Animales fantásticos 3: Mads Mikkelsen será Grindelwald por Johnny Depp

Lo que tanto los fans esperaban se ha confirmado. Tras varios días sin noticias, Entertainment Weekly confirmó que el actor Mads Mikkelsen reemplazará a Johnny Depp en Animales fantásticos 3 .

Esta noticia llega luego que Depp tuviera que renunciar al proyecto por pedido de Warner Bros, compañía que toma esta decisión luego que perdiera el caso por difamación que sostuvo contra The Sun y su exesposa Amber Heard .

“Deseo hacerles saber que Warner me ha pedido que renuncie a mi papel y he respetado y aceptado esa solicitud. “, indicó en una carta abierta difundida a través de sus redes sociales.

Mads Mikkelsen es uno de los actores detrás de Hannibal, serie de NBC. Foto: NBC

El portal menciona que Warner Bros ha hecho ‘una jugada de último minuto’, al no querer parar la filmación de la cinta que se lleva a cabo en sus estudios de Leavesden, en Londres.

La tercera película es dirigida una vez más por David Yates y contará con un guion de J.K. Rowling . En el reparto, además de Mads Mikkelsen , encontramos a Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol y Ezra Miller

¿Cuándo será la fecha de estreno de Animales fantásticos 3? Animales Fantásticos 3 tiene previsto un estreno en el 2022. Foto: Warner Bros

Con el film actualmente en producción, y con el papel de Gellert Grindelwald ya confirmado, Warner Bros indicó que la cinta verá la luz el próximo 15 de julio de 2022.

¿Qué veremos en Animales fantásticos 3? Los detalles de la trama de la tercera película son escasos, pero se sabe que tendrá lugar en Río de Janeiro y conduce a la participación del Mundo Mágico en la Segunda Guerra Mundial

