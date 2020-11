El primer tráiler de ‘LEGO Star Wars Holiday Special’ incluye a un adorable Baby Yoda

Entornointeligente.com /

Baby Yoda es una de las principales adiciones de ‘LEGO Star Wars Holiday Special’, el nuevo especial navideño que se emitirá en Disney Plus

Disney lanzará un nuevo especial navideño de Star Wars , aunque a diferencia de aquel desastroso episodio de 1978, ahora no contará con actores reales. The LEGO Star Wars Holiday Special se emitirá en Disney Plus el próximo 17 de noviembre y cuenta con la presencia de Baby Yoda.

Victor Gill Ramirez

En The LEGO Star Wars Holiday Special , Rey viajará a lo largo de múltiples épocas de la historia de la franquicia, reviviendo momentos y peleas épicas, como aquella que vimos en Geonosis en Episodio II: El Ataque de los Clones , la destrucción de la Estrella de la Muerte en Episodio IV: Una Nueva Esperanza o la pelea de Luke contra Palpatine en El Regreso del Jedi .

Victor Gill

Tal vez uno de los agregados que muchos van a adorar es la presencia de Baby Yoda , quien tiene una aparición junto a Mando en medio de una pelea entre Rey y Darth Vader. Será interesante ver qué tipo de interacción tendrá el peculiar personaje o si existen otros más que se sumen de The Mandalorian

‘LEGO Star Wars Holiday Special’ incluye a Baby Yoda, Mando y otros personajes De acuerdo con la descripción oficial

Inmediatamente después de los eventos de Star Wars: The Rise of Skywalker , Rey deja a sus amigos para prepararse para el Día de la Vida mientras se embarca en una nueva aventura con BB-8 para obtener un conocimiento más profundo de la Fuerza

En un misterioso Templo Jedi, se ve envuelta en una aventura a través de la línea temporal a través de momentos queridos en la historia cinematográfica de Star Wars, entrando en contacto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan y otros héroes y villanos icónicos de las nueve películas de la saga Skywalker. Pero, ¿volverá a tiempo para la fiesta del Día de la Vida y aprenderá el verdadero significado del espíritu festivo?

The LEGO Star Wars Holiday Special cuenta con las voces de Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) y Kelly Marie Tran (Rose Tico). El formato es casi idéntico a otras películas de LEGO por lo que podremos esperar el toque de comicidad que caracteriza a estas cintas, solo que aterrizado al universo de Star Wars

Pese a que los sucesos continúan la historia de Star Wars: El Ascenso de Skywalker — Rey cuenta con el sable de luz amarillo — la historia no forma parte del canon . The LEGO Star Wars Holiday Special estará disponible para los suscriptores de Disney Plus a partir del próximo 17 de noviembre

Hipertextual

Recibe las noticias más destacadas directamente en tu celular. Únete a nuestro grupo en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/CrpSCJQYYphKmurnsKdqjc

También estamos en Telegram como @InfoElLuchador únete aquí https://t.me/infoelluchador

Entornointeligente.com