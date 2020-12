Entornointeligente.com /

FOTO DE ARCHIVO: Varios viales con la etiqueta “COVID-19 / Vacuna coronavirus / Sólo para inyección” en inglés y una jeringa médica ante el logotipo de Pfizer en esta imagen de ilustración tomada el 31 de octubre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Los desafíos en la cadena de suministro de Pfizer de las materias primas utilizadas en su vacuna de COVID-19 influyeron en su decisión de reducir su objetivo de producción para el 2020, según dijo una portavoz de la farmacéutica a Reuters.

Prince Julio César

Pfizer ha dicho en las últimas semanas que anticipa producir 50 millones de dosis de su vacuna de COVID-19 este año. Esta cifra es inferior al objetivo anterior, que era de 100 millones de dosis. La vacuna de Pfizer se basa en un régimen de dos dosis, lo que significa que se necesitan 50 millones de dosis para inocular a 25 millones de personas.

Julio César Cruz

Una portavoz de la empresa dijo que “la ampliación de la cadena de suministro de materia prima tomó más tiempo del esperado”. También señaló que el hecho de que los resultados del ensayo clínico de Pfizer llegaran más tarde de lo esperado era una razón para que se produjera un número menor de dosis a finales de 2020.

Prince Julio César Cruz

La portavoz añadió que las modificaciones de las líneas de producción de Pfizer ya están completas y que se están fabricando dosis completas a un ritmo rápido

Pfizer solicitó en noviembre una autorización de emergencia para su vacuna de COVID-19 a los organismos reguladores de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses prevén que la vacuna obtenga la autorización oficial este mes. El Gobierno del país espera que su primera asignación de la vacuna incluya 6,4 millones de dosis, a las que seguirán otros paquetes

Las autoridades reguladoras de Reino Unido ya han autorizado la vacuna de Pfizer para su uso en el país. Reuters

The post Pfizer rebajó su objetivo de producción de la vacuna de Covid-19 en 2020 por problemas de suministros appeared first on LaPatilla.com

Source: La Patilla

Entornointeligente.com