OEA discutirá sobre la crisis en Venezuela en el marco de la 50° Asamblea General

Foto vía @OEA_oficial

La Organización de Estados Americanos compartió este domingo la agenda que tendrán en el marco de la 50° Asamblea General.

Mediante su cuenta en la red social Twitter publicaron el calendario sobre las reuniones y discusiones ante los problemas que aquejan a la región.

Entre ellos, está la crisis multidimensional que sufre Venezuela productor de la dictadura instaurada por Nicolás Maduro

La discusión sobre la crisis se dará justo un día antes de las reuniones por la 50° Asamblea General que se celebrará en la OEA

Esta reunión sobre Venezuela se efectuará este lunes 19 de octubre. Además, tendrá diálogos sobre los Jefes de Delegación, así como diálogo con las sociedades civiles

En ambos conversatorios estarán presentes el Secretario General y el Secretario General Adjunto

