Con recuerdos del matrimonio, Carmen Villalobos y Sebastián celebran su aniversario

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo celebran su primer aniversario con fotos y videos de su matrimonio.

La actriz publicó una fotografía de ellos dos vestidos de novios y comentó que con Sebastián se han casado cuatro veces , “Sebas y yo nos casamos cuatro veces. Ya después les contaremos toda la historia”.

Por su parte, el actor dejó en un post unas bellas palabras para su esposa por compartir grandes momentos a su lado . “Gracias por este primer año princesita, un año diferente para todo el mundo por lo que la humanidad está viviendo, pero fue una prueba que superamos y nos hizo más unidos y fuertes, consolidó muchas metas y sueños que traíamos y ahora estamos haciendo realidad cómo el gran equipo que somos”

“Gracias a todos por su cariño y buenos deseos, por acompañarnos día a día en este hermoso camino y por enviarnos su buena energía, los queremos y respetamos mucho”, escribió Sebastián

“¡ Gracias a todos por estar presente en nuestras vidas ! los queremos”, dijo Carmen

