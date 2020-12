Cineasta sul-coreano Kim Ki-duk morre aos 59 anos, de Covid-19

Entornointeligente.com /

Kim Ki-duk, diretor de cinema sul-coreano, morreu, aos 59 anos, na madrugada desta sexta-feira (11), devido a complicações decorrentes da Covid-19. As informações foram divulgadas pela imprensa de seu país natal. Ele estava na Letônia, na Europa, como visitante, desde 20 de novembro.

Por “Samaritana”, filme de 2004, ele recebeu o Urso de Prata de melhor diretor no Festival de Berlim. Outro sucesso foi “Pieta”, de 2012, com o qual levou o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Os dramas “Primavera, Verão, Outono, Inverno… e Primavera” (2003) e “Casa Vazia” (2004) também foram destaques da sua carreira.

Kim Ki-duk segurando o Leão de Ouro do Festival de Veneza em setembro de 2012, pelo filme 'Pieta', ao lado da atriz Jo Min-soo Foto: Tony Gentile / Reuters Kim Ki-Duk nasceu em Bonghwa, em 1960, em uma família de agricultores. Antes de ser cineasta, vocação que descobriu tardiamente, foi pintor, pedreiro e escultor. Seu primeiro filme, “Ag-o” (“Crocodile”, no título em inglês), saiu em 1996.

“Decidi fazer cinema depois de uma viagem de dois anos pela Europa. Algo mudou na minha percepção de vida, comecei a questionar muitos preconceitos com os quais eu havia sido criado. Quando voltei para a Coreia, comecei a rodar [ filmes ]”, contou ele ao jornal “El País” em uma entrevista em 2005 . Na ocasião, disse ainda que o importante para criar filmes é “viver a vida”. “Para mim tem sido a melhor escola”, definiu ele, que contou também preferir fazer filmes de baixo orçamento para evitar pressões e preservar suas ideias para as histórias

Cena do filme "Samaritana", do diretor sul-coreano Kim Ki-duk Foto: Divulgação PUBLICIDADE Apesar de aclamado no circuito europeu, o diretor foi criticado na Coreia do Sul por seus personagens violentos e seus roteiros pesados, como o de “Pieta”, repleto de cenas sexuais

Projetos e polêmicas Segundo o portal de notícias letão “Delfi”, Kim Ki-duk tinha a intenção de comprar uma casa no país europeu e candidatar-se ao título de residente. Outro plano para breve seria rodar um filme chamado “Rain, snow, cloud and fog”, uma coprodução entre a Coreia do Sul e a Estônia. Segundo Edith Sepp, CEO do Estonian Film Institute, contou à “Variety” , ele estava conversando com a organização para fazer a inscrição do projeto até janeiro

Trabalhar longe da Coreia também seria uma forma de se afastar de uma série de denúncias. Entre 2017 e 2018, o diretor esteve no centro de um escândalo do movimento MeToo. Uma atriz, cuja identidade não foi revelada, abriu contra ele um processo de agressão sexual. Segundo ela, o cineasta a teria obrigado a fazer cenas de sexo que não estavam previamente acertadas em “Moebius”, filme de 2013. Ele também teria batido nela no set de filmagem e então a substituído por outra artista

A Justiça concluiu que faltavam provas físicas das agressões, e o caso foi encerrado após o pagamento de uma multa. Em seguida, outras três atrizes também o denunciaram em um programa de televisão na Coreia

