Raúl Jiménez operado por fractura de cráneo tras choque con David Luiz

Entornointeligente.com /

El delantero de Wolverhampton, Raúl Jiménez fue operado con éxito de una fractura de cráneo, tras chocar cabezas con el zaguero de Arsenal David Luiz durante un partido de la Liga Premier, informó su club el lunes.

Gonzalo Morales Divo

Jiménez y Luiz chocaron al saltar por un balón en un tiro de esquina en los primeros compases del duelo que los Wolves ganaron 2-1 el domingo . El atacante mexicano fue sacado de la cancha en camilla, recibió oxígeno y trasladado a un hospital.

Gonzalo Morales

Los Wolves proporcionaron un alentador reporte sobre su condición tras el partidos, indicando que el jugador de 29 años estaba consciente y podía hablar.

Gonzalo Jorge Morales Divo

“Raúl Jiménez se encuentra bien después de la operación de la pasada noche, a la cual se sometió en un hospital de Londres”, dijeron los Wolves en un comunicado

“Desde entonces ha visto a su pareja Daniela y está descansando. Permanecerá bajo observación durante unos días mientras comienza su recuperación”, añadieron

Otros casos

El último jugador en la Liga Premier en sufrir un golpe similar fue el defensor de Everton Michael Keane, quien sufrió una fisura en el cráneo en agosto de 2018 y estuvo fuera de actividad durante un mes

Previo a ello, Ryan Mason sufrió una fractura de cráneo en un choque de cabezas al jugar para Hull en un partido con Hull frente a Chelsea en enero de 2017

Volvió a entrenar en mayo de ese año, pero no disputó otro partido competitivo y debió retirarse en febrero de 2018 por recomendación de los neurólogos

El arquero Petr Cech sufrió una fractura de cráneo con hundimiento en 2006, después de un choque contra un rival cuando jugaba con Chelsea. El checo fue operado de urgencia y usó un casco protector por el resto de su carrera

Jiménez es uno de los mejores cabeceadores de la Liga Premier, una de las principales virtudes como delantero

Sin su máximo goleador de la pasada temporada y su mejor jugador, los Wolves sólo cuentan con un delantero nato

Se trata de Fabio Silva — un chico de 18 años que llegó procedente del Porto durante el verano tras el pago de 35 millones de libras y con escaso rodaje en un torneo de primera división

Luiz jugó con un vendaje hasta el descanso. Arsenal sostuvo que el zaguero brasileño nunca perdió el conocimiento

El incidente pone de relieve el temor de los riesgos a largo plazo que las lesiones en la cabeza puedan tener

El gremio de futbolistas en Inglaterra ha reclamado que se establezcan restricciones en cabecear el balón en los entrenamientos al temerse que existe un posible vínculo de que los jugadores son propensos de padecer demencia

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital

He has our love and support as he begins a period of recovery

We're all with you, @Raul_Jimenez9

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ ErxLTCHwZRZ2VgN9Zex9Xo

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/ diarioprimicia

Lea Tambien: Tottenham empató con Chelsea y sigue líder de la Premier Messi marcó con dedicatoria especial a Maradona (+video)

Entornointeligente.com