Campinas, experincia omnichannel Iguatemi e Galleria Shopping trazem magia do Natal A data será marcada pela integraóo das aes dos empreendimentos com o ambiente digital Iguatemi Campinas 'embrulhado' para presente Publicado 18/11/2020 – 14h40 – Atualizado 18/11/2020 – 14h40

A temporada natalina do Iguatemi Campinas e do Galleria Shopping já começou com a decoração e os já tradicionais Ursão e Papai Noel gigante. A novidade deste ano é que as ações no ambiente digital ganharão ainda mais relevância e estarão integradas com as ativações que serão encontradas nos empreendimentos. No Iguatemi Campinas, que inaugurou sua decoração especial no sábado, 14, além da fachada dando a impressão de que o shopping foi embalado para presente, o destaque fica por conta do cenário instalado na praça de eventos do terceiro piso, com as tradicionais árvores, decoração aérea e um urso gigante. No Galleria, que abriu sua cenografia natalina na segunda-feira, 16, a principal atração é o “Papai Noel Yoga”, acompanhado da “Labradora Yoga”, elementos cenográficos instalados diante da grande árvore natalina localizada em meio aos jardins do shopping. Ambos os empreendimentos têm suas árvores e jardins iluminados, tornando o ambiente ainda mais bonito. A magia também está presente na história envolvendo o Papai Noel e outros personagens característicos dessa data, de modo que as crianças poderão se envolver com essa aventura tanto nos shoppings como no site http://www.iguatemi.com.br/natal . Além disso, em breve, QR-Codes espalhados pelos empreendimentos convidarão os clientes para que, utilizando a câmera do celular, tenham acesso a filtros especiais do Instagram, promovendo uma interação ainda mais especial via Realidade Aumentada. E como o bom velhinho neste ano estará em sua casa no Polo Norte, o ambiente digital foi a maneira que os shoppings encontraram para que as crianças pudessem enviar suas cartinhas para o Papai Noel. A dinâmica será muito simples, sendo que as mensagens serão encaminhadas via Direct Message no Instagram @iguatemicampinas e @galleriashopping. Com foco na experiência online, mas ainda personalizada, o agradecimento aos pequenos virá no formato virtual em vídeo, também via Instagram. “Esse é um dos períodos mais importantes do varejo e estamos preparados para atender nossos clientes com todos os cuidados que este novo momento exige, sem deixar de lado a magia e toda a beleza que a data traz. Este ano, nosso Natal será marcado por ativações que extrapolam o ambiente físico, com surpresas também no ambiente digital, entregando uma experiência integrada e multicanal para o nosso cliente”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers. A solidariedade característica da data também faz parte da campanha deste ano. Com a temática “Neste Natal, seja o Papai Noel de alguém”, a rede de shopping centers convida os clientes a abraçarem uma corrente do bem para ajudar instituições da cidade. Para tornar a dinâmica mais ágil e acessível, as doações poderão ser feitas de maneira online por meio do aplicativo Iguatemi One ou pelos sites do Iguatemi Campinas ( http://www.iguatemicampinas.com.br ) e do Galleria Shopping ( http://www.galleria.com.br ). Os nomes das instituições que irão receber o valor arrecadado nos empreendimentos da Iguatemi em Campina serão divulgados em breve. A programação natalina também marca presença no Iguatemi Daily, plataforma digital de conteúdo da marca no Instagram. Na promoção Compre e Ganhe de 2020, o Iguatemi Campinas e o Galleria Shopping irão presentear os seus clientes com um brinde exclusivo da Chocolat du Jour. Os visitantes que fizerem compras a partir de R$ 400,00, de 11 de dezembro a 24 de dezembro, ganharão um Panettone au Chocolat: massa de chocolate com gotas de Chocolat Du Jour (500 gramas). No Iguatemi Campinas, haverá um atrativo a mais: além de ganhar o panettone, a cada R$ 400,00 em notas fiscais de compras, os clientes receberão um cupom para concorrer ao sorteio de um Audi A3 Prestige 1.4. Para participar, basta apresentar o cupom fiscal das compras realizadas nas lojas participantes durante o período da promoção nos postos de troca, localizados no segundo piso do Iguatemi Campinas (próximo ao Suplicy Cafés Especiais) e no primeiro piso do Galleria (em frente à Riachuelo). Haverá limite de um panettone por CPF durante a promoção no Iguatemi Campinas e de dois panettones por CPF no Galleria Shopping. Não haverá limite na troca de cupons para o sorteio do Audi no Iguatemi Campinas. No Iguatemi Campinas, a troca dos panettones irá até 24 de dezembro ou até o término dos estoques, enquanto a troca das notas fiscais pelos cupons para o sorteio do carro seguirá até 3 de janeiro. No Galleria Shopping, as trocas irão até 24 de dezembro ou até que terminem os estoques. A omnicanalidade também está presente no marketplace Iguatemi 365, sendo uma excelente opção de compra para a data, com mais de 350 marcas e 15 mil produtos disponíveis. Na plataforma, os clientes podem encontrar uma grande variedade de artigos de moda, decoração, acessórios, perfumes, vinhos, livros, tecnologia e arte – tudo com a curadoria característica da marca Iguatemi. Para conferir as novidades, é só acessar http://www.iguatemi365.com .

