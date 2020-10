Josimar sorprendió a Natalie Vértiz al regalarle un cuadro que él mismo realizó en su taller [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Natalie Vértiz llegó al hogar de Josimar para realizar una entrevista que se difundió este sábado 3 de octubre durante el programa Estás en todas . Durante la conversación, el salsero habló de su actual relación sentimental y del nuevo negocio que inició durante la cuarentena.

La modelo estuvo muy interesada en el emprendimiento del cantante en la visita a su taller, donde realiza cuadros a pedido con sus propias manos. Sin embargo, sería sorprendida con un detalle especial por su cumpleaños.

Josimar entregó a Natalie Vértiz un retrato de su familia, en el que aparece junto a su esposo ‘ Yaco’ Eskenazi y a su pequeño hijo Liam. La modelo no pudo ocultar su emoción y se mostró muy feliz con el regalo del intérprete

“Me muero, miren. Te pasaste, Josimar. De verdad que tú sí eres detallista. Ahora sí una amistad para toda la vida… Tú sabes cuánto te queremos, te estimamos muchísimo y siempre estamos pendientes de todos tus conciertos virtuales. No me esperaba esto”, dijo la conductora de Estás en todas

Luego el cantante de “La mejor de todas” indicó que para poder terminar el cuadro de Natalie Vértiz, tuvo que trabajar incluso durante la madrugada. “Yo mismo lo hice, me quedé hasta la cuatro de la mañana para terminar este trabajo. Este es un regalo de cumpleaños para ti con mucho cariño”, finalizó Josimar

