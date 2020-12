Jongeren door coaching helpen hun doel te bereiken

– Als ervaringsdeskundige kent Henk Redmond, voorzitter van Stichting Father Mother Figure (FMF), het belang voor jongeren om begeleid te worden door een coach. “In mijn jonge jaren heb ik zelf mogen ervaren hoeveel impact een begeleider kan hebben op jouw ontwikkeling als jongere.” Hij sprak zaterdagavond tijdens de certificaatuitreiking van zijn stichting

– Als ervaringsdeskundige kent Henk Redmond, voorzitter van Stichting Father Mother Figure (FMF), het belang voor jongeren om begeleid te worden door een coach. “In mijn jonge jaren heb ik zelf mogen ervaren hoeveel impact een begeleider kan hebben op jouw ontwikkeling als jongere.” Hij sprak zaterdagavond tijdens de certificaatuitreiking van zijn stichting.

Elke jongere die succesvol aan het coachingtraject heeft deelgenomen kreeg een certificaat, maar ook de begeleider die daaraan heeft bijgedragen. Kirthi Jagroe heeft het traject als beste coach afgesloten en is heel trots op wat ze samen met Kalishia Bendanon als deelnemer heeft bereikt.

Ze koos er bewust voor zich als coach aan te sluiten bij FMF. “Mijn interesse heeft te maken met mijn studie. Ik ben afgestudeerd in onderwijskunde en heb mijn eigen platform waar studenten elkaar helpen. Om mijn vaardigheden als coach aan te scherpen en ook bij te dragen aan het vormen van volwaardige burgers van onze samenleving heb ik besloten mij aan te sluiten”, zegt Jagroe.

Ze is blij dat haar pupil is uitgeroepen tot beste van de groep. “Het zat al gewoon in Kalishia. Ze had voornamelijk behoefte aan studiebegeleiding en wilde heel graag als beste slagen van de derde klas van het mulo naar het middelbaar onderwijs en dat heeft ze ook gepresteerd.” Volgens Jagroe hebben jongeren soms een extra duw nodig om hun doelen te bereiken. “Sommigen hebben een stimulans tot vertrouwen nodig en anderen gewoon bevestiging dat zij het in zich hebben.”

Deelnemer Milton Sokeh zegt dat voor hem een coach heel belangrijk is geweest. “Hij kwam helemaal uit Nickerie en desondanks was hij altijd bereikbaar en op tijd. Hij heeft geluisterd naar mijn doelen en mij aangemoedigd; soms hebben wij dat nodig”, zegt Milton trots met zijn certificaat in de hand. Sinds FMF acht jaar geleden is opgericht, heeft de organisatie meer dan honderd coaches opgeleid en jongeren begeleid. “We zagen dat er een schaarste was aan rolmodellen om iets te betekenen in de samenleving en zo is toen het idee ontstaan om coaches aan te trekken voor begeleiding van jongeren.”

De organisatie richt zich volgens Redmond op allen die geen al te intensieve begeleiding nodig hebben. De stichting zou liever alle kinderen die op de één of andere manier begeleiding nodig hebben willen helpen, want de vraag is groot, maar dat is niet mogelijk. “Jongeren die uit een traumatische situatie komen, verwijzen we naar instanties waarmee wij zelf ook samenwerken zoals het ministerie van Onderwijs en Cultuur.”

