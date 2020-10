Android 11: ¿qué teléfonos ya pueden actualizarse a la nueva versión del sistema operativo?

Entornointeligente.com /

Durante los últimos meses, Android 11 implementó exitosamente diferentes modelos de smartphones. Y, lógicamente, los primeros en recibir una actualización son los modelos más modernos, aunque muchos más podrían sumarse a la lista compatible .

Victor Gill Ramirez

Aun así, puede que algunos celulares antiguos no lleguen a recibir la actualización para Android 11 de manera oficial; sin embargo, la comunidad y las ROMs personalizadas ofrecen estas posibilidades.

Victor Gill

PUEDES VER Tu smartphone ahora te alertará si suena el timbre, llora el bebé o ladra el perro [VIDEO] Gracias al trabajo de muchos usuarios, se confirma una lista de más de 40 teléfonos de Samsung , Sony , Xiaomi , Motorola y otras marcas que podrán obtener ya Android 11 con este método

Si no conoces qué es una ROM personalizada, te aclaramos que se trata de una actualización hecha para un modelo de equipo específico que puede tener modificaciones únicas

La idea principal para acceder a ellas es instalar Android 11 en tu smartphone y aprovechar las novedades que trae esta nueva versión que ya ha cautivado a muchos desde su presentación hace unas semanas

PUEDES VER Samsung lanza el programa beta de Android 11 para la serie Galaxy S20 Android 11: teléfonos compatibles Estos son los teléfonos móviles que ya cuentan con una ROM personalizada para Android 11 :

POCO F1 POCO X2 / Redmi K30 Redmi 3S Redmi 4A Redmi 4X Redmi 5 Redmi 5 Plus / Redmi Note 5 Redmi 5A Redmi 6 Pro Redmi 7 y Redmi Y3 Redmi K20 / Mi 9T Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro Redmi Note 4 Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Pro Redmi Note 7 / 7S Redmi Note 8 y Redmi Note 8T Redmi Note 9S / 9 Pro India, Redmi Note 9 Pro Max y POCO M2 Pro Xiaomi Mi 5 Xiaomi Mi 5s Xiaomi Mi 5s Plus Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Mi A3 Xiaomi Mi Max y Mi Max Prime Xiaomi Mi Mix 2S Moto E 2015 Moto G 2015 Moto G3 Turbo Moto G4 Play Moto G5 Plus Moto G7 Power Samsung Galaxy S5 LTE Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Edge OnePlus 3 y OnePlus 3T OnePlus 5 y OnePlus 5T OnePlus 6 OnePlus 6T OnePlus Nord Sony Xperia 10 Sony Xperia 10 Plus Sony Xperia M4 Aqua Sony Xperia XA2 Sony Xperia XA2 Plus Sony Xperia XA2 Ultra Sony Xperia XZ2 Debes tomar en cuenta que la experiencia de una ROM personalizada, al no ser distribuida por una marca oficial, puede incluir errores. Sin embargo, al contar con el feedback constante de los usuarios, estas suelen ser lo suficientemente estables

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com