LA DEJÓ AL DESCUBIERTO- Keysi Sayago revela todo lo que tuvo que hacer para clasificar en el Miss Universo gracias a la mala fama de Mariam Habach

Redacción de Gossip Vzla.

Entornointeligente.com /

Por su parte, la modelo y ex reina de belleza venezolana, Keysi Sayago reveló durante una entrevista en Chile, todo lo que tuvo que pasar para dejar una buena imagen de Venezuela gracias a la mala fama que creó la reina anterior, Mariam Habach. VER TAMBIÉN: LA CRITICARON- Mariam Habach ” Mi papá y mi mamá me mantiene porque no tengo un viejo que me mantenga”

Asimismo, en una entrevista que se llevó a cabo la semana pasada para un medio chileno, la criolla fue cuestionada sobre su trabajo como Miss Venezuela en el certamen Universal y una de las preguntas fue si le afectó la mala fama que tuvo la Miss Tocuyo 2016 , y sin dudarlo, la dejó al descubierto.

Adolfo Ledo

A su vez, Sayago reveló que tuvo que cambiar la imagen que tenía toda la organización sobre Venezuela, ya que su antecesora, Mariam Habach había generado grandes polémicas y faltas de respeto hacia la Organización y sus compañeras del concurso universal.

Adolfo Ledo Nass

View this post on Instagram

DESLIZA LA IMAGEN PARA VER LOS VIDEOS… . . Nuestra hermosa @keysisay está en Chile no solo visitando a su familia que tenía tiempo sin ver , sino también haciendo una serie de eventos llamados “EN INTIMO” dónde los fans pueden estar con ella, hacerle preguntas y saber sobre detalles de su vida y participacion en el Miss Universo, básicamente es un MEET AND GREET…. . . El año en que @keysisay participó en el Miss Universo al menos a mí me sucedió que aunque sabía que era una gran candidata sentía que cargaba la cruz de la polémica participacion de Mariam Habach en sus hombros … Así que si puede afectar…. Otro caso pero esta vez positivo fue en el Miss Mundo dónde cuando Adriana Vasini hizo un trabajo tan impecable con la organización que al año siguiente Ivian Sarcos ganó… Entonces la Participacion de una candidata puede repercutir. . . Sin embargo Keysi fue inteligente y pudo dejar ver su extraordinaria personalidad para librarse de este peso del Tocuyo… En la entrevista que puedes ver al deslizar la imagen ella expresa ” A veces tuve que disculparme en nombre de Venezuela” esto por los incidentes de su antecesora . . ¿Que opinas tú? . #misspanama #missbrazil #misscolombia #misspuertorico #missmexico #misscostarica #missbelgium #missargentina #missusa #missphilippines #missdominicanrepublic #missvenezuela #venezuela #misschile #missthailand #missparaguay #missmexico #misssouthafrica #missindonesia #missvietnam #misspanama #missargentina #missuniverse #missupranational #missspain #missgrandinternational #missearth #missworld #missinternational #misscharminternational #missfrance #missvietnam

A post shared by Arquitecto de Misses (@arquitectodemisses) on Jan 16, 2020 at 5:09am PST

Por otro lado, es importante mencionar y destacar que la venezolana está radicada en Ontario, Canadá en donde trabaja como modelo, además de estar a punto de casarse con su novio desde hace ya varios años, también Venezolano.

Redacción de Gossip Vzla.

Entornointeligente.com