Eduardo Rodríguez afronta retos con mentalidad renovada

Florida.- Tomando en cuenta todo lo que pasó Eduardo Rodríguez en el 2020 (desde tener que apartarse por padecer COVID-19 hasta ser diagnosticado en julio con una miocarditis que acabó con toda su temporada) sería entendible que el zurdo venezolano estuviera satisfecho sólo por el hecho de estar en los campamentos.

Sin embargo, el criollo se ha reportado con una mentalidad diferente, llegando inspirado tras un riguroso receso de temporada. Su plan es continuar lo hecho en el 2019, cuando fijó una marca personal al sumar 19 victorias en 34 aperturas, señaló el portal lasmayores.com .

“Eso es en lo que he estado trabajando en el receso de temporada. Alistar mi cuerpo y mente para estar preparado”, dijo Rodríguez. “Mi acondicionamiento. Todo. He estado preparándome para poder estar disponible para lanzar cada cinco días y tener más de 30 salidas. Siento que estoy en esa posición ahora. Me siento fuerte y me siento mejor. Mi hombro está bien. Lancé una sesión de bullpen hace un par de días y me sentí bien. Estoy listo”

No sólo el oriundo de Valencia tiene pensado lanzar de la misma manera que hace dos años, sino que quiere hacerlo con un equipo del cual cree que sobrepasará todas las expectativas. Por si no las has visto, las expectativas de Boston son bajas cuando se trata de los pronósticos para el 2021. Eso es lo que pasa luego de tener récord de 24-36 en el 2020

“Siento que tenemos una buena rotación y cuando [Chris] Sale regrese, será aún mejor”, dijo Rodríguez. “Sólo diré que no se duerman con nosotros, porque venimos con todo. He estado aquí estos últimos tres días y los chicos lucen muy bien”

Al menos hasta que regrese Sale, Rodríguez será quien lleve la batuta de una rotación que incluye a Nathan Eovaldi, la nueva adquisición Garret Richards, el venezolano Martín Pérez, Nick Pivetta y posiblemente el prospecto Tanner Houck

No parece hace mucho cuando Rodríguez estaba aprendiendo cualquier detalle de Sale, David Price y Rick Porcello. Ahora, él estará mostrándole el camino a los demás lanzadores de la rotación

“Tuve la oportunidad de estar con ellos por un tiempo largo y aprender mucho”, dijo Rodríguez. “No me siento un veterano ahora. Sólo diré que, como el mayor del grupo, todo lo que aprendí de ellos se lo intentaré pasar a los nuevos chicos, los que han llegado de las menores. Simplemente intentar enseñarles de la manera en que me enseñaron a mí. Así lo veo”.

El venezolano de 27 años ha estado compartiendo historias en su cuenta de Instagram a lo largo del invierno de sus entrenamientos, junto a su compatriota Miguel Cabrera y compañero de equipo J.D. Martínez, con quien ha pasado mucho tiempo en Miami

“Me siento bien con la manera en la que he estado entrenado, especialmente junto a J.D.”, dijo Rodríguez. “Nos estábamos forzando el uno al otro y creo que cumplimos el objetivo que estábamos buscando cuando estábamos allá”

El entusiasmo de Rodríguez es fácil de palpar y los Medias Rojas esperan que sea él quien marque el camino en la temporada del 2021

“Fue el líder en el 2019”, dijo el manager puertorriqueño de los Medias Rojas, Alex Cora. “Lo vimos. Estuvo una temporada completa. Cuando está en salud y está bien es uno de los mejores zurdos del deporte. No veo la hora de poder contar con él nuevamente este año”

Antes que la pandemia cancelara los entrenamientos del 2020, Rodríguez se perfilaba para abrir por primera vez en un Día Inaugural

Eso se le fue arrebatado al venezolano, pero probablemente sea el llamado a subirse a la loma del Fenway Park cuando los Medias Rojas inicien la temporada el 1ro de abril ante los Orioles

“Mi meta es salir cada cinco días sin importar la fecha. Ya sea el primero, segundo, tercero o cuarto día”, dijo Rodríguez. “Siento que el Día Inaugural es sólo el primer día de la temporada. Después de eso, te enfrentas a los ases de otros equipos sin importar si eres el primero o quinto de la rotación. Pero si me dan la oportunidad de ser el abridor del Día Inaugural este año, aceptaré el honor de inaugurar la temporada de los Medias Rojas de Boston“

Esta es una temporada clave para Rodríguez, ya que en noviembre puede convertirse en agente libre por primera vez

Gracias a la perspectiva que ganó el año pasado, Rodríguez no está pensando en su situación contractual. En vez de eso, está concentrado en lo que está a su vista. Lo próximo sería su primera sesión con bateadores en vivo en los campamentos

“Quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de volver a lanzar”, dijo Rodríguez. “No estoy pensando en nada de eso ahora. Sólo estoy pensando en estar listo para la temporada, disfrutar del campamento lo más que pueda, conocer a los chicos, aprender del cuerpo de coaches y estar listo. Es lo único en lo que estoy pensando. En nada más”

