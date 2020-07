EntornoInteligente | Análisis The Almost Gone SWITCH

Entornointeligente.com /

The almost gone es un juego poético, duro y dulce que te atrapa en una red de complejas emociones que te irán estremeciendo conforme vas avanzando a lo largo de las diferentes habitaciones. A través de un sencillo pero efectivo sistema de puzzles, el juego recupera la esencia de Gone Home a la hora de contarnos una historia y el pasado de unos personajes que no conocemos ni vemos simplemente con descripciones de los objetos del lugar en el que viven.

Para ello, te introducen en la vida de una joven. Esta se despierta como cualquier otro día en su habitación y descubre que, aunque todo parezca estar igual, todo su universo ha cambiado en pequeñas piezas o detalles: los libros no se abren y hay repartidos objetos de su infancia en sitios donde no deberían estar. Narrado en primera persona con una vista cenital que amplifica la experiencia onírica de Almost Gone, pronto comprendes que la casa en la que te encuentras y todo lo que ves forma parte de una simulación del mundo real en un contexto que no entiendes del todo.

De esta forma, The almost Gone te introduce en un universo distópico, hermoso y extraño, cargado de un colorido que esconde una extraña tensión nada evidente y sin embargo brillantemente planteada en la que la imaginación del jugador se dispara desde el primer segundo: ¿será esto el purgatorio? ¿estoy en el limbo? ¿es un sueño?. Su paleta de color y su estilo artístico al más puro estilo del diseño vectorial, contribuyen a crear la ilusión de un espacio aparentemente seguro y brillante que te sorprende cada vez más cuando descubres que las puertas están cerradas con llave y no puedes salir o que no hay nadie en la enorme casa en la que vives.

El juego te invita a avanzar tanteando y probando los diferentes objetos de tu casa y de tu vecindario, de forma que cada nuevo diorama que se muestra frente a ti esconde recuerdos de una niñez turbulenta y una nueva pieza con la que completar un puzzle mental que estás construyendo sin ser realmente consciente de ello hasta que descubres.

Fascinante en un primer momento por su estética y por la convicción de que vas hundiéndote en una historia oscura y retorcida, The almost gone espera a que tú misma tomes la decisión de quedarte en una habitación, atrapada y en silencio, en perpetua inmovilidad, o decidas avanzar hasta el centro de la tela de araña mental creada. Para ello, divide la historia en cinco actos abarcables en un par de horas de continuos puzzles que, aunque son fácilmente resolubles usando la lógica y el sentido común, es fácil perderse en los pequeños detalles que esconden los dioaramas. Pgonara poder resolverlos, tendrás que avanzar a lo largo de los escenarios, los cuales puedes rotar para revelar objetos, piezas y pequeños detalles escondidos por la perspectiva que coger, rotar y estudiar. El juego marca maravillosamente los límites hacia dónde puedes avanzar, obligándote a volver una y otra vez en un diorama cargado de pequeños detalles que te harán volverte loca poco a poco mientras buscas la pequeña pieza que te hace falta para poder seguir avanzando. En ese sentido, The Almost Gone no te lo pone fácil y no remarca de ninguna forma los elementos interactivos de cada uno de los dioramas. El objetivo del juego es intranquilizarte en un espacio de aparente paz y tranquilidad, y logra hacerlo maravillosamente bien.

Toda la experiencia, desde el arte diseñado originalmente para móviles pero magníficamente bien portadeado en Switch hasta la música a cargo del maravilloso Yves De Mey conjunta perfectamente en un indie elegante, bonito y difícil de olvidar. De esta forma, Yves De Mey coge la historia que se pretende contar y va oscureciendo ligeramente el tono hasta que tú mismo, como jugador, descubres en mitad del acto cuatro que estás atrapado en una pesadilla sin retorno.

Sin embargo, no todo es magnífico en esta obra de Happy Volcano . Y es que el juego, como muchos de los indies actuales, parece empezar a perfilar grandes temas sociales y conflictos emocionales contemporáneos en los que no acaba de meterse (quizás para no obtener la crítica del público). Además, extrañamente, no es un juego que te invite a retomarlo después de un par de días de dejarlo apartado. Tras tener que interrumpir la partida en un par de ocasiones para ocuparme de otras urgencias, me encontré con que algo me retenía en mi mundo real y que me instaba a no volver a aquel lugar traumático pero bello que era The almost gone.

Pero sin duda, lo recomendaría. The almost gone es una experiencia diferente, interesante y sin duda digna de ver. Especialmente si tenéis la oportunidad de jugarlo en Nintendo Switch: formato en mi opinión idóneo para sumergirte en una cárcel de sueños que esconde un horrible secreto.

7.5 / 10

