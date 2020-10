El Covid-19 acabó con la vida del traumatólogo venezolano Juan Carlos Vegas

Entornointeligente.com /

Foto: vía Instagram @vegascoach

A través de las redes sociales se conoció del fallecimiento del traumatólogo Juan Carlos Vegas González en el estado Aragua, víctima de la pandemia del coronavirus que ya se ha cobrado la vida de varios médicos venezolanos.

Vuela alto colega Dr Juan Carlos Vegas Médico Traumatologo Ortopedista Infantil. Mi más sentido pésame para familiares y amigos. Una gran pérdida para el gremio médico tu partida, víctima del #Covid_19 Que Dios te tenga en su gloria… Descansa en Paz. pic.twitter.com/gYkTA35Wrm

— Ruben Limas (@rubenlimas) October 16, 2020

