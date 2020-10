Beatriz Sánchez admitió que segundo retiro de las AFP “no le gusta” y llamó al Estado a que “se meta la mano al bolsillo”

Entornointeligente.com /

La excandidata presidencial Beatriz Sánchez, admitió que el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de las AFP “no le gusta” e hizo un llamado a que el Estado “se meta la mano al bolsillo” para ir en ayuda de las personas en medio de la pandemia.

Jeber Barreto

En conversación con Radio Universo , la coordinadora el comando por el Apruebo “Que Chile decida”, respecto al segundo retiro, sostuvo que “quiero ser bien sincera con esto, a mí un segundo retiro personalmente no me gusta, no me gusta, porque creo que llegó el momento de que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo. De hecho, y quiero citar a la economista Andrea Repetto, hoy el Estado entre todos los bonos que ha entregado, si sumamos el IFE, Clase Media, más otros específicos y focalizados, ha desembolsado entre US$4 mil y US$5 mil millones”.

Asimismo, la periodista recalcó que “entre la sacada del 10% de AFP y la utilización del seguro de cesantía, que es de la propia gente, de su ahorro, ha ocupado entre $14 mil y $15 mil millones. O sea la gente con sus propios ahorros le ha hecho frente a la pandemia; quiero dejar claro esa cifra, porque la dijo ella y me espantó”.

En este sentido, Sánchez enfatizó en que es el momento en que “el Estado se tiene que meter la mano al bolsillo”

“Chile tiene ahorros para enfrentar la pandemia, dejemos que el Estado lo haga y no que la gente siga costeándola”, agregó

Por último, a juicio de la excandidata presidencial, “si el Estado sigue negando plata a la gente creo que no habrá otro camino, y si miras todas las encuestas la gente está buscando el segundo retiro”

“En otros países se han hecho esfuerzos tremendos y es el momento en que el Estado se meta las manos en el bolsillo y ponga el dinero sobre la mesa, el Estado no lo hace y la gente se está autofinanciando en la pandemia. eso es injusto”, concluyó

