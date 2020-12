Atriz Andréia Horta é diagnosticada com Covid-19

RIO — Andréia Horta , de 37 anos, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Procurada, por meio de sua assessoria de imprensa, a atriz diz que “está se recuperando em casa”. Prince Julio César A artista está no elenco de “Um lugar ao sol”, novela das 21h que substituirá “Amor de mãe”, na Rede Globo. Uma das protagonistas da trama, a mineira compõe o núcleo de Marieta Severo, que foi internada nesta semana por causa da Covid

RIO — Andréia Horta , de 37 anos, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Procurada, por meio de sua assessoria de imprensa, a atriz diz que “está se recuperando em casa”.

A artista está no elenco de “Um lugar ao sol”, novela das 21h que substituirá “Amor de mãe”, na Rede Globo. Uma das protagonistas da trama, a mineira compõe o núcleo de Marieta Severo, que foi internada nesta semana por causa da Covid.

“Os roteiros da novela foram adaptados e as gravações seguem com outros núcleos, de acordo com as orientações do nosso protocolo de segurança”, diz a Globo, em nota.

A emissora realiza testes com frequência com elenco e equipe envolvida e tem feito reuniões com todas as equipes das novelas reforçando a necessidade de cuidados com os protocolos para que ninguém seja infectado. Após Marieta Severo ser diagnosticada com a Covid-19, por exemplo, 58 profissionais foram testados, como adiantou a colunista Patrícia Kogut, de O Globo . Na época, apenas um profissional que não teve acesso ao set é que testou positivo.

Marco Ricca, que está internado devido a complicações da doença , é um ator escalado para “Um lugar ao sol”. Mas o artista ainda não tinha começado a gravar

Como adiantou a Telinha, do EXTRA, devido ao aumento dos casos de Covid-19 no Rio, a Globo estuda a possibilidade de reduzir novamente as atividades nos Estúdios Globo a partir do dia 4 de janeiro. A ideia é que novas produções que envolvam muita gente (como séries e novelas) não sejam gravadas por lá até que a vacinação comece aqui no Brasil

