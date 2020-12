Anthony Joshua noqueó a Kubrat Pulev y mantiene el título de los pesos pesados (Video)

Entornointeligente.com /

Anthony Joshua y Kubrat Pulev en Londres, Reino Unido. 12 de diciembre de 2020. | Foto: Andrew Couldridge / Reuters

El boxeador británico Anthony Joshua noqueó este sábado al búlgaro Kubrat Pulev en el noveno asalto en Londres y conserva así sus títulos de campeón del mundo de pesos pesados IBF, WBA, WBO e IBO.

La victoria de Joshua permite un posible combate de reunificación 100% británico contra Tyson Fury en 2021.

Ocho años más joven que su adversario, Joshua dominó el combate de principio a fin, ante 1.000 espectadores que pudieron verlo en la SSE Arena, cerca de Wembley, con capacidad para 12.500 personas.

Anthony Joshua Knocks Out Kubrat Pulev In Round Nine #anthonyjoshuavskubratpulev #AnthonyJoshua #KubratPulev pic.twitter.com/Pslyc4QVbO

— SportsProphet (@Ebenezer_NC) December 13, 2020

Después de una tímida primera ronda, en el tercer asalto Joshua ya dominaba la pelea contra Pulev: el árbitro ha contado dos veces, una cuando el búlgaro estaba contra las cuerdas y otra después de caer al suelo. El búlgaro de 39 años aguantó y se esforzó sacando una buena derecha.

Pero pocas veces alcanzó a Joshua, quien tomó la iniciativa en la novena ronda de 12. Lo derribó al suelo después de una serie de ganchos y cuando el árbitro envió a Pulev de regreso a la pelea, “AJ” le soltó un tremendo derechazo contra el mentón que lo dejó en el suelo sin remedio.

Joshua, de 31 años, tiene un récord de 24 victorias, de las cuales 22 por nocaut, y una sola derrota. Pulev, apodado “la Cobra”, sufrió la segunda derrota de su carrera, en la que sumó 28 victorias. /AFP

Source: La Patilla

