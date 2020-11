EntornoInteligente | Bolivia, un país que rara vez hace noticia mundial

Que Bolivia es un país poco conocido en el concierto mundial lo dicen ciertos sondeos ocasionales, así como incontables testimonios de bolivianos trotamundos. Pero también lo revela la escasa presencia del país en los noticieros y diarios. Es decir, resultan contadas las veces que en este territorio se produce un hecho llamativo de vasta repercusión internacional.

Probablemente descubrir cuántas veces Bolivia ha sido noticia mundial o cosa parecida en la historia moderna resulte una labor monumental para cualquier investigador. De hecho, algunas investigaciones, como “Los países protagonistas” (L. Benson-2008), revelaron que, salvo por Brasil, Argentina, México y eventualmente Cuba o Colombia, los países latinoamericanos tienen presencia marginal en los informativos internacionales. Es más, en esos años solía darse el hecho de que las noticias sobre Sudamérica tenían frecuencia mensual e incluso trimensual en buena parte de los diarios más destacados del planeta.

“Cuando me preguntaban de dónde yo era y les respondía ‘de Bolivia’, ellos escuchaban ‘Libia’, no nos ubicaban”, recordaba el fotoperiodista militar Walter Challapa. Se refería a su presencia en el Ejército de los EEUU en diversas zonas del planeta como Irak y Corea. “Somos un país marginal. He viajado frecuentemente a EEUU y me preguntaron: ‘¿Es por Sudamérica?’, varias de las veces en que he respondido de dónde soy”, recuerda por su parte el periodista Mario Espinoza. “Ahh, eso está debajo de California, por eso hablas castellano, ¿no?”, le respondió una dama española a otro periodista boliviano. Ello, en medio de incontables anécdotas similares harto conocidas.

Ignorancia ilustrada Es más, en algunas oportunidades incluso autoridades de Estado hicieron gala del poco conocimiento que se tiene de Bolivia. Por ejemplo, en 1995, tiempo de rudas dificultades para la guerra contra las drogas en la que estaba embarcado EEUU, Dan Burton, presidente del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, lució su ignorancia. Aquel congresista republicano sugirió al Gobierno de Estados Unidos estacionar un portaaviones “frente a las costas de Bolivia” y usarlo como base para bombardear con productos químicos las plantaciones de coca del altiplano andino.

Sin embargo, la marginalidad noticiosa y la poca notoriedad boliviana en la aldea planetaria ha sido rota en determinados momentos. Muy de cuando en cuando, algún suceso o la presencia de ciertas personalidades hicieron que el mundo ponga sus ojos sobre este singular país andino amazónico. Cuatro fogueados periodistas coinciden en las que bien pueden resultar las tres veces en que el mapamundi centelleó desde corazón geográfico sudamericano.

En la mira del mundo “La Guerra del Chaco: Bolivia y Paraguay estuvieron en los titulares de la prensa mundial porque su conflicto bélico involucraba al cono sur y marcaba un posible cambio en el orden geopolítico –destaca Rafael Archondo–. Argentina, Chile y Estados Unidos se involucraron indirectamente en el litigio y su resolución le otorgó un Premio Nobel al canciller argentino de ese entonces (Carlos Saavedra Lamas)”. Y con Archondo coinciden Humberto Vacaflor, Mario Espinoza y José Luis Alcazar.

La otra elección unánime en esta lista resulta la presencia y muerte del guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara en el país. “La Guerrilla del Che fue uno de los hitos de la Guerra Fría –añade Archondo–. La atención mundial arreció desde marzo de 1967, con el estallido de los combates hasta la sentencia de Regis Debray en Camiri y la muerte del Che. Es posible que nunca haya habido tantos periodistas europeos, latinoamericanos y estadounidenses en el país”.

