Cartas a la columna: Equipo electrónico irrecuperable

En abril del 2020 compré un equipo electrónico a una conocida empresa internacional por medio de su página en Internet. El paquete llegó a Correos de Costa Rica y se me informó de que debía pagar impuestos y servicio de entrega y el dispositivo llegaría al apartado.

Pero no fue así. Pagué lo correspondiente y el paquete fue enviado a lo que ellos llaman «rezago», de donde es imposible recuperarlo.

¿Cómo algo así sucedió si seguí las indicaciones que me dieron? ¿Por qué no puedo recuperarlo menos de un mes después de que me indicaron que sería entregado en el apartado? ¿Por qué no me han enviado siquiera un acuse de recibo por la denuncia presentada mediante el procedimiento que ellos mismos publican?

Bernal Jiménez Ugalde, San José

cartas a la columna Actuar antes Con respecto al reportaje titulado «Proliferación de instituciones creó sistema de feudos» (2/3/2021), pregunto: ¿Habrá sido la Contraloría la que propició y consintió el desorden en programación y ejecución presupuestario? ¿ Habrá leído y conoce lo que, sobre autonomía, descentralización y desconcentración administrativa y financiera, establecen la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Planificación Nacional? ¿Le correspondía a la Contraloría haber cumplido y velado por que todas las dependencias e instituciones públicas de los tres poderes, de las instituciones descentralizadas y desconcentradas y de las municipalidades programaran, ejecutaran y rindieran cuentas por el uso honesto, eficaz y eficiente de los fondos públicos? No es válido que la Contraloría dé informaciones o denuncie a posteriori.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Moravia olvidada Moravia es una ciudad dormitorio. La mayoría de los habitantes tienen sus actividades fuera del cantón y gran parte de los terrenos, otrora utilizados para el cultivo del café, ganadería, agricultura y educación, están ocupados por condominios, residenciales y centros comerciales

Si se analiza fríamente, la municipalidad no tiene ningún problema en autorizar el uso del suelo para fines residenciales o comerciales, al fin y al cabo le genera más ingresos. El problema serio lo tenemos los habitantes. Los cantones vecinos, Tibás, Goicoechea y Vázquez de Coronado, cuentan con agencias del ICE, AyA y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, así como clínica de la CCSS y bomberos. Todas esas instituciones se olvidaron de Moravia

Los inquilinos de los condominios, residenciales y centros comerciales necesitan estas instituciones. Los Ebáis no dan abasto, la entrega de medicinas tarda siete días, las filas son interminables y las recetas aparecen en otro edificio, a más de 300 metros

El martes 23 de febrero a las 7 a. m. un adulto mayor fue amenazado de palabra por un joven y, por supuesto, no había nadie que pusiera orden. La CCSS alquila en nuestro cantón tres inmuebles. Con el dinero podría adquirir una propiedad grande y construirnos una clínica, lo único necesario es voluntad política y presión de las autoridades del cantón. Todavía queda una propiedad apta para una clínica o una estación de bomberos. Pongan manos a la obra

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Respuesta del TSE En respuesta a William Parada Avilés (carta publicada el 23 de febrero), nos permitimos recordar que la reelección en un mismo cargo municipal está prevista en el Código Municipal, que, como toda ley, es aprobada o modificada por la Asamblea Legislativa. El TSE no tiene competencias para cambiar normas legales

Si un ciudadano que desempeña un cargo de elección popular pasa a otro, también de elección, lo es justamente porque recibe el favor de la ciudadanía. En democracia, son los votantes los que deciden a quienes colocarán en los puestos de dirección. El TSE solo puede limitar la posibilidad de postulación por las razones que están indicadas en la ley; las situaciones descritas en el comentario de Parada no constituyen un motivo para no inscribir una candidatura. De quererse optar por ese camino, corresponde un cambio en la legislación, que compete a la Asamblea Legislativa

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

Error de Cabletica Contraté el servicio de Internet de Cabletica en noviembre y autoricé el cargo automático a mi tarjeta. En enero Cabletica detectó que hubo un error y no se registraron dos pagos. Me dijeron que en no más de 22 días hábiles estaría resuelto el problema; sin embargo, me desconectaron el servicio debido a ese error

He llamado, como mínimo, 50 veces en un mes para solicitar la reconexión. Los supervisores no dan seguimiento al caso. Me acosan con mensajes y llamadas porque supuestamente les debo dinero y van a proceder con el cobro judicial por un error en el sistema de la empresa. Quiero cancelar el servicio, pero no puedo mientras no solventen el problema

Juliana Araya Amador, Los Yoses

