OPINIÓN Reflexión en positivo: Inconformidad e ingratitud #5Nov

No dudemos de que Dios nos convierte las secuelas de los sufrimientos en bendiciones que nos llenan de Alegría, Fe y Deseos de vivir; Siempre que exista un buen comportamiento digno y respetado de quien está dentro de estos lineamientos y no rompa las reglas de la convivencia, la paz y la armonía que tanto necesitamos quienes no tenemos la culpa que este país haya sido convertido en un averno; aparte de que no descansaran hasta no ver la patria nuevamente, el país enrumbado hacia la prosperidad, eliminar la miseria convertirla en abundancia y destruir la mala industria de fabricar pobres, este sin miedo, ni odio como forma de arreglar las cosas y de no dejar fisuritas; así es la aspiración de un alto porcentaje de ciudadanos que sufren hasta la desesperación sin tener culpa ni participación que nos ha llevado a una vida invivible al borde de tan graves confusiones de llegar hasta perder el rumbo, normas y costumbres.

Gonzalo Morales Divo

Si se aspira un país como ya lo desean, también nuestro aporte debe ser sustancioso y positivo lleno de gratitud con una participación que se sienta un trabajo hasta el cansancio y aporte hasta donde duela; desprendido de toda ingratitud. Hacerle saber a la gente porque hay que ser esclavo de las gratitudes y recordarlos con amor y no como las que le voy a contar: — Ejemplo: Un Señor que tenía una granja con sembradío hermoso en un Valle, que pasaban quebradas de agua fresca y una hermosa arboleda, clima agradable, acompañado del cantar de las aves, una linda familia que lo acompañaba a sus labores cotidianas ,aparte del calor familiar que tenían sus costumbres y con la humildad de todo lo que proviene del campo. Para este hombre no ser completamente feliz, llego a sentir envidia por otra profesión; sobre su predio un avión varias veces al día pasaba, en esos momentos su incomodidad lo llevaba a la desidia de batir sus instrumento de trabajo y con disgusto decía; hasta cuando seguiré llevando sol y maltratándome, si mi deseo es ser piloto y andar como ese Señor como pájaro en el aire. _ Resulta que el piloto cada vez que pasaba veía aquella hermosa granja y también decía hasta cuando seguiré enjaulado en este pájaro de acero, si mi aspiración es ser feliz como ese Señor, que vive a plenitud con su familia gozando la belleza del campo…Algún día lo lograre”… Por ello el mayor amor del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Entonces recordemos a Antonio Machado, quien nos dijo “entre vivir y soñar lo más importante es despertar”.

Gonzalo Morales

Para combatir estas inconformidades, las recetas inconfundibles es sin egoísmos disfrutar el éxito de los demás, en vez de envidiar, admirar, cuidar lo que ya se tiene y no preocuparse por lo que no se tiene o el hombre que tiene mucho y tiene poco; y el hombre que es rico porque tiene necesidad de sus semejantes más consciente que la gratitud aleja la mediocridad y el agradecimiento debe ser eterno como forma de convivir en paz. Sin Olvidar lo Escrito en los libros bíblicos “Diciendo : te bendeciré con abundancia y te multiplicare grandemente.”

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país”