad de Madrid ha notificado cerca del doble de nuevos contagios por coronavirus, al pasar de 1.217 el martes a 2.271 este miércoles, de los cuales 1.072 corresponden a las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos en hospitales en un día ha bajado de 29 a 28. La cifra de positivos en la región se eleva ya a 332.576 desde el inicio de la pandemia, y en los hospitales ha habido 11.907fallecimientos por coronavirus, según el informe epidemiológico diario de la Comunidad de Madrid.

17:20

Solo un 46% de los austríacos dispuesto a vacunarse Más de la mitad de los austríacos rechaza vacunarse contra la covid-19, revela un sondeo publicado este miércoles, que cifra en el 46 % el porcentaje de la población de la dispuesta a protegerse del coronavirus mediante un fármaco. Pese a ello, la empresa Gallup, autora de la encuesta, afirma que en las últimas semanas, en medio de la segunda oleada de la pandemia, ha aumentado entre los ciudadanos de la república alpina el temor a contagiarse con el coronavirus.

17:09

Puig prorroga el cierre una semana más El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana se prolongará una semana más, desde el mediodía de este viernes 13 de noviembre, que es cuando vencía la primera prórroga. Tras asistir a la apertura de la “Fira Destaca 2020” de Vila-real y a una entrega de premios en el periódico ‘Mediterráneo’, al ser preguntado por los periodistas sobre si se contemplan nuevas medidas restrictivas, ha afirmado que “todo parece indicar que la decisión será mantener una semana más la perimetración de la Comunitat Valenciana, creo no hay datos positivos para cambiar esta situación”, informa ‘Levante-EMV’.

17:06

Feijóo no descarta “al 100%” el confinamiento total El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido las decisiones adoptadas por su Ejecutivo con el aval del comité clínico para frenar la pandemia y ha reivindicado su modelo de cierres selectivos en función de la incidencia de la covid-19. Cada paso, ha recalcado, se da con el fin de tratar de evitar un confinamiento total, aunque también ha admitido que no puede descartarlo “al 100%”. “Nada me gustaría más que poder decir con rotundidad que seguro, al 100%, que no habrá confinamiento. Nada me gustaría más que decir que todo esto se acabó. Pero no puedo hacerlo. Lo que si puedo decir, porque es lo que estamos haciendo, es que trabajaremos para evitar el confinamiento, como hasta ahora lo conseguimos”, ha proclamado, durante su comparecencia en la Cámara de este miércoles.

17:05

Serbia y Bosnia , desbocadas Con 3.536 nuevos casos y 21 fallecidos en las últimas 24 horas, Serbia ha registrado hoy nuevos máximos en relación a la covid-19, según informa el Ministerio de Sanidad. En Bosnia-Herzegovina también ha habido un récord de fallecimientos, 69, en las últimas 24 horas, un periodo en el que se han contabilizado 1.447 contagios nuevos, según señala la emisora N1.

17:02

Alemania supera los 700.000 contagios La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 18.487 casos nuevos y 261 muertos, frente a los 15.332 contagios y los 154 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 705.687 personas contagiadas y 11.767 víctimas mortales.

16:38

España exigirá PCR negativas a viajeros de países de riesgo España exigirá pruebas PCR negativas en origen a todos los viajeros internacionales que procedan de zonas de riesgo. Así, tendrán que tener un test negativo en las últimas 72 horas para poder pasar la frontera, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las autonomías, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.

15:27

El perfil del covid persistente: mujer de 43 años y seis meses con síntomas Mujer de 43 años y con más de 185 días padeciendo síntomas, entre un abanico de 200 como el cansancio, los dolores de cabeza y musculares, el bajo estado de ánimo o la falta de aire, es el perfil del paciente del covid persistente , un fenómeno que acarrea además serias dificultades para realizar actividades cotidianas.

