EntornoInteligente | Candidato da IURD no Rio diz que se rival for eleito haverá pedofilia nas escolas

Se Eduardo Paes , o candidato de centro-direita do DEM , vencer as eleições municipais de dia 29 no Rio de Janeiro , “haverá pedofilia nas escolas”. Pelo menos é essa a acusação do rival na segunda volta do pleito, Marcelo Crivella , do Republicanos , o braço político da IURD , num vídeo que circula nas redes sociais.

“Tem um inimigo meu que queria acabar com o Bolsonaro . Se pudesse, daria outra facada no Bolsonaro , que é o PSOL (partido de esquerda). O PSOL está com Paes , dizem que vai tomar conta da Secretaria de Educação “, começa por dizer Crivella , que é bispo da IURD , cantor gospel e um dos candidatos a prefeito apoiados oficialmente pelo presidente da República Jair Bolsonaro .

“Você imagina: pedofilia nas escolas. Jesus se comparou às crianças e nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil?”, pergunta Crivella , atual prefeito da cidade.

Subscrever A seu lado, Otoni de Paula , deputado bolsonarista do PSC , corrobora: “É um risco que nós estamos correndo se o Eduardo for eleito”.

Paes , que foi o antecessor de Crivella na prefeitura e lidera as sondagens com mais de 70% das intenções de voto, recebeu o apoio de vastos setores da política carioca, mas não oficialmente do PSOL , cuja posição informal é de “apoio crítico” a quem quer que defronte o candidato bolsonarista.

Segundo nota de Paes , “não há acordo político nem troca de cargos com o PSOL “. O candidato afirma ainda que não imaginava que Crivella “fosse capaz de ir tão longe na baixeza e na mentira” e declarou intenção de o processar nas esferas eleitoral, cível e criminal.

