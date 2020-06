Verspoeling lockdown geen garantie rinkelende kassa’s

Entornointeligente.com /

– Veel bedrijven mogen na opheffing van de total lockdown op 21 juni onder aangepaste Covid-19-maatregelen hun deuren weer openen. Maar het verdienen van geld, geldt nog niet voor elke beroepsgroep.

Jeber Barreto

Wahied Moenir exploiteert een kapperszaak aan de Mangolaan. Hij is blij met de versoepelingen van maandag, maar het klantniveau is nog niet zoals het zijn moet. Hij is behoedzaam met het schaarse aantal klanten. Mond- en neusbedekking zijn verplicht en na elke beurt ontsmet hij alle scharen en kammen. Ook laat Moenir niet teveel klanten toe in zijn zaak. Klant Akash Soekhoe is verheugd dat hij weer plaats kan nemen in de barberstoel. “Ik was echt toe aan een knipbeurt.”

Bij Lila’s Nail Bar aan de Schietbaanweg mogen niet teveel klanten tegelijk worden geholpen. Eigenaresse Soesie Sjauw Koen Fa zegt dat alles wordt gedaan via een afsprakenlijn. “We zorgen dat het niet te druk wordt. We meten de temperatuur, beschermen onze neus en mond en vragen dat ook van de klanten. Zo veilig mogelijk proberen we ons beroep te doen.”

Bij ‘De Tandartsen Poli’ aan de Flemingstraat worden acute gevallen behandeld. Het risico van besmetting blijft hoog in deze beroepsgroep. Patiënt Biemla Gajadhar kreeg een paar dagen geleden acute kiespijn. “Gelukkig kon ik gelijk geholpen worden. Want wat als je nergens terecht kan?”

Horeca-ondernemer Vincent van Twuijver van bar-restaurant De Dijck aan de Sommelsdijckstraat is na het opheffen van de total lockdown terug bij af. “Vóór de total lockdown maakten wij 50 procent omzet vanwege de versoepeling. Toen kwam de total lockdown en zijn wij teruggevallen naar slechts 10 procent omzet aan take out en delivery . Daar kunnen we niet van draaien natuurlijk.”

Hij heeft de hoop op een spoedige heropening van het horecawezen al een beetje opgegeven. “Misschien met de nieuwe regering. Of ik moet een warung beginnen, maar dat is niet mijn eerste opzet. Ik wil de mensen iets meer comfort en plezier geven dan alleen een bakkie eten.”

