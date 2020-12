EntornoInteligente | Boruto, capítulo 177: ¿cómo y dónde ver el nuevo episodio del anime?

¿Cómo y a qué hora ver Boruto capítulo 177? Boruto: Naruto Next Generations 177 se estrenará en Japón este 6 de diciembre de 2020 a las 5.00 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día podrá ser visto a través de la web de Crunchyroll . A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: domingo 6 de diciembre a las 5.00 a. m. México, Centroamérica (excepto Panamá): domingo 6 de diciembre a las 6.00 a. m. Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: domingo 6 de diciembre a las 7.00 a. m. Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: domingo 6 de diciembre a las 8.00 a. m. El anime televisivo Boruto: Naruto Next Generations se estrenó en Japón por medio de la TV Tokio en abril de 2017 y se emitió originalmente los miércoles

Entornointeligente.com /

Boruto: Naruto Next Generations se ha convertido en uno de los animes más populares de 2020. Sin embargo, su inesperada suspensión en mayo, debido a las medidas de seguridad tomadas para evitar la propagación del coronavirus, hizo que muchos fans asumieran en redes sociales que no se volvería a saber más de esta serie.

No obstante, en julio, la obra de Ukyo Kodachi volvió a su emisión regular para la alegría de miles de seguidores de la franquicia.

Boruto. Foto: Weekly Shonen Jump

Boruto: Naruto Next Generations capítulo 177 se estrenará este domingo 6 de diciembre a las 5.00 a. m. (hora peruana) a través de diversas cadenas de televisión japonesas. Además, llegará a todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll .

¿Cómo y a qué hora ver Boruto capítulo 177? Boruto: Naruto Next Generations 177 se estrenará en Japón este 6 de diciembre de 2020 a las 5.00 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día podrá ser visto a través de la web de Crunchyroll . A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: domingo 6 de diciembre a las 5.00 a. m. México, Centroamérica (excepto Panamá): domingo 6 de diciembre a las 6.00 a. m. Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: domingo 6 de diciembre a las 7.00 a. m. Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: domingo 6 de diciembre a las 8.00 a. m. El anime televisivo Boruto: Naruto Next Generations se estrenó en Japón por medio de la TV Tokio en abril de 2017 y se emitió originalmente los miércoles.

La serie se mudó a un nuevo horario los jueves a las 7.25 a. m. en mayo de 2018. Luego, en octubre del mismo año, cambió nuevamente para emitirse los domingos a las 5.30 a. m.

Anime y manga, últimas noticias: Attack on titan: estos son los cinco titanes más poderosos del anime Attack on titan 4: recuerda los momentos más importantes sucedidos en el anime Attack on titan manga 135 ONLINE: Armin está en peligro ¡Falco titán reaparece! Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com