Y el virtual podio noticioso boliviano, de este breve pero calificado sondeo, lo completa la extradición del criminal de guerra nazi Klaus Altmann. “La expulsión en febrero de 1983 de Klaus Barbie o Klaus Altmann, capitán de la Gestapo de la Alemania nazi tuvo gran repercusión –describe Alcazar–. Fue una espectacular operación encabezada por el periodista y en ese entonces viceministro de gobierno, Gustavo Sánchez junto a Regis Debray, para entonces asesor del presidente francés Francois Mitterrand. Altmann ‘Barbie’ fue llevado a Francia donde lo juzgaron y condenaron a cadena perpetua. Había sido conocido en Francia como ‘el carnicero de Lyon’, donde fue jefe de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial“.

La lista bien podría llegar a cinco grandes noticias de origen boliviano si añadimos las elecciones en las que coincidieron tres de los cuatro consultados. Allí suman el proceso de la recuperación de la democracia de octubre de 1982 y la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. En ambos casos las opiniones de las fuentes consultadas destacan, desde diversas ópticas (ver recuadros), la compleja relación entre democracia y autoritarismo. Ambos resultaron momentos cuya apoteosis llamó la atención mucho más allá de nuestras fronteras.

Esos, probablemente, los hechos más significativos que le informaron o recordaron al mundo sobre nuestra existencia. A ellos, en opiniones dispares (ver recuadros), se añaden, por ejemplo, la captura de Butch Cassidy y Sundance Kid, la fama del multimillonario Simón I. Patiño, el colgamiento del presidente Gualberto Villarroel o la Revolución de 1952. También se han citado la nacionalización del petróleo de 1969, el narcogolpe de Luis García Meza y la clasificación al Mundial de Fútbol 1994, entre otros.

No tan desconocidos Ni premios Nobel, ni campeonatos mundiales, ni Óscar de la Academia, ni booms turísticos ni best seller planetarios. Tampoco (menos mal) sismos, tragedias colosales o prolongadas guerrillas ultrasanguinarias. Sin embargo, para quienes sientan muy dolorosa la indiferencia o el anonimato, ciertos estudios no han ubicado tan al fondo de la tabla de popularidad mundial a Bolivia.

Un experimento realizado por la organización española Recuerdo de Pandora estableció una lista de los países más desconocidos del mundo en 2013. Para lograr la lista, los autores crearon un juego en el que los usuarios debían recordar el máximo de número de países posibles en 15 minutos. Bolivia resultó el país menos conocido de Sudamérica. Sin embargo, entre 197 países, ocupó el puesto 55 en la versión en español y el 59 en la versión en inglés. En los sondeos participaron 1.300 y 850 personas, respectivamente.

———————————————————– Recuadro 1 —————————————————–

Rafael Archondo Las noticias más destacadas de Bolivia

1. Guerra del Chaco: Bolivia y Paraguay estuvieron en los titulares de la prensa mundial porque su conflicto bélico involucraba al cono sur y marcaba un posible cambio en el orden geopolítico. Argentina, Chile y Estados Unidos se involucraron indirectamente en el litigio y su resolución le otorgó un Premio Nobel al canciller argentino Carlos Saavedra Lamas.

2. La Guerrilla del Che : Fue uno de los hitos de la Guerra Fría. La atención mundial arreció desde marzo de 1967, con el estallido de los combates hasta la sentencia de Regis Debray en Camiri y la muerte del Che. Es posible que nunca haya habido tantos periodistas europeos, latinoamericanos y estadounidenses en el país

3. La recuperación de la democracia: Octubre de 1982. El país vuelve a la democracia. La posesión de Siles Zuazo como presidente constitucional electo coincidió con el derrumbe de la dictadura argentina a consecuencia de la Guerra de las Malvinas. Dos años antes Perú había regresado al orden democrático y Chile aún estaba lejos de echar a Pinochet. De modo que el viraje en Bolivia incrementó el consenso en torno a la importancia de restablecer el Estado de derecho.

4. La extradición de Klaus Baribie a Francia. El hecho acaparó la atención del mundo porque mostró una alianza entre Siles Zuazo y Mitterand, en gran parte viabilizada por Regis Debray y Gustavo Sánchez. La expulsión inmediata de Barbie hacia Francia permitió que la prensa internacional recordara la cooperación de excriminales de guerra con la CIA y las dictaduras latinoamericanas.

