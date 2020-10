Tras el inolvidable Roland Garros, Nadia Podoroska podría volver a jugar recién en 2021

La rosarina Nadia Podoroska hizo historia en París, siendo la jugadora de menor ranking (131°) en la Era Abierta en alcanzar las semifinales de Roland Garros. En su búsqueda de la final, la jugadora entrenada por Emiliano Redondi y Juan Pablo Guzmán se encontró con una poderosa rival como la polaca Iga Swiatek, que la venció por 6-2 y 6-1. Pero, más allá de la frustración, nada modificará en el balance de la argentina. Su vida deportiva, a partir de estas semanas, se modificará. Por lo pronto, saltará al puesto 48. Aunque, paradójicamente, es muy probable que no pueda volver a competir hasta la temporada 2021

Antes de disputar la clasificación del Abierto de Francia, Podoroska y su equipo tenían proyectado, para después del Grand Slam parisiense, viajar a los Estados Unidos para jugar dos certámenes de categoría ITF, el W80 de Macon, Georgia (19 al 25 de octubre) y el de Tyler, Texas (26 de octubre al 1 de noviembre). Pero, lógicamente por una cuestión de ranking y nivel, no competirá en ellos. La WTA canceló los torneos que había en Asia y, hasta el momento, si las autoridades sanitarias del gobierno de la República Checa lo sostienen, hay sólo uno confirmado en Ostrava, desde el 19 de octubre, pero ya cerró la inscripción y Nadia no entró. El equipo de la argentina analizará los próximos pasos y gestionaría la chance de conseguir una invitación.

Lograste con corazón y mucho trabajo un torneo impresionante y estar entre las mejores 50 del mundo! A seguir cumpliendo sueños! Vamos por mas!!! [R][R][R][R][R]Felicitaciones @nadiapodoroska @JuanPabloGuzman y equipo! #RolandGarros @rolandgarros pic.twitter.com/0afrVHOxBe &- Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) October 8, 2020

“De físico estoy muy bien. Los próximos días voy a descansar para asimilar, no solo estas tres semanas, sino las anteriores, que me fueron muy bien. La realidad es que el calendario es una incertidumbre. No tengo muchas opciones para competir. Sinceramente me gustaría seguir compitiendo por cómo vengo jugando, pero ya me sentaré con mi equipo para ver qué es lo mejor, pero también se está hablando de ir temprano a Australia. Veremos qué es lo mejor”, explicó, en rueda de prensa virtual, la tenista de 23 años, que buscaba convertirse en la primera argentina en alcanzar la definición individual en el Abierto de Francia.

“Todo el equipo va a hacer el mayor esfuerzo posible para conseguir el wild card en el torneo de República Checa, porque cerró muy duro, no entré y es el único WTA que hay hasta el 9 de noviembre, que hay otro en Linz. Ojalá que se pueda conseguir para seguir en competencia”, amplió Podoroska.

Congrats on an unbelievable run, @nadiapodoroska ! #RolandGarros pic.twitter.com/0GLwPONk88 &- Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020

En las próximas horas, Podoroska y Guzmán (el entrenador que la acompañó en París), viajarán a España, donde radican. “Está bueno ir a Alicante porque lo tomo como mi lugar de entrenamiento, si sigue el año tengo que seguir enfocada en la competencia. Pero sin dudas tengo ganas de ir a Argentina apenas termine la temporada, me hace muy bien ir unos días para allá”, contó Nadia. Y explicó que uno de los aprendizajes que se llevará del Bois de Boulogne fue haberse dado cuenta de que puede competir de igual a igual con rivales de mejor posición en el ranking: “A la hora de entrar en la cancha somos dos seres humanos, dos jugadoras con virtudes y debilidades, y es cuestión de ver cómo sale ese día. Lo que mejor hice fue sacar un poco el contexto, los ranking, a quién le ganaste, a quién le perdiste. Si hubiese pensado en eso no hubiera llegado al lugar que alcancé”.

El duro resultado ante Swiatek (jugará la final con la estadounidense y cuarta favorita, Sofia Kenin) no alterará su sentimiento en París. “Estas tres semanas fueron muy positivas, el resultado no va a cambiar nada de esto. No fue el mejor partido que he jugado. Ella jugó muy bien, no estuve cómoda desde el principio. Tuvo sus méritos en que no me dejó jugar bien parada. Todo el tiempo estuve incómoda. Se me escaparon algunas chances para que pueda dudar un poco más. Hizo un gran partido y yo no. Abre muy bien la cancha, si la ponés a correr también es rápida. Toma rápido la iniciativa. Tiene muy buenas condiciones”

