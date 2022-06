EntornoInteligente.com | Gobernador Rafael Lacava: Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena en Terapia intensiva

Pero de las cosas que aprendí leyendo con mi papá o de las lecturas que nos hacia mi viejo fue que los adulantes siempre están cerca, que siempre saben que desea escuchar quien detenta el poder o el gobierno, que a veces es necesario para conservar la vida política o la vida misma. Pero siempre deben estar muy cerca, yo demasiado lejos en tiempo y distancia para endulzar noticias. Y tengo que decirle que la Escuela de Artes Plásticas esta en Terapia Intensiva y a usted acudo en este momento para salvarla

Un buen amigo educador me comenta «la situación de la Escuela de Arte es reflejo de la situación del país» son esas conversaciones que uno va haciendo vía telefónica, por redes y por cualquier modo que sea necesario. Hace algunos años en los días del gobierno de Acosta Carlez surgieron insensatos atrevimientos de algunos licenciados, hacer de los espacios destinados a la formación artística de jóvenes de universidades modelo UBV. Creyendo en su mediana ignorancia que hace falta una licencia, escuchar la letanía de alguna admiradora de Gustavo Pereira para tener sensibilidad y expresarla. Tuve en esos días que retomar ese clásico de que es Kandinsky para soportar los estruendosos «argumentos» de los empleados de turno de un general que decidía pocas cuadras de la Escuela de Arte Arturo Michelena la vida política de mi región.

Lo interesante es que después llego otro militar a gobernar en el Estado y este si fue un verdadero arsenal de galimatías administrativa, un horizonte de vacíos y una tormenta de faltas. Pero más de uno pensó que con la llegada de la civilidad podíamos respirar tranquilos o por lo menos sabíamos que podíamos razonar, negociar, discutir, proponer entre iguales de civil a civil, de seres humanos en igualdad de condiciones.

La Escuela de Artes plásticas Arturo Michelena está en situación dramática, triste casi inhabitable y es doloroso verla así, de ese lugar generaciones enteras de artistas salieron a colmar los sentidos del país y del mundo por ahí paso Jacobo Borges, también Javier Téllez, Ramón Belisario, Quintín Hernández y otros cientos la lista es larga. Creada en los años 40 del siglo XX. La situación de abandono es cruel y lamentable y si bien desde el punto de vista de algunos mercadólogos o especialistas en marketing «el arte no genera votos» estoy seguro de que usted gobernador sabe que «si le da trascendencia» y hace un nichito en la historia regional o universal de los seres humanos.

La vida me demuestra que pocas personas le dirán lo que ocurre en los espacios de este centro de formación artística, y es que en mi caso no soy políticamente correcto y descuide a mí Guaido me parece aburrido y muy llano en su discurso, pero no un cobarde. Ese no es el caso ahora, lo que va siendo importante es que como carabobeños que somos sabemos de los miles de compatriotas que huyen, se marchan, se retiran de su terruño por muchas causas. Y puede estar seguro de que la ausencia de belleza, de color, de dinamismo, de cobijo, de sosiego en los espacios de estudio, de formación de jóvenes y no tanto es una de esas razones, una fundamental, pocos serán los que sueñen vivir en un estercolero, entre basura, en lugares insalubres o inseguros de ahí que la cárcel es un castigo y no una bendición.

La vida nos va enseñando y entiendo que el Estado Carabobo a mejorado en su aspecto, que sus calles están iluminadas, que algunas plazas están recuperadas, que se hace lo que se puede con los recursos que existen, que se trabaja. Pero métale corazón y ganas a la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena y sáquela de terapia intensiva, aliéntela, desarróllela, visite esos espacios y vera que sus jóvenes estudiantes y lucidos maestros son personas preocupadas, con interés por la vida y lo hermoso, que son una gota de esperanzas y que de ser yo usted los invitaría a que propusieran ideas para darle brillo y vitalidad a las ciudades que conforman nuestro Estado Carabobo.

Usted es un hombre que logro hacer circuito con un Estado que parecía apagado, usted se le ve en la calle poniendo correctivos a algunos funcionarios que se sienten todopoderosos y somos tan mortales, más allá de usted y de este servidor esta una república que sueña y despierta y que a veces sueña despierta un mundo mejor para el presente y aun mejor para el futuro. Usted gobernador Lacava es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y fue embajador en Italia, le cuento en mis años de adolescente leía junto a mi papá un herrero, esperantista, carpintero, guerrillero y amante de la zarzuela nos leía algunos libros entre ellos Vidas de los doce césares . Mi viejo en voz alta y con vehemencia nos comentaba a su manera los yerros y virtudes de estos hombres de poder, de la republica y del imperio, de las traiciones y las lealtades, del valor y la cobardía y de las circunstancias que a cada uno nos toca vivir aun siendo poderosos y del compromiso que tenemos como seres humanos con la historia y asumir la misma con respeto, usted sabe eso mucho mejor que yo. Al fin y al cabo yo soy solo un humilde fotógrafo que camino y miro, capturo algún momento y los reproduzco en imágenes que antes estaban impresas en papel y hoy van a las pantallas de algún teléfono u ordenador, solo eso y con la esperanza de exponer o que alguien vea con asombro o gracia lo que hago, mi trabajo.

Pero de las cosas que aprendí leyendo con mi papá o de las lecturas que nos hacia mi viejo fue que los adulantes siempre están cerca, que siempre saben que desea escuchar quien detenta el poder o el gobierno, que a veces es necesario para conservar la vida política o la vida misma. Pero siempre deben estar muy cerca, yo demasiado lejos en tiempo y distancia para endulzar noticias. Y tengo que decirle que la Escuela de Artes Plásticas esta en Terapia Intensiva y a usted acudo en este momento para salvarla.

Salud y República