5. La caída de Evo Morales. La enorme atención que atrajo la salida de Evo Morales rumbo a México no es fortuita. Se tró de la renuncia del hombre que más años ha gobernado Bolivia, pero además de la reposición de la narrativa del “golpe” de Estado en plena era democrática. Antes, el tema ya había sido planteado, aunque con más solvencia, con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras. La caída de Morales ayudó a recordar la tradición de asilo de México, la postura del nuevo Gobierno argentino de Alberto Fernández y puso en la escena la continuidad de un Gobierno llamado progresista en el continente.

—————————————————————-Recuadro 2—————————————–

José Luis Alcazar Las noticias más destacadas de Bolivia:

La creación de la República de Bolivia en 1825. La Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. La Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. La Revolución del 9 de abril 1952. El derrocamiento de Víctor Paz, el 4 de noviembre de 1964. El inicio de hostilidades de la guerrilla del Che el 23 de marzo de 1967. Todo el juicio y proceso al filósofo francés Regis Debray en Camiri por su complicidad con la guerrilla del Che entre septiembre y noviembre de 1967. El apresamiento y ejecución del Che Guevara por el Ejército Boliviano. La nacionalización de la Bolivian Gulf Company, el 17 de octubre de 1969. El Gobierno del general Juan José Torres y la instauración de la Asamblea Popular en 1970. El golpe militar de Luis García Meza, el 17 de julio de 1980. Multicitado internacionalmente por ser considerado un narcogobierno. El retorno a la democracia, con la asunción de Hernán Siles Zuazo como presidente en octubre de 1982. La expulsión en febrero de 1983 de Klaus Barbie, capitán de la Gestapo. El derrocamiento violento de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. La elección presidencial de Evo Morales en 2005. Los acontecimientos que acapararon la atención internacional entre 2019 y 2020 y derivaron en la caída de Evo Morales. ————————————Recuadro 3—————————————————

Humberto Vacaflor* Las noticias más destacadas de Bolivia :

La llegada de Bolívar 1825. En 1908, murieron en Tupiza Butch Cassidy y Sundance Kid. El Ejército boliviano los mató en la mina San Vicente, cerca de Tupiza. El primer boliviano que se hizo famoso y puso a Bolivia en los titulares de la prensa mundial fue Simón I. Patiño. Así como hoy se habla de Bill Gates, así se hablaba entonces de Simón Patiño en esas épocas (1930-1940). La Guerra del Chaco y todas sus repercusiones en el subcontinente. El colgamiento del presidente Gualberto Villarroel, el 21 de julio de 1946. La Revolución Nacional de 1952. A mí me tocó estar en Italia en 1968. Y a partir de ese año, como en 1967 había muerto en Bolivia, Bolivia dejó de ser el país del famoso Patiño para convertirse en el país del famoso Che Guevara. La nacionalización del petróleo de 1969. La entrega de Klaus Altmann “Barbie” fue noticia, pero sobre todo en Francia y Alemania. La Bolivia Saudí de los años 90 que duró lo que duró el gas. La “revolución de las pititas” tuvo repercusiones en el mundo entero. Era como la receta de cómo derrocar a un dictador. Fue un ejemplo de que era posible derrocar a un dictador. Fama que nos ha durado un año. ————————————–Recuadro 4———————————-

Mario Espinoza Las noticias más destacadas de Bolivia:

Bolivia no existe en el concierto mundial. Seguramente hicimos noticia en la Guerra del Pacífico, pero como un país exótico. Luego también fuimos noticia en la Guerra del Chaco. La primera vez que pudo haber una cierta presencia de Bolivia a nivel mundial fue en 1967 con la presencia del Che Guevara. Fue importante por todo lo que significaba el Che y además, personalidades como Regis Debray y Ciro Bustos. En 1982, el retorno a la democracia, una noticia relativamente interesante para el mundo. Inmediatamente, después, la detención de Klaus Altman, Barbie, el carnicero de Lyon. En 1994, la clasificación de la selección de Fútbol al Mundial 1994 Quizás el exotismo de la chompa de Evo Morales en 2006. Algo comparado al golpe de Mobutu Seseco a su antecesor en el Congo. Un exotismo, para relleno de páginas porque somos un país irrelevante.

