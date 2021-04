Rafael Nadal gana a Stefanos Tsitsipas y conquista 12º título en Barcelona

Entornointeligente.com / Nadal, que ganó esta prueba por primera vez en 2005, tuvo que pelear duro durante 3h38 minutos contra un Tsitsipas que era el segundo cabeza de serie y que venía de ganar el Masters 1000 de Montecarlo. “Significa mucho para mí jugar la final aquí y ganarla. He mejorado mi juego a lo largo de la semana y este trofeo supone mucho para mí”, declaró el vencedor. El tenista mallorquín, que salvó incluso una bola de partido antes de llevarse la victoria, inaugura su casillero de títulos en 2021, llegando a los 87 en su carrera, 61 de ellos en tierra batida, un récord que sigue ampliando (segundo es el argentino Guillermo Vilas con 49). Reunited with an old friend ?? @RafaelNadal | @bcnopenbs pic.twitter.com/HVmENBeGZ8

— ATP Tour (@atptour) April 25, 2021 – Recupera nº2 de la ATP – La victoria no sólo permite a Nadal vengarse de su derrota ante Tsitsipas en los cuartos de final del último Abierto de Australia, sino que permitirá al español recuperar su segundo puesto en la clasificación ATP a partir del lunes, aprovechando también la baja del ruso Daniil Medvedev, enfermo de coronavirus. De mantener esa posición, Nadal evitaría al número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic en Roland Garros hasta la eventual final del Grand Slam parisino, que se disputará del 24 de mayo al 13 de junio. Nadal, rey de la tierra batida en los últimos 15 años, había advertido el sábado que no se sentía “favorito” frente a un Tsitsipas que lidera la clasificación para el Masters (puntos sumados en 2021) y el resultado fue un partido heroico al que pudieron asistir unos cientos de espectadores. El español tuvo altibajos, perdiendo de entrada su saque tanto en el primero como en el segundo set, pero en la primera manga tuvo tiempo para remontar y llevarse el parcial por 6-4 después de luchar como en él es habitual, antes de perder el segundo en el tie break. Tsitsipas, que perdió la final de Barcelona frente a Nadal en 2018, cuando el griego ni siquiera formaba parte aún del Top 100, no pudo culminar la remontada en la tercera manga frente a un Nadal que luchó por cada bola pese a tener ya 34 años. El joven tenista heleno, que no había perdido ninguno de sus 17 partidos disputados en arcilla esta temporada, tuvo contra las cuerdas a Nadal, con una bola de partido y sirviendo 5-4 a favor en el tercer set. The King of Barcelona retains his throne ?? ??: @TennisTV | @RafaelNadal | #BCNOpenBS pic.twitter.com/8iFRUcsXNi

— ATP Tour (@atptour) April 25, 2021 – Sobrevive a una bola de partido – Pero Nadal sobrevivió, ganó el servicio a Tsitsipas y ya no dejó escapar la oportunidad de sumar un nuevo título, engrandeciendo aún más su leyenda en tierra batida. “En el segundo set tuve dos buenas opciones de cerrar el partido y en el tie break también. Uno tiene que aceptar los errores y mirar hacia delante y eso es lo que he hecho. A veces sale bien y otras no tanto. Lo que ha decantado la balanza ha sido uno o dos puntos”, analizó Nadal tras el partido. El español aseguró que el triunfo le servirá para uno de los grandes objetivos de la temporada, su 14º título en París, en el que sería su 21º título del Grand Slam, con lo que se convertiría en el tenista de la historia con más ‘grandes’ (está empatado con Roger Ferderer, ambos con 20). “Esta victoria me puede ayudar para lo que viene. Tengo margen de mejora tenística”, declaró. Tsitsipas, por su parte, admitió que llegó a pensar que tenía la victoria “cuando tuve el punto de partido” en el tercer set, pero con Nadal en pista “el partido nunca se acaba hasta el último punto”, además de reconocer que “fallé unos cuantos puntos” en los momentos clave. The perfect way for Nadal & Cabal/Farah to wrap up in Barcelona ?? ??: @TennisTV & @RobertFarah_ pic.twitter.com/SUBByIAfKl

— ATP Tour (@atptour) April 25, 2021 (FIN) AFP/JSO Publicado: 25/4/2021

