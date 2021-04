Hay que mantener el diálogo, Minsa y CSS reiteran compromiso con el pago a enfermeras

Entornointeligente.com / Ante el llamado a protesta que mantienen las enfermeras para exigir el cumplimiento de los acuerdos pendientes por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) y Caja de Seguro Social (CSS), reiteró este domingo el llamado a mantener el diálogo.

Recalcan que hasta el momento han extendido puentes de negociación con la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), para así darle seguimiento a las solicitudes de pagos de cambios de categoría, bienales, especialidades y permanencias para las enfermeras nombradas por contrato, y para la próxima semana se tienen programadas varias reuniones.

“El Minsa y la CSS concuerdan que, por el bien de la población y la atención de la misma, hay que mantener el diálogo entre las autoridades sanitarias y la ANEP, para no afectar la atención en el sistema público de salud. Es por ello, que se han agendado tres reuniones para la próxima semana a fin de continuar abordando los temas relacionados a las peticiones del gremio de enfermería”, señala el Minsa en un comunicado

El Ministerio de Salud explica que hasta el momento se ha adelantado el pago del 93% de las vigencias expiradas correspondientes al periodo comprendido de 2014 a 2019, a 432 enfermeras por un monto superior a los 460 mil de balboas (216 planillas), realizados desde el mes de diciembre de 2020 hasta la fecha, y que quedan pendiente 33 enfermeras por un monto aproximado de B/.50 mil balboas (16 planillas), del mismo periodo las cuales deben ser canceladas a finales del mes de abril; mientras que la CSS ya ha adelantado el pago de lo adeudado y esta semana se tiene programado el desembolso de 28 mil 800 balboas para cumplir con el pago en la entidad

“El Gobierno Nacional recalca que a través de las autoridades del Minsa y la CSS se mantienen sus puertas abiertas al diálogo con la ANEP, ya que ambas entidades están comprometidas en buscar los mecanismos que satisfagan las inquietudes de la ANEP, por lo que no existe necesidad otras medidas, ya que todos los acuerdos pactados son atendidos en debida forma”, recalca

Detalla que con relación a los pagos de los cambios de categorías y bienales del año vigente, los mismos se han estado realizando sin mayores contratiempos, de igual forma se les solicitó un listado con los datos de aquellas que indican, que no se les ha otorgado su derecho, con la finalidad de verificar y nos mantenemos a la espera del mismo

Añade que en cuanto a los pago de las especialidades acordadas en la adenda complementaria a los acuerdos del año 2015 entre el Gobierno Nacional, la ANEP y otros grupos gremiales, señala que los mismos se encuentran presupuestados en la estructura de salarios fijos, sin embargo, es necesario actualizar los perfiles de cargos existentes y la creación de los nuevos cargos de especialidades para gestionar los pagos de las mismas, lo que les fue comunicado en reunión sostenida con la Dirección de Recursos Humanos el día 23 de marzo de 2021

“Mediante nota remitida a la ANEP y a la Jefatura Nacional de Enfermería del Minsa, el 24 de marzo de 2021, se les solicitó información necesaria para la creación de los cargos de las especialidades para tramitar dichos pagos y se les informó que las analistas del Departamento de Clasificación de la Dirección de Recursos Humanos, estarían para atenderlas y finiquitar con esta parte del proceso”, indica el comunicado del Minsa

Por otro lado, manifiesta que el Gobierno Nacional está haciendo frente a deudas y compromisos adquiridos en administraciones anteriores, las cuales se están haciendo efectivas de acuerdo a como avancen los procesos de aprobación de los traslados de partida

764 Médicos y Odontólogos B/.10,722,790 31 Médicos Especialistas, B/.1,708,684 12 Médicos Subespecialistas, B/.1,456,510 1376 Enfermeras Básicas, B/.11,886,581 1168 Otras disciplinas de Salud, B/.9,987,599 982 Administrativo de Apoyo, B/.5,211,539 Por lo cual son 4,333 servidores públicos nombrados que se mantienen laborando por contrato en la lucha contra la COVID-19; existen 19 enfermeras que ya han sido nombradas permanentes y 31 en proceso, se incorporará gradualmente y de manera equitativa con el resto del personal incorporarlo al sistema de salud de manera permanente

Entornointeligente.com