Presentan a la nueva mascota del RUM: Tarzán XII

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) , presentó hoy, miércoles, oficialmente a Tarzán XII , un cachorro bulldog de tres meses y medio, que tomará el lugar del recién fallecido Tarzán XI .

La mascota fue donada a la Asociación y Fundación Alumni CAAM por el doctor Michael Cabán Soto , médico emergenciólogo aguadillano, quien al obsequiar el perrito, expresó que el valor que le ha dado el RUM a la isla ‘no tiene precio’.

” Agradezco profundamente el desprendimiento del doctor Cabán Soto al obsequiarnos a la nueva mascota colegial . Es un momento muy emotivo para nosotros, ya que solo cinco horas habían pasado desde la muerte de Tarzán XI, cuando ya recibíamos la llamada de la intención de regalarnos el perrito, cuyo precio de venta es aproximadamente $2,500. ¡Quedamos maravillados y más que agradecidos!”, sostuvo Yamileth Valentín Centeno, presidenta de la centenaria entidad

Del mismo modo opinó Carlos Díaz-Piferrer Sierra, custodio oficial de las mascotas desde 1984, y fotógrafo de la Oficina de Prensa del RUM

“Han sido tantas emociones fuertes en tan poco tiempo, que me da miedo que el pecho me explote. Decía José Martí, que el mejor regalo que Dios le da una persona es un hijo, en mi caso me ha dado siete hijos y cinco perros bulldogs que he amado intensamente. Este perrito va a ser un nuevo resurgir después que salgamos de esta pandemia. Sin duda, es un símbolo para el Colegio de amor, unión y tenacidad”, indicó Díaz-Piferrer Sierra, quien es también vicepresidente de la Fundación y Asociación Alumni

Por su parte, el doctor Jorge Haddock, el presidente de la UPR, también agradeció el gesto de desprendimiento de Cabán Soto

“De parte de toda la comunidad universitaria, agradecemos el gesto del galeno, así también de los integrantes de la Asociación y Fundación Alumni CAAM, en especial a don Carlos Díaz-Piferrer Sierra, quien con solidaridad y compromiso, ha mantenido esta hermosa tradición cuidando de las mascotas del RUM con amor y esmero. La presencia de la mascota colegial es parte de nuestra identidad y tradiciones, con la cual buscamos fomentar el cuidado animal, la sensibilidad y la empatía entre nuestra comunidad universitaria, como parte de nuestra responsabilidad comunitaria”, indicó Haddock

Asimismo, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, quien manifestó su agradecimiento al doctor Cabán Soto, por obsequiar la cría que por su porte le apodaban Big Daddy

“Soy amante de las mascotas y cuando supe que ya estaba en manos colegiales, tuve que venir a verlo inmediatamente. Ciertamente, nos llena de mucha alegría y lo vemos como la promesa de que cuando esta situación vuelva a la normalidad, podamos regresar al campus, con nuestros estudiantes y realizar todas las actividades emblemáticas en las que participa también nuestra mascota institucional. Sentimos mucho la muerte de Tarzán XI, quien cumplió su misión durante 12 años. Agradezco profundamente a Carlos y toda su familia por tan desprendidamente asumir los cuidados de la mascota y la Asociación y Fundación Alumni por auspiciar esa gestión”, indicó el Rector

El plan es también tener una perrita, que sería Jane IX, y ya la Asociación Dominicana de Exalumnos del Recinto Universitario de Mayagüez (ADECAAM), ha mostrado su interés de colaborar con esa misión

Cuando el pasado miércoles, 14 de octubre de 2020, el Recinto anunció el deceso de su mascota, la familia colegial se desbordó con mensajes de condolencias y expresiones de tristeza por el fallecimiento del icónico bulldog

“Es un símbolo que impacta a todos los colegiales. Nos brinda esa conexión representativa del amor hacia las mascotas. Nos brinda un sentido de pertenencia”, concluyó Valentín Centeno

