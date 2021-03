EntornoInteligente | ¡Atención! Netflix ya no dejará compartir tu cuenta

Sin embargo, la consultora Parks Associates lanzó un informe a principios de 2021 que desvelaba que las pérdidas económicas de los servicios de streaming por uso compartido de contraseñas se situaba en torno a los 9.100 millones

Entornointeligente.com /

El servicio de streaming Netflix está estudiando cómo restringir las cuentas compartidas entre personas que no viven juntas y ha comenzado a testear herramientas en este sentido, reportó tvynovelas.

Parece que el gigante del streaming ya no comparte la tesis esgrimida por Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, quien dijo en ese momento:

“Compartir contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir”, aseguró en 2016.

Al iniciar sesión, algunos usuarios de Netflix se vieron sorprendidos por un mensaje que reza: “Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para continuar viendo contenido”.

Four moments from Yes Day where Jennifer Garner was giving off major Sydney Bristow vibes pic.twitter.com/b0yGfrva6Z

— Netflix (@netflix) March 13, 2021

Este mensaje forma parte de un test que está llevando a cabo Netflix para restringir las cuentas compartidas para asegurarse de que quien inicia sesión el suscriptor o quien viva con él a través de un código de verificación.

En un comunicado, la empresa explicó que “esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo”.

If you like Behind Her Eyes, Black Mirror or The Stranger you should check out The One.

When a DNA researcher discovers a way to find the perfect romantic partner, she creates a bold new matchmaking service with deadly implications. pic.twitter.com/9frKU8tGCo

— Netflix (@netflix) March 12, 2021

Con esta prueba, los usuarios pueden verificar el acceso a la cuenta mediante un código enviado por mensaje de texto o correo electrónico.

Algunos usuarios que recibieron esta advertencia compartieron una captura de pantalla a través de Twitter.

Aunque el uso compartido de cuentas está muy extendido (la consultora Magid calcula que un tercio de usuarios comparte su contraseña), cabe destacar que los términos de uso de Netflix especifican que está prohibido.

“El servicio de Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar”, se puede leer en su web.

En octubre de 2019, el director de producto Greg Peters dijo que la compañía estaba analizando el intercambio de contraseñas, pero aclaró que no tenían “planes de hacer algo diferente” por el momento.

Netflix ha cambiado su estrategia pese a los datos positivos de 2020, año en que ganó casi 37 millones de nuevos suscriptores, superando los 200 millones de usuarios a nivel mundial.

Sin embargo, la consultora Parks Associates lanzó un informe a principios de 2021 que desvelaba que las pérdidas económicas de los servicios de streaming por uso compartido de contraseñas se situaba en torno a los 9.100 millones.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

Entornointeligente.com