15:06

Y en Ucrania, curentenas en fin de semana El Gobierno ucraniano decretó hoy cuarentenas para los próximos tres fines de semana para tratar de frenar la propagación del coronavirus, informó hoy el primer ministro, Denis Shmygal, en su cuenta de Telegram. El gabinete de ministros adoptó hoy esta medida en su reunión semanal, pero ha decidido evitar un cierre completo de la economía. “La economía ucraniana no resistiría un cierre total. Es por lo que el Ministerio de Salud, junto a epidemiólogos, analistas y representantes del sector empresarial, comenzó a buscar una solución equilibrada”, dijo Shmygal.

15:03

El Govern se inclina por prorrogar este viernes las restricciones El Govern se inclina por prorrogar las restricciones aplicadas para contener la pandemia este viernes y por espacio de otros 15 días. Por tanto, seguirán vigentes los cierres perimetrales de Catalunya y los municipios en fin de semana y, sobre todo, las restricciones que se aplican al gremio de hostelería.

15:01

El Defensor del Pueblo pide también menos IVA para los geles hidroalcohólicos El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha celebrado el anuncio del Gobierno de bajar el IVA de las mascarillas al 4 % desde el actual 21 % y ha pedido que esta reducción se amplíe también al tipo impositivo que se aplica a los geles hidroalcohólicos . En un comunicado, Fernández Marugán ha recordado que estos geles son también un producto de primera necesidad en la lucha contra el coronavirus y, al igual que las mascarillas, se ha convertido en un elemento “indispensable para contener y controlar la enfermedad, preservar el sistema sanitario y proteger la salud pública”.

14:53

Alcaldes del Baix Llobregat y L’Hospitalet piden reabrir bares y restaurantes Un total de 17 alcaldes socialistas del Baix Llobregat y de L’Hospitalet (Barcelona) han remitido una carta al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en la que reclaman la apertura de establecimientos de hostelería y restauración, con procedimientos y limitaciones que ayuden al control sanitario de las actividades, su aforo y la seguridad entre los trabajadores y los usuarios

14:27

Cierra la Fundación Ludàlia tras 20 años proporcionando ocio a personas con discapacidad La Fundación Ludàlia , creada hace 20 años para normalizar y potenciar el ocio y la cultura entre las personas con discapacidad intelectual mayores de edad, se disolverá a finales de año tras no poder superar la crisis económica derivada de la epidemia de covid. Según ha informado la fundación, el cierre se debe a que no ha podido “soportar la crisis actual generada por la covid-19”, ya que desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el primer estado de alarma, no ha podido llevar a cabo las actividades habituales con normalidad, lo que ha llevado a la entidad “al límite de posibilidades”, por lo que ha decidido disolverse.

14:20

Aplazado al 2022 el Premio Mies van der Rohe de arquitectura La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona han anunciado este miércoles un cambio de calendario para el próximo Premio de Arquitectura contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe, que se pospondrá hasta el 2022 “debido a la preocupación internacional por la propagación del coronavirus “. El aplazamiento se debe a que el proceso de evaluación del galardón implica que los miembros del jurado viajen en persona a visitar los proyectos finalistas, diseminados por toda Europa, algo que “no parece posible durante los primeros meses de 2021”, ha informado en un comunicado la Fundación Mies van der Rohe.

14:18

Mañueco exige al Gobierno un Plan de Choque de apoyo a la hostelería El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno central que impulse un Plan de Choque de apoyo a la hostelería ante la situación de crisis que atraviesa el sector por los cierres obligados por la pandemia con el fin de ofrecer una respuesta “coordinada” de todas las administraciones, donde también ha incluido a los ayuntamientos.

14:04

Aplazado el festival de cine fantástico ‘Isla Calavera’ de Tenerife La organización del festival de cine fantástico ‘Isla Calavera’ ha decidido suspender su calendario de proyecciones y actividades paralelas del 13 al 21 de noviembre hasta el primer semestre de 2021 debido a la evolución de la pandemia de coronavirus en Tenerife. Esta decisión ha sido tomada en coordinación con el Ayuntamiento de La Laguna y ante la contención de actividades culturales y de ocio dirigida a prevenir y controlar la enfermedad.

14:03

