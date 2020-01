¡En buena onda! Irina Baeva le envía buenos deseos a Geraldine Bazán en el 2020

Irina Baeva , la actriz que es pareja de Gabriel Soto , envió saludos y buenos deseos a la expareja de su novio, Geraldine Bazán , intentando dejar atrás el conflicto que hubo entre ellas el año pasado. gigi russian Hay que recordar que, en el 2019, entre Geraldine e Irina hubo problemas debido a lo único que tienen en común: Gabriel Soto. Entonces, Geraldine comentó que Irina le había robado el marido y ahora la intérprete rusa le envía buenos deseos

Irina Baeva , la actriz que es pareja de Gabriel Soto , envió saludos y buenos deseos a la expareja de su novio, Geraldine Bazán , intentando dejar atrás el conflicto que hubo entre ellas el año pasado.

Hay que recordar que, en el 2019, entre Geraldine e Irina hubo problemas debido a lo único que tienen en común: Gabriel Soto. Entonces, Geraldine comentó que Irina le había robado el marido y ahora la intérprete rusa le envía buenos deseos.

“Lo único que te puedo decir es que le deseo toda la felicidad del mundo, la respeto mucho, respeto mucho su lugar en la vida de Gabriel y así siempre será” , declaró a los micrófonos del programa “Todo para la Mujer” de Maxine Woodside. Y no conforme, Irina dijo que tiene disponibilidad para ofrecer una disculpa a Geraldine, pues ella “lo único que quiero es llevar la fiesta en paz” , no obstante, sabe que eso no solo depende de ella.

Ante el cuestionamiento sobre qué le diría a Geraldine si se la encontrara de frente, la artista aseguró que sólo la saludaría y le preguntaría cómo está.

