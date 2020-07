José Angulo prometió anotar 15 goles con BSC

Entornointeligente.com /

José Angulo, nuevo jugador de BSC. FOTO: Barcelona El nuevo delantero de Barcelona Sporting Cub, José Angulo, habló para los medios de comunicación sobre su llegada al equipo ‘amarillo’ y aseguró que encontrarán una versión mejorada de él. “Físicamente estoy bien, entrené personalmente y luego hice una pretemporada muy fuerte en México, solo me falta ritmo de partidos y de ponerme a prueba y quiero que me dé la confianza el profe Bustos”, mencionó el futbolista ecuatoriano. Angulo pidió a los fanáticos de Barcelona tener un poco de paciencia hasta que vuelva a tener ritmo futbolístico. “Me falta ritmo de partidos para volver a ser el Tin que conocieron hace años atrás, pero en versión mejorada”, agregó. Para finalizar la rueda de prensa, le preguntaron sobre la cantidad de goles que desea realizar este año con la camiseta de Barcelona. “Voy a dar una cifra, prometo hacer 15 goles”, afirmó. –‍– José Angulo — “Quiero luchar por mí y mis hijos, soy joven, tengo 25 años y estoy en la mejor etapa de mi carrera. La amarilla es una linda camiseta, no doy cifras, pero mi objetivo es quedar goleador con #BSC ” — En vivo ➡️ https://t.co/Bb1dnnWu77 pic.twitter.com/lcGyKnx658

— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 17, 2020

