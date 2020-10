HOY Nacional 1-1 Deportivo Maldonado EN VIVO por internet GRATIS: minuto a minuto por el Apertura de Uruguay

81′ Amaral se aproxima, pero no genera peligro

Entornointeligente.com /

Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO cara a cara HOY EN DIRECTO por la señal de VTV y GOLTV desde el Estadio Gran Parque Central, Montevideo, a las 3.30 p. m. en el horario uruguayo y a la 1.30 p. m. en Perú, en el partido correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura de Uruguay . Para que no te pierdas este y los PARTIDOS DE HOY , revisa la cobertura minuto a minuto de La República Deportes , que realizará la TRANSMISIÓN ONLINE .

Victor Gill Ramirez

Nacional vs. Deportivo Maldonado: TRANSMISIÓN EN VIVO Nacional vs. Deportivo Maldonado: minuto a minuto 90′ Se añaden 3 minutos más al partido.

Victor Gill

87′ Felipe Carballo se acerca, sin embargo, no encuentra un socio.

81′ Amaral se aproxima, pero no genera peligro.

78′ Lerda detiene el remate de un atacante de Nacional, el empate todavía se mantiene.

71′ Tarjeta roja para Sebastian González. Maldonado se queda con 10 jugadores.

66′ Gol anulado de Nacional. El árbitro invalidó la jugada por posición adelantada.

57′ Idas y vueltas se producen en el juego.

52′ ¡GOOOL DE NACIONAL! Carballo marcó el empate del duelo.

46′ Triple cambio en Nacional: Mathías Suárez por Ayrton Cougo, Claudio Yacob salió e ingresó Rodrigo Amaral y Armando Méndez salió por Felipe Carballo.

46′ Empezó la parte complementaria del partido.

Segundo tiempo

Primer tiempo

45+3′ Final del partido. Nacional se complica en el partido que definirá al ganador del Apertura.

45+1′ Todos los jugadores de Nacional se ubican en el área, en búsqueda del empate.

44′ Suárez se salva de ser amonestado con máxima pena, tarjeta roja.

38′ ¡GOOOL DE MALDONADO! Batista rompió la paridad y abrió el marcador. Nacional se ve en la obligación de actuar.

33′ Santanna llega por el lado derecho, pero no concreta la jugada

25′ Rodríguez proyectó una ocasión junto a García, sin embargo, no corre suerte en su idea

17′ ¡UFFF! Trezza desperdicia una clara ocasión, tras avecinarse a la zona de peligro

3′ Poco después de iniciar el partido se ven idas y regreso en el duelo

1′ ¡Empezó el partido!

Alineaciones confirmadas del Nacional vs. Deportivo Maldonado: Nacional: Rochet, Méndez, Corujo, Vinicius, Suárez, Neves, Yacob, Trezza, Rodríguez, García y Bergessio

Así #JuegaNacional ante Deportivo Maldonado, en el Gran Parque Central, por la fecha 15 del Torneo Apertura. #NacionalSiempre #SomosNosotros pic.twitter.com/Q9Dr25QRfk

— Nacional (@Nacional) October 11, 2020 Deportivo Maldonado : Lerda, Gonzáles, Tealde, Santanna, Castellanos, Estigarribia, Pagano, Cantera, Batista, Ramos, Ravecca

Así formará Deportivo Maldonado para enfrentar a Nacional en la última fecha del torneo apertura. #VamosDeportivo #MaldonadoDePrimera pic.twitter.com/ZAshloNhDc

— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) October 11, 2020 PUEDES VER ¿A qué hora juega Francia vs. Portugal y dónde ver EN VIVO la Liga de Naciones? Nacional , uno de los dos grandes del fútbol uruguayo, disputa el título en la última fecha junto a Rentista (recién ascendido a Primera División), ya que llegan igualados a puntos y en la que solo dependen de sí mismos en sus respectivos partidos

El ‘tricolor’ y el ‘bicho’ suman 27 puntos cada uno y saben que deberán ganar al Deportivo Maldonado y al Danubio, respectivamente, en sendos partidos que se disputan el domingo a las 3.30 p. m. , y esperar que el otro deje alguna unidad por el camino, ya que, en caso de terminar empatados, afrontarán una final

Con información de EFE

Nacional vs. Deportivo Maldonado: ficha del partido Ficha del partido Nacional vs. Deportivo Maldonado ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de octubre ¿Dónde? Gran Parque Central, Montevideo ¿A qué hora? 3.30 p. m. en Paraguay ¿En qué canal? VTV y GOLTV Nacional vs. Deportivo Maldonado: probables alineaciones Nacional: S. Rochet; P. Vinícius, A. Cougo, G. Corujo, A. Méndez; F. Carballo, C. Yacob, S. Rodríguez, G. Neves; A. Trezza y G. Bergessio

Deportivo Maldonado: D. Lerda; G. Pagano, F. Tealde, A. Sant’Anna, Á. De Freitas; S. Nagüel, M. Cantera, S. González, F. Ramos; F. Castellanos y F. Batista

¿A qué hora juega Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO ONLINE? Para ver el Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO , deberás revisar los siguientes horarios de transmisión, según la región en la que estés:

Uruguay: 3.30 p. m. Perú: 1.30 p. m. México: 1.30 p. m. Colombia: 1.30 p. m. Ecuador: 1.30 p. m. Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D. C.): 2.30 p. m. Venezuela: 2.30 p. m. Paraguay: 2.30 p. m. Chile: 3.30 p. m. Argentina: 3.30 p. m. Brasil: 3.30 p. m. España: 9.30 p. m. ¿En qué canal ver el Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO por internet? Para ver el partido entre Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO ONLINE , deberás sintonizar el canal VTV , en el caso de Uruguay. Asimismo, te detallamos los canales de los demás países:

Internacional: GOLTV Play, Bet365 Estados Unidos: Fanatiz USA, GOLTV, GolTV Espanol Uruguay: VTV Uruguay Deportes, últimas noticias: Perú vs. Brasil: MIRA AQUÍ los horarios y canales del partido por las Eliminatorias Francia vs. Portugal EN VIVO por internet: ¿dónde ver EN VIVO el partido de la Liga de Naciones? Firmino sobre Perú: “Es una selección peligrosa, con muy buenos jugadores” Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com