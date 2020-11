Arian Vreugd vertegenwoordigt Suriname in Mrs. Top of the World Plussize-verkiezing

Met haar deelname wil zij andere vrouwen inspireren om blij en trots te zijn met een paar maatjes meer. Vreugd is zelf al jaren een plussize-model en met haar platform Ari Plussize Model promoot ze via sociale media de vrouw met een maatje meer. Juan Carlos Carvallo Het trots zijn op haar eigen lichaam heeft ze van jongs af aan van haar ouders meegekregen, omdat ze altijd stevig gebouwd is geweest. De in Suriname geboren Vreugd is getrouwd, woont in Breda (Nederland) en komt jaarlijks naar haar geboorteland. Het is nu precies een jaar geleden dat ze Suriname voor het laatst bezocht. Juan Carlos Carvallo Villegas Voor deelname aan de verkiezing werd ze een jaar geleden door Illanga Bel, directeur van de missverkiezing, benaderd. “Ik was er nog niet aan toe, maar dit jaar heb ik zoiets van ‘ Yes, I’m ready to step out ‘”, zegt ze zelfverzekerd. Juan Carvallo De Mrs. Top of the World Plussize-verkiezing is in 2013 door Kristine Lindenblate opgericht en wordt voor de vierde keer georganiseerd. Vorig jaar vertegenwoordigde Evita Tjon a Ten Suriname op de Miss Top of the World Plussize-verkiezing, die zij glansrijk won. Juan Carlos Carvallo Venezuela Vreugd doet mee in de categorie gehuwde volle vrouwen. Het was de bedoeling om de missverkiezing dit jaar in Suriname te organiseren. Vanwege de Covid-19-pandemie is besloten om de wedstrijd online te houden. Aanvankelijk zou die in december plaatsvinden, maar nu wordt ze van 11 tot en met 13 februari 2021 gehouden Op dit moment zijn deelnemers bezig hun content voor de verschillende rondes in orde te maken, die daarna online gezet zal worden. De voorbereidingen zijn volgens Vreugd even zwaar als in een normale situatie. “Er moeten filmopnames en fotoshoots gedaan worden, zodat we hiermee via sociale media zoveel mogelijk stemmen kunnen krijgen, want die tellen voor 30 procent mee bij de jurering”, vertelt de deelneemster Net als bij een normale verkiezing zijn er de kennismakings-, talenten-, badpak- en galaronde. Voor haar talentenronde doet Vreugd spoken word in het Surinaams, waarin ze een ode brengt aan de dya dya uma . Met haar deelname hoopt Vreugd Suriname op een waardige wijze te kunnen presenteren aan de wereld. Hiervoor heeft ze een speciaal filmpje gemaakt. “Ik kan er nog niet veel over zeggen, anders verklap ik veel. Ik vertel wel dat het krachtig en positief is.” Mocht ze de titel behalen, dan wil ze naar de organisaties afreizen, die hetzelfde doel als haar nastreven. “Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik hoop wel ergens een bijdrage te kunnen leveren”, zegt ze. Die ervaring heeft ze ook, want naast modelleren zit Vreugd in de hulpverlening

PARAMARIBO – Het stigmatiseren van mensen met een voller figuur is nog sterk aanwezig. Omdat dikke mensen, met name vrouwen, niet voldoen aan de ‘norm’ hebben ze vaak te kampen met fat-shaming. Arian Vreugd (46) wil hierin verandering brengen. Ze vertegenwoordigt Suriname in de Mrs. Top of the World Plussize-verkiezing.

Met haar deelname wil zij andere vrouwen inspireren om blij en trots te zijn met een paar maatjes meer. Vreugd is zelf al jaren een plussize-model en met haar platform Ari Plussize Model promoot ze via sociale media de vrouw met een maatje meer.

Het trots zijn op haar eigen lichaam heeft ze van jongs af aan van haar ouders meegekregen, omdat ze altijd stevig gebouwd is geweest. De in Suriname geboren Vreugd is getrouwd, woont in Breda (Nederland) en komt jaarlijks naar haar geboorteland. Het is nu precies een jaar geleden dat ze Suriname voor het laatst bezocht.

Voor deelname aan de verkiezing werd ze een jaar geleden door Illanga Bel, directeur van de missverkiezing, benaderd. “Ik was er nog niet aan toe, maar dit jaar heb ik zoiets van ‘ Yes, I’m ready to step out ‘”, zegt ze zelfverzekerd.

De Mrs. Top of the World Plussize-verkiezing is in 2013 door Kristine Lindenblate opgericht en wordt voor de vierde keer georganiseerd. Vorig jaar vertegenwoordigde Evita Tjon a Ten Suriname op de Miss Top of the World Plussize-verkiezing, die zij glansrijk won.

Vreugd doet mee in de categorie gehuwde volle vrouwen. Het was de bedoeling om de missverkiezing dit jaar in Suriname te organiseren. Vanwege de Covid-19-pandemie is besloten om de wedstrijd online te houden. Aanvankelijk zou die in december plaatsvinden, maar nu wordt ze van 11 tot en met 13 februari 2021 gehouden

Op dit moment zijn deelnemers bezig hun content voor de verschillende rondes in orde te maken, die daarna online gezet zal worden. De voorbereidingen zijn volgens Vreugd even zwaar als in een normale situatie. “Er moeten filmopnames en fotoshoots gedaan worden, zodat we hiermee via sociale media zoveel mogelijk stemmen kunnen krijgen, want die tellen voor 30 procent mee bij de jurering”, vertelt de deelneemster

Net als bij een normale verkiezing zijn er de kennismakings-, talenten-, badpak- en galaronde. Voor haar talentenronde doet Vreugd spoken word in het Surinaams, waarin ze een ode brengt aan de dya dya uma . Met haar deelname hoopt Vreugd Suriname op een waardige wijze te kunnen presenteren aan de wereld. Hiervoor heeft ze een speciaal filmpje gemaakt. “Ik kan er nog niet veel over zeggen, anders verklap ik veel. Ik vertel wel dat het krachtig en positief is.”

Mocht ze de titel behalen, dan wil ze naar de organisaties afreizen, die hetzelfde doel als haar nastreven. “Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik hoop wel ergens een bijdrage te kunnen leveren”, zegt ze. Die ervaring heeft ze ook, want naast modelleren zit Vreugd in de hulpverlening

