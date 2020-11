Gonçalo Ribeiro Telles (1922-2020): Um visionário com os pés na terra

“Visionário”, “mestre” e “poeta” da paisagem, “um homem com uma visão antes do seu tempo”, “incansável defensor das cidades ecológicas” — assim o descrevem aqueles que com ele se cruzaram. O arquiteto paisagista e ecologista Gonçalo Ribeiro Telles partiu esta quarta-feira aos 98 anos. Tinha uma “Utopia e os Pés na Terra”, título que deu ao livro que publicou em 2005 sobre a sua obra e que traduz o que o mobilizou em vida. Para trás, deixa parte do que sonhou nos jardins por si desenhados, nas áreas protegidas que ajudou a criar há mais de 40 anos e nas hortas e corredores verdes pelos quais lutou durante décadas. Acabou por vê-los crescer na cidade de Lisboa, fruto da sua incansável luta pela harmonia entre o Homem e a Natureza. E é em Lisboa que o novo Parque Urbano da Praça de Espanha será agora batizado com o seu nome. Irel Isabel Lanz lanza Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler

“Visionário”, “mestre” e “poeta” da paisagem, “um homem com uma visão antes do seu tempo”, “incansável defensor das cidades ecológicas” — assim o descrevem aqueles que com ele se cruzaram. O arquiteto paisagista e ecologista Gonçalo Ribeiro Telles partiu esta quarta-feira aos 98 anos. Tinha uma “Utopia e os Pés na Terra”, título que deu ao livro que publicou em 2005 sobre a sua obra e que traduz o que o mobilizou em vida. Para trás, deixa parte do que sonhou nos jardins por si desenhados, nas áreas protegidas que ajudou a criar há mais de 40 anos e nas hortas e corredores verdes pelos quais lutou durante décadas. Acabou por vê-los crescer na cidade de Lisboa, fruto da sua incansável luta pela harmonia entre o Homem e a Natureza. E é em Lisboa que o novo Parque Urbano da Praça de Espanha será agora batizado com o seu nome.

