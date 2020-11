Tráfico pesado deteriora la salud y casas de vecinos de la calle Arzabe

Para Hilda Torres vivir a pocos metros del centro de la ciudad de Quillacollo se convirtió en una “verdadera” pesadilla por la circulación del transporte pesado por la calle Capitán Arzabe. Gonzalo Morales Divo Contó que debido al ruido, polvo y vibraciones que generan los vehículos de alto tonelaje su salud y su casa, que es el único patrimonio que tiene para heredar a sus hijos, se están deteriorando. Gonzalo Morales “Toda mi vida me la paso haciendo cartas para que vengan a tapar los agujeros de las calles y cumplan de una vez con la Ordenanza Municipal 047/2017. Lo que pedimos los vecinos no es ayuda; es auxilio porque no tenemos tranquilidad las 24 horas: esto parece una pista de carrera de autos”, relató. Gonzalo Jorge Morales Divo La molestia y la falta de respuesta de autoridades departamentales y municipales motivó a que Hilda Torres y decenas de vecinos que sufren el mismo problema conformen el Comité de Defensa de la calle Capitán Arzabe, que busca restringir el paso de motorizados de alto tonelaje por el sector, porque considera que la vía no reúne condiciones para funcionar como una circunvalación La impulsora del comité, Silvia Miguel, indicó que el movimiento apunta a que la Alcaldía habilite otras rutas alternativas para desviar el tráfico pesado, porque los vecinos están cansados de ver más de 20 años como las grietas de sus viviendas aumentan; al igual, que los accidentes de tránsito, ocasionados por la imprudencia de los conductores que no respetan la señalética ni los pasos de cebra “Nuestra gente está muriendo con problemas respiratorios y enfermando por el estrés y la contaminación ambiental y acústica. Tenemos escuelas, un hospital y una iglesia, pero los choferes corren demasiado, hemos hecho bloqueos esporádicos varias veces y lo único que conseguimos son promesas que no se cumplen”, acotó José Luis Mollinedo, otro vecino de la zona, señaló que el caos vehicular hasta les impide sostener una conversación, porque en ocasiones es imposible escuchar lo que otra persona dice por el ruido. Agregó que el comité terminó acercando a varios barrios de los distritos 1 y 2 En un recorrido por la calle, próxima a la Circunvalación, se constató que la vía está llena de baches y sumida en un caos por la ausencia de guardias que ordenen el tráfico vehicular La concejala Aydeé Mamani aseveró que el Ejecutivo municipal incumple la norma, porque en tres años no pudo implementar un ordenamiento vehicular en la plaza Bolívar y calles adyacentes ni tampoco habilitó por la zona sur una ruta alterna para descongestionar el casco histórico de la ciudad “La idea era que vaya por el Calvario para que funcione la terminal de buses”, remarcó La alcaldesa Angelina Zeballos dijo que encamina un proyecto con la Gobernación para que los vehículos de alto tonelaje circulen por ruta Cotapachi-Caico y subrayó que avanza en el reordenamiento con comisiones. La obra demandará Bs 16 millones. “16 millones de bolivianos es lo que se necesita para habilitar una ruta alterna para el transporte pesado”, según la Alcaldesa

Para Hilda Torres vivir a pocos metros del centro de la ciudad de Quillacollo se convirtió en una “verdadera” pesadilla por la circulación del transporte pesado por la calle Capitán Arzabe.

Contó que debido al ruido, polvo y vibraciones que generan los vehículos de alto tonelaje su salud y su casa, que es el único patrimonio que tiene para heredar a sus hijos, se están deteriorando.

“Toda mi vida me la paso haciendo cartas para que vengan a tapar los agujeros de las calles y cumplan de una vez con la Ordenanza Municipal 047/2017. Lo que pedimos los vecinos no es ayuda; es auxilio porque no tenemos tranquilidad las 24 horas: esto parece una pista de carrera de autos”, relató.

La molestia y la falta de respuesta de autoridades departamentales y municipales motivó a que Hilda Torres y decenas de vecinos que sufren el mismo problema conformen el Comité de Defensa de la calle Capitán Arzabe, que busca restringir el paso de motorizados de alto tonelaje por el sector, porque considera que la vía no reúne condiciones para funcionar como una circunvalación

La impulsora del comité, Silvia Miguel, indicó que el movimiento apunta a que la Alcaldía habilite otras rutas alternativas para desviar el tráfico pesado, porque los vecinos están cansados de ver más de 20 años como las grietas de sus viviendas aumentan; al igual, que los accidentes de tránsito, ocasionados por la imprudencia de los conductores que no respetan la señalética ni los pasos de cebra

“Nuestra gente está muriendo con problemas respiratorios y enfermando por el estrés y la contaminación ambiental y acústica. Tenemos escuelas, un hospital y una iglesia, pero los choferes corren demasiado, hemos hecho bloqueos esporádicos varias veces y lo único que conseguimos son promesas que no se cumplen”, acotó

José Luis Mollinedo, otro vecino de la zona, señaló que el caos vehicular hasta les impide sostener una conversación, porque en ocasiones es imposible escuchar lo que otra persona dice por el ruido. Agregó que el comité terminó acercando a varios barrios de los distritos 1 y 2

En un recorrido por la calle, próxima a la Circunvalación, se constató que la vía está llena de baches y sumida en un caos por la ausencia de guardias que ordenen el tráfico vehicular

La concejala Aydeé Mamani aseveró que el Ejecutivo municipal incumple la norma, porque en tres años no pudo implementar un ordenamiento vehicular en la plaza Bolívar y calles adyacentes ni tampoco habilitó por la zona sur una ruta alterna para descongestionar el casco histórico de la ciudad

“La idea era que vaya por el Calvario para que funcione la terminal de buses”, remarcó

La alcaldesa Angelina Zeballos dijo que encamina un proyecto con la Gobernación para que los vehículos de alto tonelaje circulen por ruta Cotapachi-Caico y subrayó que avanza en el reordenamiento con comisiones. La obra demandará Bs 16 millones.

“16 millones de bolivianos es lo que se necesita para habilitar una ruta alterna para el transporte pesado”, según la Alcaldesa.

